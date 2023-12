Bose QuietComfort Ultra Earbuds im Test: Ein fataler Fehler bei dem Preis!

Die Bose QC Ultra Earbuds sind nach IPX4 zertifiziert. Sie sind schweiß- und regenfest. Aber ich persönlich würde sie nicht für den Sport in Betracht ziehen. Zum einen, weil ich keinen Sport mache. Aber auch und vor allem, weil sie zu schwer sind. Und ihr Halb-Intra-Format sorgt dafür, dass sie nicht wirklich in den Gehörgang passen. Der Halt ist also nicht optimal, auch nicht mit den Silikon-Halteflügeln.

Was den Formfaktor angeht, erinnern mich die Bose QC Ultra Earbuds sehr an meine alten Sony WF-1000XM3. Sie sind sehr wuchtig für einen drahtlosen Kopfhörer. Jeder Ohrhörer wiegt 6,24 g. Das Gehäuse wiegt 59,8 g und ist auf den ersten Blick 1,5 Mal so groß wie das Gehäuse der AirPods Pro 2 (Test) .

In den Bose QC Ultra Earbuds finden sich die gleichen 9,3-mm-Treiber wie in den Bose QC Earbuds II. Das ist an sich keine schlechte Sache. Aber man kann sich fragen, warum man ein Jahr nach der Einführung der QCE II in diesem Fall ein neues Modell herausbringt, außer um Geld zu verdienen, indem man auf die FOMO der Fans der Marke setzt.

Aktive Geräuschunterdrückung & 360°-Audio

Die wirkliche und fast einzige Neuerung der Bose QuietComfort Ultra Earbuds ist der berühmte Immersive Sound. Das ist Boses Interpretation von 360°-Audio. Meine Meinung ist ziemlich in der Minderheit, aber ich finde diese Funktion sehr interessant und nicht nur ein Gimmick. Was die aktive Geräuschunterdrückung angeht, ist Bose nach wie vor ein Meister seines Fachs.

Stärken der Bose QuietComfort Ultra Earbuds:

360° Immersive Sound mehr als nur ein Gimmick (wenn auch nicht hundertprozentig).

Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung

Schwächen der Bose QuietComfort Ultra Earbuds:

Der Transparenzmodus ist unnatürlich

Intensität von ANC und Transparenz nicht einstellbar

Kein "einfacher" Modus ohne jegliche Klangbearbeitung.

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds haben eine hervorragende aktive Lärmreduzierung. / © nextpit

Immersiver Klang der Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Ich habe bereits in meinem Test der QuietComfort Ultra Headphones ausführlich über den immersiven Sound von Bose berichtet. Aber weil ich weiß, dass das Klicken auf einen anderen Artikel ein unermesslich mühsamer Akt ist, werde ich meine Eindrücke hier paraphrasieren.

Bei Bose wird 360°-Audio als "Immersive Sound" bezeichnet. Bose bietet zwei Modi an: Still und Bewegung. Der Standbildmodus ist für den stationären Gebrauch gedacht, wenn Ihr am Schreibtisch oder auf dem Sofa sitzt. Er passt die Szene an die Bewegungen Eures Kopfes an. Der Bewegungsmodus hingegen ist für den mobilen Einsatz gedacht und passt die Bühne an Eure Bewegungen im Raum an.

Der immersive Sound der Bose QC Ultra Earbuds funktioniert im Bewegungsmodus ziemlich gut. / © nextpit

Jeder Modus nutzt das Tracken von Kopfbewegungen, aber auf unterschiedliche Weise. Im unbewegten Modus wird die Musik immer vor Euch "projiziert". Die Tonquelle bewegt sich nicht mit Euch, sondern die Kopfhörer erkennen, ob Ihr Euren Kopf nach rechts oder links dreht. Zur Veranschaulichung stellt Euch vor, dass jemand direkt vor Euch singt, ohne sich zu bewegen. Wenn Ihr Euren Kopf nach rechts dreht, habt Ihr den Eindruck, dass Ihr die Musik mehr mit dem linken Ohr hört und umgekehrt.

Dieser Modus funktioniert sehr gut, vor allem beim Anschauen von Filmen oder Serien. Außerdem wird die Verarbeitung direkt von den Kopfhörern übernommen, was sehr praktisch ist. Es ist also nicht notwendig, Inhalte in Dolby Atmos oder 360 Reality Audio zu haben.

Im Gegensatz dazu hat mich der Bewegungsmodus enttäuscht und ich nutzte ihn außerhalb der Testanforderungen nicht oft. In diesem Modus wird das Headtracking in den Hintergrund gedrängt, damit die Kopfhörer Eure Bewegungen verfolgen können. Anstatt einen "festen" Sound zu haben, der sich nicht bewegt, bewegt sich die Szene mit Euch.

Allerdings finde ich diesen Modus zu unübersichtlich. Man verliert an Klarheit und Präzision. Ich habe auch einige Probleme mit der Latenz bemerkt. Der Unterschied in der Audioqualität, wenn man zwischen dem klassischen Stereo-Modus und dem Immersive-Modus wechselt, ist ziemlich eklatant, wenn man es genau nimmt.

Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds sind etwas kompliziert zu verstauen und aus dem Gehäuse zu lösen. / © nextpit

Die aktive Lärmreduzierung (ANC) der Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Es ist genau das gleiche wie bei den Bose QuietComfort Earbuds II. So, danke und bis bald.

Im Ernst, technisch hat sich bei der ANC (Active Noise Cancellation) nichts geändert. Die aktive Geräuschunterdrcükung in den Bose Headphones ist nach wie vor hervorragend. Sie ist wahrscheinlich die beste auf dem Markt, auch wenn ich keinen direkten Vergleich mit der ANC der Sony WF-1000XM5 anstellen konnte.

Wenn man den "Quiet"-Hörmodus aktiviert, hat man wirklich das Gefühl, in einer Blase absoluter Stille zu sein. Ich persönlich liebe es, mit den Bose QuietComfort Ultra Earbuds im Büro zu arbeiten. Ich höre nicht den unerträglichen Lärm meiner mechanischen Tastatur, der meine Kollegen in den Wahnsinn treibt. Selbst ihre verzweifelten Klagen über meinen Lärm in den Frequenzen zwischen hohen Mitten und hohen Tönen werden angemessen gedämpft. Das ist bei den meisten Audioprodukten normalerweise nicht der Fall.

Die verschiedenen Hörmodi der Bose QuietComfort Ultra Earbuds. / © nextpit

Ich kann jede soziale Interaktion in den Verkehrsmitteln ignorieren und vermeiden, sodass ich meinen Status als Einsiedler ohne feste Freunde voll ausleben kann, während ich wie ein Ästhet in meinem Taschenbuch schmökere, ohne jegliche akustische Ablenkung.

Ein letztes Wort zum Transparenzmodus. Er ist in Ordnung, aber es fehlt ein wenig an Natürlichkeit. Bose hat eine Funktion, mit der plötzliche Geräusche wie Türknallen oder ein Alarm automatisch gedämpft werden. Das ist praktisch, um Jump Scares zu vermeiden, da die Transparenz normalerweise die Umgebungsgeräusche verstärkt.

Kurz gesagt, Bose macht meiner Meinung nach einen vorbildlichen, fehlerfreien Job bei der aktiven Geräuschunterdrückung. Aber das war auch schon beim Vorgängermodell der Fall.