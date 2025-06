Der Sommer steht vor der Tür – aber statt Sonne zu tanken, seid Ihr mit Kescher und Bürste am Pool zugange? Schluss mit mühsamer Handarbeit! Wenn Ihr Euch fragt, ob Poolreinigung nicht auch einfacher geht, dann haben wir gute Nachrichten: Smarte Technik macht’s möglich – und das aktuell sogar verhältnismäßig günstig. Der Hersteller Aiper senkt die Preise für seine Poolroboter nämlich um bis zu 500 Euro. Und mit einem zusätzlichen Rabattcode könnt Ihr sogar noch mehr sparen.

Gerade wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, solltet Ihr die Zeit lieber im kühlen Nass als putzend am Beckenrand verbringen. Doch Schmutz, Laub oder Algen halten sich leider nicht an Badewetter – die Reinigung ist also Pflicht. Mit einem Poolroboter wird das Ganze zur Nebensache. Aiper bietet genau solche Helfer – vom Einsteigermodell bis zum leistungsstarken Premium-Roboter. Und: Vom 10. bis zum 30. Juni laufen die „Aiper Days“ mit großen Rabatten – sowohl bei Amazon als auch direkt auf der Website des Herstellers.

Aiper Scuba X1: Der Allrounder für mittlere bis große Pools

Der Scuba X1 ist ein echtes Multitalent für größere Pools. Dank Technologien wie WavePath kartiert er jede Beckenform präzise – egal ob rund, rechteckig oder ganz individuell. Mit einer Saugleistung von 25.000 Litern pro Stunde und vier Reinigungsmodi sorgt er für eine gründliche Reinigung und filtert selbst kleinste Partikel. Ist die Arbeit getan, dockt der Roboter automatisch an der Wasserlinie an – so bleibt Ihr beim Entnehmen trocken. Statt 1.499 Euro zahlt Ihr während der Aiper Days nur 999 Euro – mit dem Rabattcode NEXTPIT5OFF gibt’s sogar weitere fünf Prozent obendrauf.

Der Surfer S1* kümmert sich hingegen an der Wasseroberfläche um schwimmende Blätter, Insekten & Co. Für 349 Euro könnt Ihr ihn aktuell erwerben. Selbstverständlich ist auch hier der Rabattcode NEXTPIT5OFF gültig.

Für kleinere Pools: Scuba S1 2025

Wenn Ihr eher ein kompaktes Becken habt, ist der Scuba S1 2025 genau richtig für Euch. Bis zu 150 Minuten Akkulaufzeit, vier Reinigungsmodi und ein hochfeiner Filter sorgen für ein überzeugendes Reinigungsergebnis. Er kostet Euch aktuell noch 569 Euro – Rabattcode NEXTPIT5OFF nicht vergessen.

Weitere Deals mit NEXTPIT5OFF

Diese Aiper-Angebote könnt Ihr Euch aktuell dank unseres Rabattcodes günstiger sichern – direkt bei Amazon oder auf der Herstellerseite:

Scuba S1 2025 : 569 Euro (Hersteller*)

: 569 Euro (Hersteller*) Scuba X1 : 999 Euro (Hersteller* oder Amazon*)

: 999 Euro (Hersteller* oder Amazon*) Scuba X1 Pro Max: 1.999 Euro (Hersteller* oder Amazon*)

Wenn Ihr in diesem Sommer weniger schrubben und mehr genießen wollt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um in einen zuverlässigen Poolroboter zu investieren. Die Angebote und unser Rabattcode gelten nur bis zum 30. Juni, also haltet Euch ran!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Aiper. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.