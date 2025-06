Bei nextpit stellen wir Euch alle zwei Wochen eine Auswahl kostenloser Apps für Android-Geräte und iPhones vor. Normalerweise sind diese Anwendungen kostenpflichtig, aber für eine begrenzte Zeit könnt Ihr sie kostenlos ergattern - also beeilt euch!

Im Gegensatz zu unseren "Top 5 Apps der Woche", bei denen wir jede Option sorgfältig durchgehen und bewerten, ist diese Sammlung einfach deshalb so kuratiert, weil sie kostenlos ist! Allerdings geben wir keine Zeitangabe darüber, wie lange diese Angebote im Google Play Store oder im Apple App Store aktiv bleiben werden. Daher ist es ratsam, sie unverzüglich herunterzuladen. Vergesst nicht, ein Auge auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abo-Fallen zu werfen.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie einfach wieder kostenlos installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

Watermark: Wollt Ihr Eure Fotos und Bilder mit einem Wasserzeichen versehen? Mit dieser App könnt Ihr das ohne großen Aufwand tun.

Dark Screen Filter: Entlastet Eure Augen mit dieser App für dunkle Bildschirme, vor allem, wenn Ihr Euer Smartphone stundenlang benutzt.

Offline Passwort Manager: Bei all den Konten, die wir heutzutage nutzen, ist es eine Herausforderung, sich immer wieder neue Passwörter zu merken. Warum gibt es nicht eine App, die Euch dabei hilft?

Espenso Money Manager ): Wollt Ihr Eure Finanzen in den Griff bekommen? Diese App hilft Euch, Eure monatlichen Finanzen zu strukturieren, damit Ihr wisst, wohin jeder Cent fließt.

DogTok - Hundeübersetzer Pro: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, was der Hund aus der Nachbarschaft für einen Krach macht? Diese App behauptet, dass sie das Grunzen, Wuffeln und Bellen eines Hundes übersetzen kann, aber nimm es mit Vorsicht.

Kostenlose Android Spiele

Survival Island: Ark Craft Pro: Ihr seid auf einer Insel gestrandet und könnt nirgendwo anders hin. Es liegt an euch und eurem Verstand, am Leben zu bleiben.

Infinity Highway: Liebst du Straßenrennen? Dann solltet Ihr Euch dieses Spiel mit all den verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten ansehen, während ihr das Gaspedal durchdrückt.

Space Shooter: Galaxy Attack: Stellt sicher, dass Eure Reflexe schnell genug sind, um Wellen von Feinden abzuschießen, die Euer Überleben bedrohen.

Slime Legends - Survivor: Ihr seid nur ein hilfloser Schleim, der umherzieht und versucht zu überleben, während der Rest der Welt um euch herum versucht, Euch zu töten.

Defense Zone HD: Die Feinde nähern sich eurer Basis und Ihr müsst dafür sorgen, dass die richtigen Verteidigungsmaßnahmen getroffen werden, um Eure Stellung zu halten!

iOS-Apps und -Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Die besten kostenlosen iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Palette Hunt: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, was eine bestimmte Farbe ist, wenn Ihr sie anseht? Mit dieser App könnt Ihr alle Zweifel ausräumen.

All in One Memo: Mein Telefon ist mein zweites Gehirn, das mir hilft, den Überblick über alles zu behalten, was ich mir merken muss. Warum sollte ich dann nicht auch eine tolle App benutzen?

Rechner für elektronische Schaltkreise: Mit dieser App kann ich die täglichen Schaltkreisprobleme lösen, die Ingenieure verwirren, denn sie bietet viel mehr Komfort und Effizienz als die Methoden der alten Schule.

Bento: Die Do Less To-Do Liste: Ich weiß, dass alle immer unter Zeitdruck stehen, aber dieser neue, achtsame Ansatz zur Aufgabenverwaltung beschränkt Euch auf nur 3 Aufgaben pro Tag, damit Ihr besser Prioritäten setzen könnt.

Photo Eraser für iPhone: Entfernt unerwünschte Objekte auf einem Foto mit dieser KI-gesteuerten Fotobearbeitungs-App.

Kostenlose iPhone Spiele

Nur ihr Jungs seid hier: Ein atmosphärisches Abenteuer mit First-Person-Horror-Elementen, bei dem Ihr Euch in die Hosen machen müsst, wenn ihr es spielt!

An die Arbeit!: Als armer, glatzköpfiger Mensch versucht ihr in diesem abgedrehten Spiel, die metaphorische Karriereleiter zu erklimmen.

The Boy Who Cried Wolf VL2: Das ist eine klassische Geschichte, mit der wir fast alle aufgewachsen sind, nur dass sie in amerikanischer Zeichensprache erzählt wird!

Aliens gegen Menschen: Ihr seid die letzte Instanz des menschlichen Widerstands gegen eine Alien-Invasion. Dieses Spiel ist eine Hommage an X-Com.

Wind Wings: Ein mobiles Weltraum-Shooter-Spiel, das blitzschnelle Reflexe erfordert, während Ihr die Galaxie wieder einmal rettet.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbeanzeigen: Keine Überraschungen!

Sei sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn du Spiele für Kinder herunterlädst. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lies das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen wenden viele Unternehmen raffinierte Taktiken an, um an Eure persönlichen Daten zu gelangen. Aber keine Sorge, Technikbegeisterte! Wir haben die wichtigsten Strategien zusammengestellt, um Eure wertvollen Daten zu schützen. Ein wichtiger erster Schritt ist es, die Berechtigungen, die Ihr den Anwendungen, die Ihr herunterladet, erteilt, genau zu prüfen.

Nehmt Euch einen Moment Zeit zum Nachdenken: Warum sollte eine einfache Wecker-App Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontaktliste benötigen? Welchen Grund könnte eine Taschenlampen-App haben, Euren genauen Standort abzufragen? Indem Ihr die Berechtigungen, die ihr genehmigt, sorgfältig prüft, könnt Ihr eure persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen.

Stöbere in der riesigen Auswahl an kostenlosen Apps, die es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte gibt, und behaltet dabei Eure Daten im Auge.

Das war's mit den Empfehlungen für diese Woche! Schau rechtzeitig für unsere nächste Ausgabe vorbei, die in wenigen Tagen erscheint.