Es gibt Kopfhörer, die überraschen. Nicht weil sie von einem großen Hersteller stammen, sondern weil sie in ihrer Gewichtsklasse plötzlich neue Maßstäbe setzen können. Genau das soll auch bei den EarFun Wave Pro der Fall sein. Hierbei handelt es sich um das erste Over-Ear-Modell der Marke, das technisch so stark aufgestellt ist, dass selbst deutlich teurere Konkurrenten ins Schwitzen kommen dürften.

Was die Bluetooth-Kopfhörer so besonders macht, ist nicht nur der satte Klang, sondern auch die beeindruckende Ausdauer und eine Technologie, die sich sonst nur in deutlich teureren Modellen findet. Aktuell bekommt Ihr die Kopfhörer zu einem Preis, der sie endgültig zur echten Alternative gegenüber Bose, JBL & Co. macht. Wer also auf der Suche nach guten und günstigen Over-Ears ist, sollte sich dieses Modell unbedingt näher ansehen.

EarFun Wave Pro: Günstig aber verdammt leistungsstark

Zur Steuerung gibt's bei den Wave Pro physische Knöpfe. / © nextpit

Mit den EarFun Wave Pro bekommt Ihr kabellosen Hi-Res-Sound mit sattem Detailreichtum. Möglich macht das der LDAC-Codec in Kombination mit einem Frequenzbereich von bis zu 40 kHz. Die kraftvollen 40-mm-Dynamiktreiber sorgen für klare Höhen, saubere Mitten und spürbare Bässe.

Gleichzeitig schirmt Euch die hybride ANC-Technologie mit bis zu 45 dB effektiver Geräuschunterdrückung zuverlässig von störenden Umgebungsgeräuschen ab. Empfehlenswert für Pendelstrecken, Reisen oder konzentriertes Arbeiten. Und dank einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden (55, mit aktiviertem ANC) sowie praktischer Schnellladefunktion seid Ihr auch unterwegs bestens versorgt. Letztere ermöglicht 10 Stunden Musik, wenn Ihr die kabellosen Kopfhörer für 10 Minuten aufladet.

Darum lohnt sich der Amazon-Deal

Aktuell sind die EarFun Wave Pro von 79,99 auf 59,99 Euro reduziert* und genau dieser Preissturz macht das Gerät so spannend. Denn was hier für unter 60 Euro geboten wird, findet man sonst erst in deutlich höheren Preisklassen.

Ein besonders weiter Frequenzbereich bis 40 kHz, LDAC für hochauflösendes Audio-Streaming, aktive Geräuschunterdrückung mit bis zu 45 dB und eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden – das Gesamtpaket überzeugt. Als erstes Over-Ear-Modell der Marke bringt der Wave Pro Technik, Komfort und Ausdauer mit, die man so selten in diesem Segment findet. Wer gerade einen zuverlässigen, gut klingenden Bluetooth-Kopfhörer sucht, dürfte hier eine echte Alternative zu den teuren Marken entdecken.

