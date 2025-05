Honor ist bekannt für seine äußerst günstigen Smartphones. Das neue Honor 400 Pro fällt hier etwas aus der Reihe – zumindest dann, wenn Ihr nicht den aktuellen MediaMarkt-Deal ausnutzt. In Verbindung mit einem starken Handytarif im o2-Netz könnt Ihr Euch das Gerät im Wert von knapp 800 Euro schon für 19,99 Euro pro Monat sichern. Wie das geht? Erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Erst vor wenigen Wochen hat Honor seine neuesten Smartphones präsentiert. Hierzu zählt auch das Honor 400 Pro, welches das aktuelle Line-up anführt. Das Smartphone versucht, mit allen Mitteln zum Flaggschiff zu avancieren. Grund dafür ist nicht nur das super helle Display, sondern auch die gute Performance des Snapdragon-Prozessors. Jetzt könnt Ihr es Euch mit passendem Handyvertrag besonders günstig bei MediaMarkt schnappen. Schauen wir uns also zuerst einmal an, warum Honor mit dem 400 Pro definitiv den richtigen Weg einschlägt.

Honor 400 Pro: Flaggschiff oder gehobene Mittelklasse?

Das Gerät einzuordnen fällt tatsächlich nicht so leicht. Flaggschiffe zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie sich technisch von anderen der Geräten abheben. Das gilt auch für das Honor 400 Pro – zumindest im direkten Vergleich zur Honor-400-Serie. Ansonsten wirkt das Gerät wie ein Flaggschiff aus den Jahren 2023 oder 2024. Schauen wir uns das AMOLED-Display an, gibt es eigentlich kaum einen Grund zum Meckern: 6,7 Zoll, 120 Hz und eine maximale Leuchtkraft von 400 Nits.

Damit hat der Bildschirm definitiv High-End-Qualität bewiesen. Etwas mittelklassig ist dagegen die Pixeldichte von 459 ppi. Honor bleibt sich beim Prozessor treu, denn es handelt sich um den Snapdragon 8 Gen 3 aus dem Jahre 2023. Der Hersteller nutzt immer wieder etwas ältere Prozessoren, was aber nicht unbedingt tragisch ist. Denn eine Speicherkonfiguration von 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher überzeugen auch im Jahr 2025. Spitze ist hingegen die Akkukapazität von 5.300 mAh, die Ihr via Kabel mit bis zu 100 Watt wieder aufladen könnt – kabellos sind es bis zu 50 Watt.

Das Honor 400 Pro ist nach IP68 und IP69 zertifiziert. / © Honor

MagicOS 9 dient hier als Betriebssystem, das auf Android 15 basiert. Wie es sich gehört, ist auch eine KI an Bord, die Euch eine Variante von Circle to Search, "AI Image to Video" oder KI-Texterstellung bietet. Bei der Hauptkamera hat sich Honor für einen 200-MP-Hauptsensor mit einer f/1.9-Blende und OIS entschieden, die durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-MP-Telekamera (ebenfalls mit optischem Bildstabilisator) ergänzt wird. Selbst die Frontkamera löst Bilder mit 50 MP auf.

Keine 20 Euro im Monat: MediaMarkt mit dem Mega-Deal

Das Smartphone ist recht spannend und kostet Euch gerade mindestens 787,95 Euro im Netz. Damit ist es zwar deutlich günstiger als andere Android-Flaggschiffe, allerdings noch immer recht kostspielig. Entscheidet Ihr Euch für den aktuellen MediaMarkt-Deal*, sieht das Ganze allerdings etwas anders aus.

Ihr schließt den Handytarif "o2 Basic 30 Promo Aktion" ab, der Euch mit 35 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers versorgt. Die maximale Download-Bandbreite liegt hier bei 50 MBit/s und eine Allnet-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen. Monatlich werdet Ihr mit 19,99 Euro zur Kasse gebeten. Einmalig werden noch einmal 29 Euro für das Smartphone fällig. Zusätzlich müsst Ihr mit 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand rechnen. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, spart Ihr noch einmal 50 Euro.

Tarif-Deal-Check Gerät Honor 400 Pro Tarif o2 Basic 30 Promo Aktion Netz o2 Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Gesamtkosten 74,93 € Wechselbonus 50,00 € Gesamtkosten 504,69 € Reguläre Gerätekosten Honor 400 Pro – 787,95 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 11,80 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot zum Honor 400 Pro?

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr nur 504,69 Euro beim MediaMarkt-Deal. Das entspricht einer effektiven Ersparnis von 283,26 Euro (oder ca. 11,80 Euro pro Monat). In Anbetracht des technischen Datenblattes sind etwas mehr als 500 Euro für das Smartphone mit einem passenden Tarif richtig interessant. Ob es sich nun um ein "echtes" Flaggschiff handelt oder nicht – das Angebot ist richtig gut.

Ihr solltet allerdings noch zwei Dinge beachten: Zum einen steigen die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro – eine rechtzeitige Kündigung solltet Ihr also definitiv im Kalender anstreichen. Außerdem hat MediaMarkt das technische Datenblatt vertauscht. Auf der Produktseite zum Deal* findet Ihr das Datenblatt des Honor 400 Lite, nicht zum Honor 400 Pro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das neue Honor 400 Pro zu diesen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns wissen!