Zwischen den Sony WF-1000XM5 und den Nothing Ear (Test) schwankt mein Herz. Ich habe endlich Sonys neuesten kabellosen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung getestet. Und okay, ihr Preis steht ihnen ein wenig im Weg im Vergleich zu den neuesten In-Ears von Nothing, die ich auch sehr liebe. Aber die Sony WF-1000XM5 haben mein Trommelfell zum Glühen gebracht und sie sind eindeutig meine liebsten kabellosen In-Ears des Jahres 2024. Warum das so ist, erzähle ich Euch in diesem ausführlichen Test.

Sony hat mit diesen WF-1000XM5 enorme Fortschritte beim Design gemacht. Der Formfaktor ist sehr kompakt, leicht und komfortabel. Ihr vergesst die Kopfhörer in Euren Ohren leicht. Sie bieten eine hervorragende passive Isolierung. Und die Kombination aus mattem und glänzendem Look ist sehr stilvoll.

In Bezug auf die Audiosignatur haben wir es hier mit einem standardmäßig etwas zu warmen Sound zu tun. Im Grunde genommen sind die Bässe tief, das geht schon ziemlich weit runter. Aber für meinen Geschmack sind sie nicht druckvoll genug. Außerdem sind die Stimmen und Instrumente sehr detailliert und hervorgehoben. Das hat zur Folge, dass man in den Bässen und den unteren Mitten einen etwas zu runden Klang hat, während den oberen Mitten und Höhen geschmeichelt wird.

Die Sony WF-1000XM5 haben Treiber mit einem Durchmesser von 8,2 mm an Bord. Das ist größer als die 6 mm des Vorgängermodells und der meisten Konkurrenten. Sie sind Hi-Res-zertifiziert und unterstützen daher Songs mit bis zu 24 Bit bei 192 kHz. Bei den Bluetooth-Codecs gibt es neben den grundlegenden SBC und AAC natürlich auch LDAC (kein LDAC, wenn du ein iPhone hast). Es gibt also keinen Lossless-Sound, da die maximale Datenrate für LDAC bei 990 Kbps liegt.

Die Audio-Signatur von Sony hat sich nicht grundlegend geändert. Aber die Sony WF-1000XM5 haben ganz neue Treiber und einen neuen Chip für die Klangverarbeitung. Der LDAC-Codec ist immer noch an Bord. Die Kopfhörer bieten eine sehr breite Stereo-Bühne, viel Bass, aber ohne zu viel an Präzision im Rest zu verlieren. Sie schmeicheln dem, dem geschmeichelt werden soll, also werden sie den meisten Leuten gefallen.

Funktionen und Anwendung

Die Sony WF-1000XM5 können mit der App Sony Headphones Connect betrieben werden, die kostenlos für Android und iOS erhältlich ist. Sie ist sehr, wenn nicht sogar zu umfassend. Allerdings benötigt Ihr ein Sony-Konto, um alle Funktionen nutzen zu können.

Stärken der Sony WF-1000XM5:

Umfangreiche App

Multipoint

Fünf-Band-Equalizer

Umfassende Touch-Bedienung

Schwächen der Sony WF-1000XM5:

Wenig anpassbare Touch-Bedienung

Schlichtes App-Interface

Account erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können

Sony WF-1000XM5 Features © nextpit Sony WF-1000XM5: Funktionen © nextpit Funktionen der Sony WF-1000XM5 © nextpit Sony WF-1000XM5 Funktionen © nextpit Sony WF-1000XM5 Funktionen © nextpit

Wenn Ihr auf der Suche nach Funktionen seid und in unzähligen Einstellungen herumfummeln wollt, sind die Sony WF-1000XM5 genau das Richtige für Euch. Bereits hier ist der Großteil dessen, was ich als unverzichtbare Funktionen betrachte, enthalten. Porterkennung, automatisches Pausieren/Standby, Multipoint.

Ich komme kurz auf den Equalizer zurück. Er hat fünf Bänder, was an sich schon sehr gut ist. Aber vor allem seht Ihr in Echtzeit, wie stark sich Euer Equalizer-Filter auf den Rest des Frequenzbereichs auswirkt. Bewegt Ihr einen der Schieberegler nach oben oder unten, wird nicht nur dieser Frequenzbereich verändert. Auch die Randbereiche werden beeinflusst.

Ihr könnt einen Test durchführen, um die richtigen EQ-Einstellungen für den Sony WF-1000XM5 zu finden © nextpit Ihr spielt einen Song ab und könnt aus mehreren EQ-Profilen wählen, je nachdem, was Euch am besten gefällt © nextpit Sobald das Profil ausgewählt ist, könnt Ihr die Intensität anpassen © nextpit Ihr könnt die Ergebnisse auf dem Equalizer sehen, sie validieren oder manuell ändern © nextpit Der Fünf-Band-EQ des Sony WF-1000XM5 ist ziemlich präzise © nextpit

Die Breite des Effektbereichs Eures Equalizer-Filters wird normalerweise durch eine Zahl bestimmt, die man x-Faktor nennt. Hier könnt Ihr den x-Faktor nicht ändern, aber zumindest ermöglicht Euch die Sony-Anwendung, ihn anzuzeigen. So versteht Ihr besser, wie sehr sich Eure Änderungen im Equalizer auf den Rest des Audiosignals auswirken. Und das finde ich sehr cool.

Die Touch-Steuerung ist sehr umfassend, aber nicht individuell genug, wie ich finde. Im Wesentlichen kann jeder Kopfhörer vier Arten von Berührungssteuerungen erkennen. Jede Art der Berührung entspricht einer Funktion. Und die Funktionen sind in zwei Kategorien eingeteilt. Ihr könnt die Kategorie für jeden Hörer ändern. Aber innerhalb dieser Kategorie bleiben die Befehle gleich und werden mit denselben Gesten verknüpft.

Steuerelemente für die Wiedergabe Steuerelemente für die Geräuschunterdrückung/ Schnellzugriff Einfaches Drücken Play/Pause ANC/Transparenzmodus Doppeltes Drücken Nächster Titel Spotify Tap Dreifach drücken Vorheriger Titel Anderer Shortcut (Amazon Music HD...) Langes Drücken Quick Attention (schnelle Aufmerksamkeit) Sprachassistent Wiederholtes Drücken (mindestens 4 Mal) Lautstärke senken Lautstärke erhöhen

An sich okay, aber ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, das Drücken für die Lautstärkeregelung neu zuzuweisen. Man muss mindestens viermal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Ich hätte diese Funktion gerne dem langen Drücken zugewiesen. Das ist aber nicht möglich. Das ist schade.

Die Touch-Bedienelemente des Sony WF-1000XM5 sind nicht besonders anpassungsfähig © nextpit Die Touch-Bedienelemente des Sony WF-1000XM5 sind nicht besonders anpassungsfähig © nextpit

Ich erwähne auch noch die Funktionen Speak to chat und DSSE Extreme. Erstere sorgt dafür, dass die Musik pausiert und in den Transparenzmodus wechselt, sobald Ihr redet. Im Grunde genommen verstehen die Kopfhörer, dass Ihr ein Gespräch führen möchtet und schalten sich stumm. Ich hasse diese Funktion und ziehe ihr Quick Attention vor, bei der man mit einem langen Druck auf den Kopfhörer in den transparenten Modus wechseln kann, während man spricht. Die zweite, wohlbekannte Funktion ermöglicht das Upscaling von Musikstücken in AAC, um die Qualität zu verbessern.

Schließlich ermöglicht Sony auch, Eure Kopfbewegungen zu tracken. Praktisch für 360°-Audio. Aber schade, dass das nur mit 360° Reality Audio funktioniert, der proprietären Technologie von Sony. Ihr müsst zwangsläufig auf Tidal oder Amazon Music zurückgreifen. Mit Headtracking kann man auch Anrufe annehmen, indem man mit dem Kopf nickt. Da ich keine Freunde habe und mich nie jemand anruft, habe ich diese Funktion nicht getestet, da sie sich sehr, sehr effektvoll anhört.