Samsung Wallet: So fügt Ihr Euren Impfausweis auf dem Galaxy-Handy ein

Die Samsung Wallet ist die perfekte Lösung für Galaxy-Smartphones , um Eure Bank-, Kunden- oder sonstige Karten übersichtlich an einem Ort aufzubewahren. Aber wusstet Ihr, dass Ihr dort auch Euren Impfausweis hinterlegen könnt? In diesem kurzen Tutorial zeigt Euch NextPit, wie's klappt.

Trotz hochsommerlichen Temperaturen rollt aktuell eine Corona-Welle durch Europa. Jedes Land hat längst seine eigene Lösung, um auf dem Handy den eigenen Impfstatus anzeigen zu können. Wallet-Apps wie Samsung Wallet sind praktische Alternativen, um die Impfnachweise dort unterzubringen, wo Ihr auch Kreditkarten und ähnliches hinterlegt – und Ihr braucht keine Extra-App wie CovPass zu installieren.

Der Funktionsumfang der Samsung-App, die Samsung Pay und Samsung Pass unter einem Dach vereint, ist je nach Region noch recht überschaubar. So gibt es nur wenige Bordkarten, die schon eingebunden werden können. Die Impfpässe könnt Ihr allerdings bereits problemlos integrieren. Wir erklären Euch kurz, was Ihr dafür tun müsst.

So bindet Ihr Euren Impfausweis in Samsung Wallet ein

Euer Impfnachweis ist im Handumdrehen in der App hinterlegt. / © NextPit

Öffnet Samsung Wallet. Tippt dort auf Health Pass. Tippt oben rechts auf das Pluszeichen. Wählt dann aus, ob Ihr einen QR-Code scannen oder einen Pass von einem Anbieter erhalten wollt. (Letzteres geht aktuell nur mit dem IBM Digital Health Pass Wallet). Scannt den QR-Code Eures Impfnachweises, oder wählt einen Screenshot des Codes aus. Bestätigt den Vorgang unten rechts mit Hinzufügen.

Das war's schon! Ab sofort reicht Samsung Wallet, um Euren Impfstatus nachzuweisen. Ruft Ihr dort den Health-Pass auf, werden sowohl der QR-Code angezeigt als auch Name, Geburtsdatum und Impfverlauf.

Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob Ihr gerne all Eure Karten, Gutscheine und Pässe an einem Ort verwaltet, oder ob Ihr digitale Dokumente wie den Impfnachweis lieber per dedizierter App vorlegt – in dem Fall der Corona-App.