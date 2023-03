Jeep FR 6020 im Test: Faltbar, gefedert, pfeilschnell!

Die hohe Trittfrequenz bei 25 km/h sorgte allerdings dafür, dass ich das E-Bike mit langsamem Treten in der Regel voll elektrisch gefahren bin. Auf höchster Unterstützungsstufe wirkt sich das negativ auf die Reichweite aus. Dass Jeeps E-Bike mit 21,6 Kilogramm sehr schwer ist und es zusammengeklappt keine Klemme oder Magneten zum Zusammenhalten gibt, macht beim Mitnehmen in der Bahn oder im Kofferraum zudem Probleme.

Design & Verarbeitung

Dass Jeeps E-Bike im Testzeitraum geklaut wurde, werte ich mal als positives Zeichen für die Optik des Fahrrads! Denn das FR 6020 sieht mit seinen gelben Farbakzenten und der spannenden Konstruktion samt Stoßdämpfer und kleiner 16-Zoll-Räder cooler aus als viele andere Fahrräder. Der Klappmechanismus geht zudem einfach von der Hand, genauso wie die erste Inbetriebnahme ohne Zusammenschrauben.

Gefällt:

Eigenwilliger und cooler Look

Stoßdämpfer für hohen Fahrkomfort

Zusammengeklappt nur 75 x 52 x 58 Zentimeter groß

Gefällt nicht:

Mit 21,6 Kilogramm ziemlich schwer

Hält zusammengeklappt nicht zusammen

Keine Schutzbleche

Mit gelben Farbakzenten, einem großen Jeep-Logo auf dem Rahmen sowie einem besonderen Rahmendesign hebt sich das FR 6020 von herkömmlichen Fahrrädern ab. Der Look ist natürlich Geschmackssache, wer ausgefallene Fahrräder mag, ist bei Jeep aber sehr gut aufgehoben. Angenehm finde ich zudem, dass weder die Funktionalität noch der Fahrkomfort unter dem etwas ausgefallenen Design leiden.

Das Design des FR 6020 ist sportlich und stylisch. / © NextPit

Das liegt vor allem am Stoßdämpfer und am zweigeteilten Rahmen. Denn Jeep hängt die hintere Radaufhängung ungefähr am Radlager über ein Gelenk frei schwingend am restlichen Rahmen auf. Ein Stoßdämpfer sorgt dann für die nötige Stabilität und dafür, dass Ihr Euch auf unebenen Untergründen leicht gefedert bewegt. Die Federung sorgt beispielsweise auf Kopfsteinpflaster für ein bequemeres Fahren und ist meiner Meinung nach einer Federung an der Frontgabel überlegen.

Ein weiterer Vorteil des FR 6020 ist der Klappmechanismus, der den Rahmen um 180 Grad zur Seite und den Lenker einmal komplett nach unten faltet. Fahrt Ihr zusätzlich noch den Sattel ein, ergibt sich ein kompaktes Paket mit den Maßen 75 x 52 x 58 Zentimeter. Zusammen mit den Rädern, die unter 20 Zoll groß sind, sollte sich das Fahrrad ohne großes Argumentieren kostenlos in der Bahn oder im Bus transportieren lassen. Nachteile des Faltmechanismus sind das mit 21,6 Kilogramm zu hohe Gewicht und ein fehlendes Einrasten im zusammengeklappten Zustand. Hier überzeugten das Brompton Electric (zum Test) und das Fiido X in ihren jeweiligen Testberichten mehr – Brompton schließt den Faltmechanismus über die Lenkerstange ab, während Fiido einfach zwei Magneten am Rahmen anbringt.

Zusammengeklappt passt das FR 6020 bequem in den Kofferraum. / © NextPit

Ein weiterer Nachteil beim Jeep: Es gibt keine Schutzbleche, wodurch Ihr Euch bei Regenfahrten schnell mal Hosen und Rucksäcke versaut. Davon abgesehen ist die Ausstattung solide: Ein Scheinwerfer an der Front ist vorinstalliert, ein Rücklicht für den Batteriebetrieb legt Jeep mit in den Lieferumfang. Die 7-Gang-Schaltung wird bequem über einen Schalter für den Einhandbetrieb bedient und der Bordcomputer überzeugt ebenfalls.