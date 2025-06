Amazon hat am 17. Juni eine offizielle Pressemitteilung zum Prime Day veröffentlicht. Jetzt ist endlich das Datum bekannt und der Versandriese hat zudem eine entscheidende Änderung bekannt gegeben. Sparfüchse sollten jetzt ganz genau aufpassen.

Das Wichtigste zum Prime Day 2025

Wann findet der Amazon Prime Day 2025 statt?

Bereits in den vergangenen Jahren hat Amazon seinen Prime Day* zwei Tage lang im Juli abgehalten. Nicht selten findet Ihr hier echte Tiefstpreise. Vor allem Großgeräte, wie Kühlschränke oder Smart-TVs, sinken dermaßen im Preis, dass sich der Kauf tatsächlich lohnen kann. Da das Event zudem nur für Prime-Kunden zugänglich ist, entfallen häufig sogar noch die Versandkosten. Doch jetzt hat der Versandriese in einer aktuellen Pressemitteilung eine wichtige Neuerung bekannt gegeben.

Saugroboter zählen zu den beliebtesten Produkten am Amazon Prime Day. / © Dreame

Der Amazon Prime Day 2025 findet vom 08. bis 11. Juli statt. Bedeutet, dass Ihr jetzt vier Tage sparen könnt. Damit erinnert das Ganze immer mehr an den Black Friday, der mittlerweile auch eher als Black Week gehandelt wird. Am Grundkonzept, dass nur Prime-Mitglieder teilnehmen können, ändert sich jedoch nichts – zumindest für Personen, die das 22. Lebensjahr vollendet haben. 18- bis 22-Jährige bekommen nämlich 50 Prozent Rabatt auf Eure Prime-Mitgliedschaft.

Ansonsten ändert sich nicht viel beim Amazon Prime Day 2025. Ihr erhaltet zahlreiche Rabatte, wie etwa 30 Prozent auf Haushaltsgeräte oder Elektronik. Zusätzlich können Amazon Visa Card-Inhaber* von 2 Prozent Cashback profitieren. Bereits vor dem eigentlichen Spar-Festival könnt Ihr zudem mit den ersten Deals rechnen, die wir Euch in diesem Artikel präsentieren werden.

Affiliate Angebot Amazon Prime Day Die große Amazon-Übersicht entdecken!

Denkt dran: Der Amazon Prime Day ist nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Solltet Ihr das Abonnement noch nicht abgeschlossen haben, ist das allerdings kein Problem. Amazon bietet ein 30-tägiges Prime-Probeabonnement*, das Ihr jederzeit kündigen könnt. Falls Ihr noch jünger als 22 seid, könnt Ihr das Probe-Abo sogar sechs Monate lang genießen.

Hier geht's weiter: Jetzt das Prime-Probeabonnement abschließen*

Die besten Tipps zum Prime Day

Natürlich solltet Ihr nicht vollkommen unvorbereitet in einen Prime Day starten, der ganze vier Tage andauert. Dementsprechend haben wir Euch unseren Survival-Guide zusammengestellt. Mit unseren Tipps verpasst Ihr keinen Top-Deal mehr.

Die richtige Auswahl: Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur.

Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur. Wunschlisten erstellen: Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. So behaltet Ihr am Prime Day immer den Überblick.

Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. So behaltet Ihr am Prime Day immer den Überblick. Preisverläufe vorab checken: Soll es ein bestimmtes Produkt werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr diese bis zu einem Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Auch das Tool "Keepa" bietet sich an. Mit der Browser-Integration könnt Ihr direkt auf den Produktseiten sehen, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger beim Versandriesen gab.

Soll es ein bestimmtes Produkt werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr diese bis zu einem Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Auch das Tool "Keepa" bietet sich an. Mit der Browser-Integration könnt Ihr direkt auf den Produktseiten sehen, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger beim Versandriesen gab. Großgeräte lohnen sich: Vor allem größere Elektrogeräte sind am Prime Day interessant. Hier könnt Ihr häufig die höchste Ersparnis abräumen. Vor allem Premium-Saugroboter, Smart-TVs oder Küchengroßgeräte sind deutlich erschwinglicher. Seid Ihr Euch unsicher, welches Gerät es werden soll, empfiehlt sich auch ein Blick in die nextpit-Test-Übersicht.

Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, heißt es sparen:

Schnell sein lohnt sich: Obwohl Amazon den Prime Day vier Tage lang abhält, bedeutet das nicht, dass Ihr Euch zurücklehnen könnt. Einige der besten Deals erhaltet Ihr als sogenannte "Blitz-Deals". Hier müsst Ihr Euch wirklich beeilen, da diese in der Regel eine sehr kurze Laufzeit haben. Ähnliches gilt für Coupon-Angebote. Auf den Produktseiten findet Ihr ab und an Gutscheine zum Anklicken. Diese gelten aber teilweise nur solange der Vorrat reicht.

Obwohl Amazon den Prime Day vier Tage lang abhält, bedeutet das nicht, dass Ihr Euch zurücklehnen könnt. Einige der besten Deals erhaltet Ihr als sogenannte "Blitz-Deals". Hier müsst Ihr Euch wirklich beeilen, da diese in der Regel eine sehr kurze Laufzeit haben. Ähnliches gilt für Coupon-Angebote. Auf den Produktseiten findet Ihr ab und an Gutscheine zum Anklicken. Diese gelten aber teilweise nur solange der Vorrat reicht. nextpit verfolgen: Es sollte zwar klar sein, aber verfolgt nextpit. Denn wir präsentieren Euch in diesem Artikel allerhand Deals aus den verschiedenen Bereichen. Setzt Euch also gerne ein Lesezeichen, um nichts zu verpassen. In unserer Deal-Übersicht findet Ihr zudem weitere Angebote, die wir Euch unbedingt präsentieren wollen. Natürlich übernehmen wir lästige Aufgaben wie Preisvergleiche für Euch und verraten Euch auch, was sich aktuell wirklich lohnt.

Es sollte zwar klar sein, aber verfolgt nextpit. Denn wir präsentieren Euch in diesem Artikel allerhand Deals aus den verschiedenen Bereichen. Setzt Euch also gerne ein Lesezeichen, um nichts zu verpassen. In unserer Deal-Übersicht findet Ihr zudem weitere Angebote, die wir Euch unbedingt präsentieren wollen. Natürlich übernehmen wir lästige Aufgaben wie Preisvergleiche für Euch und verraten Euch auch, was sich aktuell wirklich lohnt. Deal-Newsletter: Bei nextpit findet Ihr natürlich auch einen Deal-Newsletter. Ihr könnt Euch über das Fenster etwas weiter oben im Artikel anmelden und schon erhaltet Ihr täglich Updates zu den besten Angeboten des Prime Days.

Bei nextpit findet Ihr natürlich auch einen Deal-Newsletter. Ihr könnt Euch über das Fenster etwas weiter oben im Artikel anmelden und schon erhaltet Ihr täglich Updates zu den besten Angeboten des Prime Days. Vergleicht Preise aktiv: Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo, billiger.de und Geizhals. Dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt.

Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo, billiger.de und Geizhals. Dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt. Nicht ärgern: Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Aufgrund der Verlängerung des Deal-Events könnt Ihr zudem mit deutlich höheren Stückzahlen rechnen, die eventuell im Laufe der Aktion wieder erhältlich sind. Häufig ziehen zudem andere Händler beim Preis mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt.

Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Aufgrund der Verlängerung des Deal-Events könnt Ihr zudem mit deutlich höheren Stückzahlen rechnen, die eventuell im Laufe der Aktion wieder erhältlich sind. Häufig ziehen zudem andere Händler beim Preis mit, wodurch Ihr im Netz weitere spannende Deals finden könnt. Vorsicht mit Bewertungen: Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist am Prime Day häufig eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit.de) zu Eurem Wunsch-Gerät.

Was noch am Black Friday als gutes Hilfsmittel dient, ist am Prime Day häufig eine trügerische Falle. Bewertungen bei Amazon sind leider nicht so aussagekräftig, wie wir es uns wünschen würden. Hier empfiehlt sich eine kurze Recherche im Internet (oder auf nextpit.de) zu Eurem Wunsch-Gerät. Differenz-Erstattung: In den vergangenen Jahren hat Amazon eine Differenz-Erstattung gewährt. Ob es auch beim Prime Day 2025 ist also nicht auszuschließen. Das Ganze funktioniert so: Kauft Ihr ein Produkt während des Prime Days, seht allerdings, dass es innerhalb weniger Tage danach noch günstiger wird, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto zurückerstattet. Sollte dies nicht automatisch passieren, solltet Ihr Euch allerdings direkt beim Amazon-Kundensupport* melden.

In den vergangenen Jahren hat Amazon eine Differenz-Erstattung gewährt. Ob es auch beim Prime Day 2025 ist also nicht auszuschließen. Das Ganze funktioniert so: Kauft Ihr ein Produkt während des Prime Days, seht allerdings, dass es innerhalb weniger Tage danach noch günstiger wird, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto zurückerstattet. Sollte dies nicht automatisch passieren, solltet Ihr Euch allerdings direkt beim Amazon-Kundensupport* melden. Nach dem Prime Day sparen: Häufig bleiben Geräte übrig und Ihr könnt auch nach dem Prime Day die letzten Bestände zu reduzierten Preisen aufkaufen. Schaut also auch einen Tag später in diesen Artikel, denn dann präsentieren wir Euch die weiterhin interessantesten Angebote.

Hoffentlich helfen Euch diese Tipps weiter, echte Schnäppchen zu ergattern. Bedenkt allerdings, dass dies nicht der letzte Prime Day ist. Das Event kommt wieder und auch der Black Friday kommt am Ende des Jahres zurück. Ist Euch eines Eurer Wunschgeräte also noch immer zu teuer, habt Ihr am 28. November eventuell mehr Erfolg.

Und noch einen letzten Gratis-Tipp: Gerade neuere Technik werden häufig mit einem vermeintlichen Rabatt angeboten. Dieser ist aber nicht zwangsläufig gut. Vor allem bei Smartphones und Konsolen solltet Ihr vorsichtig sein. Schreibt uns gefundene Deals gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren.

Die besten Deals zum Amazon Prime Day

Bevor Ihr Euch wundert: Aktuell gibt es noch keine Prime-Day-Deals. Das wäre im Hinblick auf die verbleibende Zeit auch etwas verfrüht. Dennoch lohnt sich ein Blick in die Prime-Day-Übersicht von Amazon*. So könnt Ihr Euch beispielsweise bereits jetzt einige Top-Filme mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent schnappen. Mit dabei ist unter anderem auch Dune Part Two als Kauftitel für 7,99 Euro* statt der üblichen 14,99 Euro.

Sobald die ersten Angebote reinflattern werden wir diesen Abschnitt natürlich updaten. Schaut also unbedingt in den nächsten Tagen rein, sobald wir mehr Infos erhalten haben.

Affiliate Angebot Amazon Prime Day Die große Amazon-Übersicht entdecken!

Was haltet Ihr vom Prime Day und den Änderungen? Welche Schnäppchen habt Ihr schon am Prime Day geschossen? Lasst es uns wissen!