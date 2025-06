MediaMarkt bietet derzeit einige starke Laptop-Modell mit Intel-Prozessor an. Mit dabei sind allerdings nicht nur Gaming-Notebooks, sondern auch zahlreiche Geräte, die sich perfekt für Euer Homeoffice eignen. Vor allem das günstigste Modell solltet Ihr Euch genauer anschauen. Welche Laptops sich gerade lohnen und wie viel Ihr spart, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Intel zählt, zusammen mit AMD, zu den größten Herstellern von Prozessoren. Vor allem in Computern finden sich die CPUs der Unternehmen. Derzeit bekommt Ihr bei MediaMarkt einige der Notebooks geboten*, die mit einem Intel-Prozessor gespickt sind. Neben dem Acer Predator Helios Neo 18, der sich vor allem für Gamer eignet, macht derzeit auch ein HP-Modell auf sich aufmerksam. Einer der Gründe dürfte wohl das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sein.

Affiliate Angebot Intel-Angebote Entdeckt jetzt spannende Deals bei MediaMarkt!

Genial für Euer Homeoffice: So gut ist der HP 17-cn3358ng

Die Modellnamen von HP sind etwas gewöhnungsbedürftig. Allerdings bietet der HP einiges. Den Anfang macht das 17,3-Zoll-Display, das mit einem IPS-Panel arbeitet. Es bietet eine Full-HD-Auflösung und kann auf bis zu 300 Nits aufhellen. Dadurch eignet sich das Gerät vor allem für Innenräume mit Tageslicht-Einstrahlung. Damit Ihr auch anspruchsvollere Aufgaben erledigen könnt, bietet das Gerät insgesamt 16 GB DDR4-RAM, der mit 3.200 MHz taktet. Zusätzlich findet sich eine 512-GB-SSD im Laptop.

Der HP-Rechner bietet ein gutes 17-Zoll-IPS-Panel. / © HP / Collage: nextpit

Schauen wir uns also den Prozessor etwas genauer an. Hierbei handelt es sich um einen Intel Core i5-1334U. Die CPU gehört zur Mittelklasse der Raptor-Lake-U-Serie und bietet zwei Performance- sowie acht Effizienzkerne. Erstere unterstützen Hyperthreading, wodurch insgesamt 12 Threads bearbeitet werden können. Sie takten dabei auf maximal 4,6 GHz, während die E-Cores auf maximal 3,4 GHz arbeiten. Die CPU ist also durchaus fähig, Euch im Arbeitsalltag problemlos zu unterstützen.

Bei der GPU hat sich HP für eine "Intel Iris X"-Einheit entschieden, die an sich ausreicht, es sei denn, Ihr habt vor auf dem Gerät zu zocken – dann könnte es etwas eng werden.Ab Werk gibt es das HP-Notebook mit Windows 11 Home. Der Akku hält laut Hersteller zudem bis zu 8 Stunden durch. Dank Schnellladung soll das Gerät innerhalb von 45 Minuten wieder auf 50 Prozent kommen. Natürlich sind hier auch einige Anschlüsse vorhanden. Welche das sind, erfahrt Ihr nachfolgend:

1x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C

1x HDMI 1.4b

2x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A

Kopfhörer-/Mikrofon Kombianschluss

Affiliate Angebot HP 17-cn3358ng

Laptop unter 600 Euro: So gut ist der Deal wirklich

Das HP 17-cn3358ng bekommt Ihr für 555 Euro* bei MediaMarkt. Damit streicht der Elektronikfachmarkt 20 Prozent von der UVP und bietet einen Tiefstpreis, den es so noch nicht gab. Der bisherige Bestpreis lag mit 569 Euro allerdings nur etwas höher, während das aktuell nächstbeste Angebot im Netz mit 659 Euro angegeben ist.

Lest auch: Galaxy A56 zum Hammerpreis bei MediaMarkt

Da es sich um ein Mittelklasse-Laptop handelt, handelt es sich um ein absolut solides Angebot. Über 600 Euro würde ich nicht für das Gerät hinlegen. Für 555 Euro solltet Ihr Euch den Deal jedoch näher anschauen, wenn Ihr aktuell nach einem Gerät zum Arbeiten sucht.

Affiliate Angebot HP 17-cn3358ng

Weitere Laptops im Angebot bei MediaMarkt

Wie bereits erwähnt bietet MediaMarkt derzeit noch weitere Geräte deutlich günstiger an. Um welche Modelle es sich hier handelt haben wir Euch nachfolgend aufgelistet. Günstiger gibt es die Geräte derzeit bei keinem anderen Händler. Vor allem das Microsoft-Modell* ist spannend, da der nächstbeste Preis hier 400 Euro höher liegt. Alle anderen Modelle sind teilweise nur bei MediaMarkt erhältlich.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Denkt Ihr, dass sich der HP 17-cn3358ng zu diesem Preis rentiert? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist durch eine Zusammenarbeit von nextpit und MediaMarkt entstanden. Diese Kooperation hat keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.