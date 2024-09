Was ist Apple Intelligence?

Apple Intelligence kombiniert die Fähigkeiten zur Erstellung und Generierung von Inhalten durch KIs wie chatGPT – und kombiniert sie mit den Interaktions- und Automatisierungsfähigkeiten von Siri.

Das bedeutet, dass Ihr mit chatGPT eine Geburtstagsnachricht für einen geliebten Menschen erstellt, und Siri kann den Versand zum richtigen Zeitpunkt direkt in der Anwendung Eurer Wahl planen. Das bekommt chatGPT zum Beispiel nicht alleine hin.

Im Gegensatz zu den Ansätzen der Konkurrenz, wie z. B. Galaxy AI (Test), die sich stark auf die Google-Cloud stützt, möchte die Marke mit dem angebissenen Apfel Euch ermöglichen, so viele Aufgaben wie möglich lokal auf Eurem Gerät zu erledigen. Apple Intelligence bietet drei Stufen an:

lokal, direkt und nur auf Eurem iPhone

über die sichere Apple Private Cloud Compute: Apple-Server, die nur für die von Euch gewünschte Funktion verwendet werden, ohne dass etwas auf ihnen gespeichert wird. Apple selbst hat keine Möglichkeit, auf Eure persönlichen Daten zuzugreifen.

Apple-Server, die nur für die von Euch gewünschte Funktion verwendet werden, ohne dass etwas auf ihnen gespeichert wird. Apple selbst hat keine Möglichkeit, auf Eure persönlichen Daten zuzugreifen. über Drittanbieter-KIs wie chatGPT: Apple ermöglicht die Nutzung von chatGPT in seiner sicheren Umgebung und kostenlos, ohne dass ein OpenAI-Account erforderlich ist. Apple will Euch künftig sogar die Wahl zwischen mehreren KIs lassen, nicht nur chatGPT.

Wenn Ihr also Eure E-Mails nach Prioritäten sortiert, Eure Fotos in einem Erinnerungsalbum organisiert oder Eure Texte zusammenstellt, landen Eure Daten nicht in irgendeiner Cloud.

Wann kommt Apple Intelligence und für welche Modelle?

Da für diese lokalen Aktionen eine enorme Leistung erforderlich ist, beschränkt Apple die Kompatibilität mit Apple Intelligence auf seine neuesten iPhones, iPads und Macs mit den neuesten SoCs. Ihr braucht also ein MacBook oder iPad mit mindestens einem SoC M1 oder ein iPhone mit dem SoC A17 Pro oder höher.

Beim iPhone-16-Launch verriet uns Apple jetzt auch seine Roadmap zum Start von Apple Intelligence: Wenn die neuen iPhones ab dem 20. September ausgeliefert werden, ist zwar iOS 18 auf den Devices installiert, Apple Intelligence jedoch noch nicht. Die KI-Plattform debütiert dann schließlich im Oktober mit iOS 18.1 via kostenlosem Software-Update (und natürlich auch mit iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1) in einer Beta-Version.

Welche Hardware darf sich auf Apple Intelligence freuen? Die letztjährigen Pro-iPhones und die komplette neue iPhone-Reihe sind mit dabei, ebenso iPads und Mac-Modelle mit M1 und neuer. Viele der bereits vorgestellten Funktionen werden allerdings erst später nachgereicht, wobei Apple nicht explizit erwähnte, welche Features wann kommen. Wir erwarten allerdings, dass die Writing-Tools für u.a. Textzusammenfassungen, Siris iPhone-Tutorials und das Cleanup-Werkzeug bereits im Oktober zur Verfügung stehen, während zum Beispiel die Bildverarbeitungs-Werkzeuge wohl erst im Dezember folgen.

Apropos "nachreichen": Apple Intelligence ist zunächst lediglich in der Sprache US English verfügbar. Zum Jahresende folgen angepasste englische Versionen für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien. Neue Sprachen folgen dann 2025 – explizit erwähnt wurden beim Apple-Event Support für Chinesisch, Französisch, Spanisch und Japanisch. Sprecht Ihr zufällig noch eine andere Sprache – etwa Deutsch – müsst Ihr Euch möglicherweise noch etwas länger gedulden.

Die besten Funktionen von Apple Intelligence für Euer iPhone

Eine neue Siri, die den Kontext versteht

Siri sieht nicht nur besser aus, ist verständlicher und natürlicher, sondern kann jetzt auch lesen und schreiben! Ihr könnt also wählen, ob Ihr per Stimme interagieren oder Text eingeben möchtet. Zudem ist Siri jetzt pfiffig genug um zu erkennen, wenn Ihr über Eure eigenen Worte stolpert und kann dennoch die richtigen Antworten liefern.

Im Grunde genommen wird Siri nicht mehr nur bestimmte Aktionen ausführen. Ihr könnt mit Apples Assistentin interagieren, wie Ihr es mit chatGPT tun würdest. Mit Prompts, wie in einem Chat. Und Siri wird den Kontext Eurer Anfrage verstehen, ihn analysieren und die entsprechenden Aktionen so automatisiert und intuitiv wie möglich ausführen.

Siri erscheint jetzt in einem neuen Design / © Apple / Screenshot: nextpit

Ein völlig neues Design

Siri hat ein völlig neues Design erhalten und erscheint nun in einem eleganten, glänzenden Licht, das den Rand Eures Bildschirms umhüllt.

Das neue Gesicht von Siri / © Apple / Screenshot: nextpit

Onscreen awareness

Mit Apple Intelligence versteht Siri, was auf dem Bildschirm passiert und kann mit den darauf angezeigten Elementen agieren. Wenn Euch ein Freund seine neue Adresse per SMS schickt, könnt Ihr sagen: "Fügt diese Adresse zu seiner Kontaktkarte hinzu" und Siri kümmert sich darum. Kontextuelle Aktionen, die an das angepasst sind, was auf Eurem Bildschirm passiert, sind das Ergebnis.

Siri weiß jetzt, was auf Eurem Bildschirm passiert / © Apple / Screenshot: nextpit

Tutorials von Apple und für Apple

Ihr weißt nicht, wie Ihr eine Funktion nutzen könnt? Oder wollt Ihr etwas in den Einstellungen verändern, ohne zu wissen, wie es geht? Ihr könnt von Siris umfangreichem Wissen über die Funktionen und Einstellungen Eurer Geräte profitieren. Ihr könnt Fragen stellen, um etwas Neues auf Eurem iPhone, iPad und Mac zu lernen, und Siri kann Euch dann Schritt für Schritt Anweisungen geben.

Siri kann Euch Dinge beibringen. / © Apple / Screenshot: nextpit

Ihr müsst nicht mehr mit Siri sprechen

Wenn Ihr zweimal auf den unteren Bildschirmrand Eures iPhones oder iPads drückt, könnt Ihr von überall im System aus an Siri schreiben, wenn Ihr nicht laut sprechen möchtest. Das ist praktisch, um Ihr Prompts zu schicken, ohne dass die Leute um Euch herum Eure Anweisungen hören.

Natürlichere Gespräche mit Siri

Siri hat jetzt ein besseres Sprachverständnis und eine verbesserte Stimme, was die Konversation natürlicher macht. Wenn Ihr Euch auf etwas bezieht, das Ihr in einer früheren Anfrage erwähntet, z. B. den Ort eines Kalenderereignisses, das Ihr gerade erstellt habt, und fragt: "Wie wird das Wetter dort sein?", weiß Siri, wovon Ihr sprecht.

Siri kann Inhalte erstellen und sie über mehrere Anwendungen hinweg verwenden

Siri kann jetzt nahtlos in und zwischen Apps agieren. Ihr könnt eine Anfrage stellen wie "Sende die E-Mail, die ich geschrieben habe, an Jean-Michel und Marie-Eudes" und Siri weiß, welche E-Mail Ihr meint und in welcher Anwendung sie sich befindet.

Ihr könnt auch mehrere Funktionen zur Erstellung von Inhalten und Interaktionen zwischen verschiedenen Apps kombinieren. Ihr könnt zum Beispiel eine Sprachnotiz in Notizen aufnehmen. Siri fasst sie für Euch zusammen und schickt sie dann per E-Mail an einen oder mehrere bestimmte Kontakte.

Siri kann zwischen verschiedenen Apps interagieren. / © Apple/ Screenshot: nextpit

Siri erinnert sich an Euren persönlichen Hintergrund

Wenn Siri Euren persönlichen Kontext kennt, kann sie Euch auf eine Art und Weise helfen, die auf Euch zugeschnitten ist. Ihr erinnert Euch nicht, ob ein Freund dieses Rezept in einer Notiz, einer SMS oder einer E-Mail mit Euch geteilt hat? Siri nutzt Ihr Wissen über die Informationen auf Eurem Gerät, um Euch zu helfen, das zu finden, was Ihr sucht – ohne Eure Privatsphäre zu verletzen.

Das Verstehen von Zusammenhängen ist Siris große Stärke. / © Apple / Screenshot: nextpit

Apple Private Cloud Compute

Während der Keynote betonte Apple mehrmals die wichtige Rolle des Datenschutzes, dass Siri viele Aufgaben lokal ausführt und dass sie nun noch stärker in das gesamte System integriert wird.

Lest auch unseren ausführlichen Test des iPhone 15 Pro Max.

Wird eine Aktion nicht lokal ausgeführt, werdet Ihr vorher gefragt, ob die Daten an spezielle Server gesendet werden dürfen, die auf Apple-Silicon-Chips laufen Dort werden sie nicht gespeichert, sondern nur für diese bestimmte Aktion genutzt.

Apple nennt dies Private Cloud Compute und will es zu einem neuen Standard machen. Um zu verhindern, dass Eure Daten missbraucht werden, erklärt die Firma aus Cupertino, dass dieses Datenschutzversprechen von unabhängigen Experten überprüft werden kann.

Integration von chatGPT

Apple hat sich die Dienste von OpenAI, genauer gesagt von GPT-4o, gesichert. In der Pressemitteilung schreibt Apple dazu:

Darüber hinaus ist der Zugriff auf ChatGPT in Siri und die Schreibwerkzeuge des Systems auf allen Apple-Plattformen integriert. Dies ermöglicht es den Nutzern, auf das Wissen und die Fähigkeiten zum Verstehen von Bildern und Dokumenten zuzugreifen, ohne zwischen den verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Wenn Siri keine Antwort auf eine Frage hat, bietet sie Euch an, sie ChatGPT zu stellen, ohne die Anwendung öffnen zu müssen. ChatGPT kann z. B. auch ein Foto oder eine PDF-Datei direkt von Siri aus analysieren und auf Wunsch weiterleiten. ChatGPT kann auch Text aus dem Nichts in jeder beliebigen Anwendung mit einem Prompt generieren.

Eine Gute-Nacht-Geschichte auf dem iPad mit den entsprechenden Bildern erstellen? Bald möglich durch die Integration von chatGPT. / © Apple / Screenshot: nextpit

Wir müssen uns noch etwas gedulden, denn die Integration von ChatGPT wurde für "später in diesem Jahr" angekündigt. Siri und ChatGPT werden also gemeinsame Sache machen und Apple Intelligence ergänzen, um die Verbindung zur Cloud zu nutzen, wenn die lokalen Möglichkeiten nicht ausreichen.

Apple zeigte ein Beispiel, in dem eine Geschichte für ein kleines Kind generiert wurde, mit entsprechenden Bildern. Es wurde auch ein Beispiel gezeigt, bei dem ChatGPT anhand der Zutaten auf einem Bild angab, welches Gericht man zubereiten könnte.

Gut zu wissen ist zudem, dass Ihr kein OpenAI-Konto benötigt, um ChatGPT auf Eurem iPhone zu nutzen, dafür also keine Gebühren anfallen.

Image Playground

Apple Intelligence wird auch die Funktion Image Playground anbieten, mit der Ihr Bilder erzeugen könnt. Ihr wählt zwischen Illustrationen, Animationen und Skizzen. Ihr könnt diese Funktion direkt in Nachrichten oder als eigenständige App verwenden.

Das gewünschte Bild wird mit der Funktion Image Playground schnell erstellt. / © Apple/ Screenshot: nextpit

Ihr erstellt Bilder im Handumdrehen, indem Ihr verschiedene Parameter angebt. Wenn Ihr z. B. den Namen Eures Chatpartners, einen Geburtstagskuchen und ein Piratenschiff nennt, erhaltet Ihr eine Zeichnung Eures Gesprächspartners, die genau das darstellt, was Ihr Euch wünscht. Image Playground wird somit dem ähneln, was andere KIs wie Dall-E oder Midjourney anbieten.

Image Wand

Image Wand soll Notizen visuell ansprechender machen, indem es Eure groben Skizzen in ansprechende Bilder verwandelt. Umkreist Ihr eine leere Fläche, erstellt Euch Image Wand ein Bild aus dem Kontext der Umgebung.

Image Wand verwandelt Eure Kritzeleien in richtig coole Bilder. / © Apple

Genmoji

Mit Genmoji will Apple das Emoji-Erlebnis noch weiter ausreizen. Von der Emoji-Tastatur aus wird es möglich sein, ein maßgeschneidertes Emoticon mit einem Satz zu generieren (im Abschnitt "Neues Emoji erstellen"). Genauso wie Emoji können auch Genmoji zu Nachrichten hinzugefügt oder als Sticker oder Reaktionen geteilt werden.

Ja, die Emoji-Armut wird auf Geräten mit Apple Intelligence bald der Vergangenheit angehören. / © Apple / Screenshot: nextpit

Diese Funktion soll für mehr Spaß beim Austausch sorgen: Ihr könnt Genmoji von Euren Freunden und Verwandten aus ihren Fotos erstellen. Ihr könnt sogar Genmojis haben, die genau das ausdrücken, was Ihr ausdrücken wollt. Etwas, was Emojis nicht immer gut können.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Apple iPhone 15 Pro Pro Titangehäuse ist schick und robust

Kompakter und leichter als iPhone 14 Pro

A17 Pro ist schneller und hat beeindruckende Grafikleistung

Neue Triple-Kamera mit 48 MP

USB-C-Port bietet unzählige Möglichkeiten

Sehr praktischer Action-Button Contra Trotz USB-C relativ langsames Aufladen

Action-Button teilweise unausgereift Zum Testbericht Apple iPhone 15 Pro Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Rewrite

Mit dieser Funktion könnt Ihr Text in jeder beliebigen Anwendung bearbeiten, indem Ihr ihn einfach markiert und auf einen kleinen farbigen Button klickt. Ihr könnt den Ton eines Textes ändern (freundlich, professionell oder prägnant), Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigieren, einen Text mit einer Bullet-Liste zusammenfassen oder ein Inhaltsverzeichnis erstellen. In all diesen Fällen wird Apple Intelligence seine Korrekturen erklären.

Die Rewrite-Funktion hilft Euch, Eure E-Mails zu verbessern. / © Apple / Screenshot: nextpit

Clean Up

Ähnlich wie bei Android mit der Magic-Eraser-Funktion räumt Ihr mit der Clean-Up-Funktion von Apple Fotos Eure Fotos auf. Stört Euch jemand auf einem Foto? Ihr könnt ihn mithilfe einer generativen Vorlage verschwinden lassen. Clean Up kann auch Schatten und Reflexionen entfernen, indem es ein fortgeschrittenes Bildverständnis nutzt.

Apple hat auch die Funktion des magischen Radierers implementiert / © Apple / Screenshot: nextpit

Erinnerungen

Apple bietet die Möglichkeit, mit einem Prompt ein maßgeschneidertes Erinnerungsvideo zu erstellen. Schreibt einfach einen Satz mit Wünschen und Ihr erhaltet in wenigen Sekunden einen kleinen Zusammenschnitt. Ihr könnt das Video nicht mit AI bearbeiten, aber es wird möglich sein, es manuell anzupassen. Apple Intelligence schlägt Euch auch automatisch einen Titel vor.

Apple Intelligence wird Euch auch bei der Erstellung von Videos helfen können. / © Apple / Screeshot: nextpit

Priorisierte Benachrichtigungen

Priorisierte Benachrichtigungen erscheinen jetzt ganz oben auf dem Stapel, sodass Ihr auf einen Blick seht, worauf Ihr achten müsst. Sie werden auch zusammengefasst, damit Ihr sie schneller analysieren könnt, ohne sie durch Tippen erweitern zu müssen.

Ihr werdet Euch in Euren Benachrichtigungen besser zurechtfinden. / © Apple / Screenshot: nextpit

Priority Messages

Diese Funktion stellt dringende Nachrichten an die Spitze Eures Posteingangs, z. B. eine Einladung mit einer Frist für heute oder eine Erinnerung an den Check-In für Euren Flug am Nachmittag.

Siri hebt Eure wichtigsten E-Mails hervor. / © Apple / Screenshot: nextpit

Summary

Tippt einfach auf die Zusammenfassung einer langen E-Mail in der Mail-App und Ihr erhaltet das Wichtigste daraus knackig kurz. Ihr könnt die Zusammenfassungen von E-Mails auch direkt in Eurem Posteingang ansehen.

Ihr müsst Eure E-Mails nicht mehr komplett lesen. / © Apple / Screenshot: nextpit

Sprachaufnahme in den Anwendungen Notizen und Telefon

Tippt in der Notiz- oder Telefon-App einfach auf Aufnehmen, um Audioaufnahmen zu machen und diese wiederzugeben. Apple Intelligence erstellt Zusammenfassungen Eurer Notizen, sodass Ihr die wichtigsten Informationen auf einen Blick habt.

Das Aufnehmen und Transkribieren von Notizen wird einfacher. / © Apple / Screenshot: nextpit

Weniger Unterbrechungen

Es gibt einen neuen Konzentrationsmodus, der den Inhalt Eurer Benachrichtigungen versteht und Euch zeigt, welche Benachrichtigungen sofortige Aufmerksamkeit erfordern, z. B. eine Erinnerung daran, Euer Kind später am Tag von der Kita abzuholen.

Apple Intelligence bringt einen neuen Konzentrationsmodus / © Apple / Screenshot: nextpit

Smart Reply

Smart Reply ermöglicht es, in Mail eine automatische, passende Antwort zu nutzen, um schnell auf eine E-Mail mit allen notwendigen Details zu antworten. Apple Intelligence kann die Fragen, die Euch in einer E-Mail gestellt wurden, identifizieren und eine relevante Auswahl für Eure Antwort vorschlagen. Mit wenigen Klicks seid Ihr dann bereit, eine Antwort zu versenden, die Antworten auf die wichtigsten Fragen enthält.

Siri wird wirklich zu einem echten persönlichen Assistenten, indem sie Antworten auf Eure E-Mails vorbereitet. / © Apple / Screenshot: nextpit

Sucht nach Fotos und Videos in Eurer Galerie

Wenn Ihr in der Fotos-App einfach beschreibt, wonach Ihr sucht, kann Apple Intelligence einen bestimmten Moment in einem Videoclip finden, der mit Eurer Suchbeschreibung übereinstimmt, und Euch direkt dorthin führen.

Die Suche nach Fotos und Videos wurde vereinfacht / © Apple / Screenshot: nextpit

Was haltet Ihr von Apples Ansatz bei künstlicher Intelligenz? Was ist Eure Lieblingsfunktion von Apple Intelligence? Würdet Ihr Euer altes Apple-Gerät ersetzen, um Apple Intelligence nutzen zu können? Und was denkt Ihr darüber, dass zunächst nur wenige Funktionen verfügbar sind?