VanMoof S5 im Test: Wie gut ist das Hipster-E-Bike für 3.000 Euro?

Darüber hinaus laufen alle Kabel und Bremsseile im Inneren des Rahmens. Wer also gerne an seinem Fahrrad herumschraubt, der sollte sich eventuell ein anderes E-Bike aussuchen.

Ärgerlich finde ich beim VanMoof S5, dass Reparaturen nur eingeschränkt möglich sind. Denn um auch die beweglichen Teile des VanMoofs vor Diebstählen zu schützen, liefert VanMoof seine Fahrräder mit einem Set an Anti-Diebstahl-Werkzeug aus. Dieses benötigt Ihr, um die Schrauben und Muttern am VanMoof, beispielsweise zur Höhenverstellung des Sattels, zu lösen und festzuziehen.

Neben den Knöpfen am Lenker findet Ihr an der hinteren Radaufhängung noch einen Knopf, der das "Smart-Kick-Lock" betätigt. Diesen könnt Ihr wahlweise mit der Hand oder mit dem Schuh betätigen. Achtet Ihr dabei darauf, dass der Hinterreifen korrekt positioniert wird, wenn Ihr das Fahrrad abschließt. Aufgeschlossen wird das VanMoof S5 entweder über Euer Smartphone oder über einen individuellen Code, den Ihr über die Boost-Taste eingeben könnt. Zusammen mit der auf GPS basierenden Diebstahlsicherung samt Anbindung an Apples Find-My-Netzwerk ergibt sich ein nützlicher Diebstahlschutz.

Was das Design noch einmal ein wenig cleaner macht, bedarf jedoch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Schade finde ich zudem, dass Ihr die Geschwindigkeit ohne Euer Smartphone nicht genau ablesen könnt. Wollt Ihr genau wissen, wie schnell Ihr unterwegs seid, könnt Ihr Euer Handy mit passender SP-Connect-Hülle in der Mitte des Lenkers anbringen. Wahlweise könnt Ihr Euer Handy dabei über einen USB-C-Anschluss aufladen.

Ein Unterschied im Vergleich zum Vorängermodell S3 ist die geänderte Anzeige für Akkustand, Unterstützungstufe und Geschwindigkeit. Ältere Modelle zeigten Euch die Geschwindigkeit präzise über ein Dot-Matrix-Display am Rahmen direkt unter dem Lenker an. Nun könnt Ihr diese Informationen anhand von Lichtringen neben den Griffen erkennen, beziehungsweise "erahnen".

VanMoof verfolgt bei seinen E-Bikes einen strikten Minimalismus. Im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern gibt es bei den Modellen S5 und A5 keine "losen" Bauteile. Die Bremshebel gehen fließend in den Lenker über, das Vorder- und Rücklicht ist fest in den Rahmen integriert und selbst der integrierte Fahrradständer sieht aus, als würde er direkt aus dem Tretlager wachsen. Dieser Look ist sehr clean und passt zum hochwertigen Image der Elektroräder.

VanMoof setzt beim Design seiner E-Bikes voll und ganz auf Minimalismus. Der Rahmen zeichnet sich durch klare Linien aus, Kabel oder Kabelführungen findet Ihr nirgends. Teil der VanMoof-Experience sind zudem akustische und optische Signale, mit denen das Fahrrad wie ein eigenwilliges Lebewesen auf Eure Anweisungen am Bike oder am Smartphone reagiert.

Denn das VanMoof S5 fühlt sich mit seinem steifen und stabilen Rahmen sowie dem hohen Gewicht im Straßenfluss fast wie ein Mofa oder ein Roller an. Im stockenden Verkehr auf der Sonnenallee in Berlin konnte ich dank des Boost-Modus locker – und vor allem sicher – mit anderen Verkehrsteilnehmern mithalten.

Für das schnelle Vorankommen könnt Ihr die Leistung des Motors mit Eurer eigenen Muskelkraft ergänzen. Dabei bestimmt das VanMoof S5 automatisch, in welchem Gang Ihr gerade am effizientesten und bequemsten vorankommen werdet. Die Gangschaltung wurde vom Hersteller verbessert, dennoch fehlte mir persönlich eine manuelle Möglichkeit, zwischen den Gängen hin- und herzuschalten.

Mit einem 250 Watt starken Akku samt Boost-Modus bewegt Ihr Euch mit dem S5 aber wirklich zügig von 0 auf 25 km/h. Der Boost-Knopf, der Euch mehr Drehmoment bringt, ist dabei in der City wirklich praktisch. Auf meinen Testfahrten konnte ich beispielsweise zügig an langsameren Radfahrern vorbeiziehen oder noch schnell eine Grünphase an der Kreuzung erwischen. Bei Ampelrennen mit anderen Radfahrern werdet Ihr ebenfalls einen entscheidenden Vorteil haben.

Akkuleistung und smarte Funktionen

VanMoof gibt die Reichweite des S5 mit 55 Kilometern im Vollstrommodus und 140 Kilometern im Sparmodus an. Im Praxis-Test, bei dem ich meist auf höchster Unterstützungsstufe und mit regelmäßigem Boost unterwegs war, schaffte ich eine Akkuladung in 40 Kilometern. Seid Ihr nur kurz zu Besuch bei Freunden, bietet VanMoof einen Schnelllademodus, der eine halbe Akkuladung in nur 2,5 Stunden auflädt. Eine volle Ladung dauert 6,5 Stunden.

Gefällt:

Praktischer Schnelllademodus

Reichweite von 55 Kilometern für Stadtgebiete sehr tauglich

Praktischer Diebstahlsschutz

Gefällt nicht:

Akku standardmäßig nicht entnehmbar (Zusatzakku soll noch erscheinen)

Offenbar gibt es Probleme beim Ladevorgang der neuesten VanMoof's

Eine Reichweite von maximal 140 Kilometern im Sparmodus ist durchaus beeindruckend, stellt im Vergleich zum Vorgänger S3 allerdings ein kleines Downgrade dar. Meiner Meinung nach sind solche Angaben aber ohnehin eher Marketing-Argumente, denn wer kauft sich ein E-Bike, um es dann im Stromsparmodus auf der niedrigsten Unterstützungsstufe zu fahren?

Der Ladeanschluss sitzt über dem Hinterrad und ist proprietär. / © NextPit

Mit dem S5 seid Ihr also eher zwischen 50 und 60 Kilometern am Stück unterwegs, was immer noch sehr alltagstauglich ist. Erfreulich ist zudem, dass VanMoof die erste Hälfte des Akkus schneller auflädt und Euch folglich weitere 25 bis 30 Kilometer Reichweite in nur 2,5 Stunden ermöglicht. In meinem Alltag mit dem Fahrrad ist das Aufladen allerdings ein echter Kraftakt. Denn da VanMoof den Akku fest im Rahmen einbaut, musste ich das Bike immer mit in meine Wohnung im zweiten Stock tragen.

VanMoof verriet uns aber auf Nachfrage, dass man bereits an einem Zusatz-Akku arbeitet, der sich bequem in der Wohnung laden lässt. Wie beim Fitness-Tracker Whoop 4.0 (zum Test) lädt die externe Batterie anschließend den internen Akku auf, sodass Euer VanMoof auch vor dem Mehrfamilienhaus stehen bleiben kann.

Smarte Funktionen

VanMoofs E-Bikes zeichnen sich durch einige smarte Funktionen aus, die es bei anderen Herstellern in dieser Form nicht gibt. Allen voran genießt Ihr einen umfassenden Diebstahlschutz, der beim Smart-Kick-Lock beginnt und beim zielgenauen Orten Eures Fahrrads endet. Apple-Nutzer profitieren zudem von einer Unterstützung des Find-my-Netzwerkes, über das Ihr Euer Fahrrad ebenfalls orten und als vermisst melden könnt.

Die VanMoof-App ist hübsch, gut aufgebaut und funktional! / © NextPit

Neben dem Diebstahlschutz mutiert VanMoofs Companion-App zum intelligenten Bordcomputer. Dieser zeichnet Eure Fahrten auf, kann auf Wunsch mehrere VanMoofs kontrollieren und macht Euer Fahrrad zu einem digitalen Schlüssel. Steht Ihr mit dem Handy in der Tasche nämlich nahe genug am VanMoof S5, könnt Ihr das Fahrrad auch ohne Entsperrcode oder Wischbewegung am Handy entsperren.