VMAX VX 2 ST im Test: Pfeilschneller Scooter mit Feature-Mangel

Zusammengeklappt schrumpfen die Maße des VMAX VX 2 ST auf 112,5 × 54 × 49 Zentimeter – ob das in Euren Kofferraum passt, müsst Ihr am besten einmal selbst ausmessen. Ich kann Euch nur bestätigen, dass das Zusammenklappen leicht von der Hand geht. Ihr betätigt einen Hebel mit Schutzschalter vorn, klappt den Lenker auf das Schutzblech, und hier rastet eine Halterung direkt ein. Zumindest bestätigt mir Hersteller VMAX das für die Serienmodelle. Das uns zur Verfügung gestellte Leihgerät hingegen verfüge über ein Prototyp-Schutzblech, welches nicht immer richtig einraste. Stimmt!

Der VMAX VX 2 ST wiegt selbst 13,5 Kilogramm und kann Personen mit bis zu 130 Kilogramm Gewicht befördern. Die Lenkerhöhe von 98 Zentimetern ab Trittbrett lässt sich nicht verstellen, lediglich herunterklappen könnt Ihr den Lenker. Dabei rastet er am Schutzblech ein und verwandelt die Lenkerstange zum Haltegriff. Gefertigt ist der VX 2 ST aus Aluminium, die Wasserfestigkeit gibt der Hersteller mit IP55 an.

Leistung & Fahrspaß: Mehr wär illegal

Der Elektromotor im VX 2 ST bietet eine Nennleistung von 500 Watt, kann in der Spitze aber sogar 1.300 Watt erreichen. Damit bewegt Ihr Euch bequem an der Legalitätsgrenze in Deutschland und braucht Euch vor Steigungen nicht zu fürchten. Die Einstellungsmöglichkeiten in der Companion-App lassen Euch zudem das letzte bisschen an Leistung aus dem Scooter herauskitzeln.

Gefällt:

Top-Beschleunigung

Anfahren auf Wunsch auch ohne Antreten

Empfindlichkeit bei der "Gasannahme" einstellbar

Gefällt nicht:

-

Schaut Ihr Euch die Zulassungsbestimmungen für E-Scooter in Deutschland an, seht Ihr: Mehr Leistung als der VMAX VX 2 ST darf kein E-Scooter haben. 500 Watt sind die Obergrenze, in der Spitze soll die Leistung laut Hersteller VMAX sogar bei 1.300 Watt liegen. In der Praxis macht sich das vor allem mit einer starken Beschleunigung bemerkbar. Diese katapultiert Euch an der Ampel spürbar schneller Richtung Zuhause als Fahrräder und sogar E-Bikes um Euch herum.

Die Reifen sind mit Luft gefüllt, das sorgt für einen guten Fahrkomfort. / © NextPit

Die Bestimmungen in Deutschland setzen Euch bei 20 Kilometern pro Stunde dann aber einen Riegel vor. Streng genommen sind es 22 km/h, und das liegt haargenau in der Toleranzgrenze von 10 Prozent.

Was VMAX sehr gut macht, ist die Einstellbarkeit der Gasannahme. In den erweiterten Einstellungen der App könnt Ihr diese feinjustieren, dabei hat dies einen spürbaren Einfluss auf die Fahrdynamik des Scooters. Anders als der "Economy-Modus" also, der sich nicht stark vom Sportmodus unterscheidet.

Das Trittbrett im Vergleich zu meinen Schuhen in Größe 44. / © NextPit

Zu guter Letzt: Stört es Euch, dass Ihr E-Scooter beim Anfahren immer Antreten müsst? Dann lässt sich das in der Companion-App ebenfalls einstellen. Ohne sogenanntes "Kickoff" könnt Ihr Euch im Stillstand auf den Roller stellen und losfahren. Das ist spaßig, bleibt aber natürlich Geschmackssache.

Insgesamt schätze ich den VMAX VX 2 ST vor allem für seinen Fahrspaß. Ein weiterer Vorteil des leistungsstarken Motors ist seine Fähigkeit, Steigungen von bis zu 25 Prozent zu erklimmen. Das entspricht einer Steigung von 25 Metern auf eine Strecke von 100 Metern. Im Straßenverkehr ist das auf jeden Fall genug – in Berlin konnte ich im Volkspark Prenzlauer Berg dennoch einen Berg finden, bei dem ich nach etwa 80 Metern stehen blieb. Auf dem Foto seht Ihr, dass die Steigung aber eher außergewöhnlich ist.