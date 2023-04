E-Bike-Vergleich in 2023: Diese 5 Lifestyle-Bikes empfiehlt NextPit

Mit E-Bikes wird das Radfahren einfacher, spaßiger und Ihr könnt auf längere Touren aufbrechen. Allerdings gibt es große Unterschiede darin, was E-Bikes leisten und wie das Fahrgefühl ist. Bevor wir Euch einige Modelle genauer vorstellen, fassen wir daher erst einmal zusammen, worauf Ihr beim Kauf achten solltet.

Faltrad gesucht? Hier geht's zu den besten faltbaren E-Rädern

Anschließend gibt es Tipps zu aktuellen E-Bikes, die wir zum Großteil sogar selbst ausprobiert haben. Habt Ihr weitere Tipps, Fragen und Anregungen, lasst uns das in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.

Worauf man beim Kauf eines E-Bikes achten sollte

Größe, Rahmen und Material

Lieber Rennrad, Trekking oder doch ein kompaktes Urlaubsrad? Die Antwort auf diese Frage wisst Ihr sicher schon, wenn Ihr nach einem E-Bike sucht. Seid Euch vor dem Kauf dennoch über die Vor-und Nachteile bewusst. Denn obwohl E-Rennräder viel Power haben, eignen sich die dünnen Reifen für das Bergsteigen weniger. Gleichzeitig sind schwere Trekking-Räder nur schwer schneller als 25 km/h zu beschleunigen.

VanMoof, Cowboy, Sushi und Angell bieten auch Räder mit Step-Through-Rahmen an. Hier zu sehen: VanMoof A5 / © NextPit

Schaut in den Herstellerangaben zudem nach der passenden Rahmengröße für Eure Körpergröße und prüft, ob das jeweilige E-Bike eventuell in verschiedenen Rahmengrößen angeboten wird. Seid Ihr besonders groß, bieten einige Hersteller zudem Erweiterungsstangen für Sattel oder den Lenker an, die Ihr eventuell dazubestellen müsst.

Bei der Materialwahl gibt es bei einem E-Bike keine optimale Empfehlung. Stahlrahmen gelten als robuster und ausdauernder, Rahmen aus Aluminium oder Magnesium sind hingegen leichter.

Beim Kauf eines E-Bikes gilt aber die Devise: Probieren geht über Studieren – habt Ihr also die Möglichkeit, ein interessantes E-Bike auszuprobieren, solltet Ihr diese unbedingt wahrnehmen.

Motorleistung, Gangschaltung und Unterstützung

Wie stark unterstützt Euch ein E-Bike beim Radfahren und kommt Ihr mit ihm auch steile Berge hoch? Die Motorleistung in Watt und Drehmoment ist ein wichtiges Kriterium beim Kauf eines E-Bikes. Gleichzeitig solltet Ihr darauf achten, ob eine Gangschaltung vorhanden ist und wie der Bordcomputer die Unterstützung regelt.

In Deutschland sind E-Bikes ohne Zulassung als S-Pedelecs und zusätzlichen Versicherungskosten maximal mit einer Motorleistung 250 W zugelassen. Gleichzeitig darf die Unterstützung nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h erfolgen. Das Drehmoment des E-Bike-Motors gibt Euch eine weitere Auskunft über die gebotene Leistung. Grob geschätzt reichen 50 nm für die Stadt aus, bei E-Mountainbikes sollten es jedoch mehr sein.

Elektromotoren sitzen inzwischen häufig direkt an der Nabe. Das minimiert die Belastung auf Ketten und Riemen. / © NextPit

Wie dynamisch ein E-Bike auf Eure Routen reagiert, lässt sich über Unterstützungsstufen und bei hochwertigen Modellen auch über Eure Trittstärke regeln. Die Stärke der Unterstützung stellt Ihr am Bordcomputer oder am Smartphone per App ein. Ob ein Fahrrad erkennen kann, wie stark Ihr trampelt, hängt hingegen davon ab, ob der Hersteller einen Drehmomentsensor einsetzt.

Wieder zeigt Euch eine Testfahrt am besten, ob die Unterstützung für Euch dynamisch genug ist. Hier solltet Ihr darauf achten, ob die Unterstützungsstufen tatsächlich die Stärke der Unterstützung oder nur das Geschwindigkeitslimit regeln.

Reichweite und externe Lademöglichkeit

Wie weit kommt Ihr mit einem voll aufgeladenen E-Bike-Akku? Das hängt von der Kapazität des eingesetzten Akkus, Eurem Gewicht, dem Untergrund sowie der Leistung des E-Motors ab. Hersteller versuchen Euch in Datenblättern Richtwerte anzugeben, die im Alltag mehr oder weniger realistisch sind.

Wie realistisch die Angaben sind, lässt sich nur in Testberichten oder beim Ausprobieren herausfinden. Schaut bei einem interessanten E-Bike daher, ob Ihr Praxiseindrücke im Netz finden könnt oder erkundigt Euch beim Fahrradhändler, ob ein Mitarbeiter schon Erfahrungen sammeln konnte. In den Kommentaren unter diesem Artikel könnt Ihr natürlich auch Fragen, ob ein Leser oder eine Leserin das jeweilige E-Bike nutzt.

Der Akkus ist bei einigen E-Bikes abnehmbar und lässt sich bequem in der Wohnung laden. / © NextPit

Reichweite beiseite: Im Alltag ist es ungemein praktisch, wenn Ihr den Akku Eures E-Bikes einfach entnehmen könnt. Denn so habt Ihr die Möglichkeit, die Batterie mit in die Wohnung zu nehmen. Das VanMoof S5 beispielsweise muss zum Aufladen immer ins Haus oder in die Wohnung getragen werden, sofern keine Garage mit Batterie vorhanden ist. Bei einem Gewicht von über 20 kg ein echter Kraftakt.

Komfortfunktionen und App-Anbindung

Sitzt schon eine riesige Batterie und ein kleiner Computer in einem Fahrrad, kann man das ganze auch gleich smart machen – und tatsächlich, viele E-Bikes bieten inzwischen eine Smartphone-Anbindung, über die Ihr Einstellungen festlegen oder Eure Route aufzeichnen könnt. Hier ist VanMoof der Hersteller mit den kreativsten Möglichkeiten. Das neueste S5-Modell etwa verfügt über einen integrierten Diebstahlschutz und lässt sich über das Handy entsperren.

Für die Anzeige der Geschwindigkeit, das Einstellen der Unterstützungsstufe und die Anzeige der Reichweite kann eine App-Anbindung aber auch sehr praktisch sein. Da die Features beliebt sind, finden sich zu "smarten Funktionen" auf den Herstellerseiten in der Regel viele Informationen. Für die optimale Nutzung solltet Ihr allerdings eine Handyhalterung dazukaufen oder prüfen, ob eine im Lieferumfang enthalten ist.

Preis, Reifen und typische Fahrrad-Eigenschaften

Unabhängig von einigen E-Bike-typischen Eigenschaften gelten natürlich alle weiteren Hinweise beim Kauf eines neuen Fahrrads. Ist der Preis angemessen, reicht Euch der gebotene Garantiezeitraum aus und sagt Euch das E-Bike auch geschmacklich zu. Darüber hinaus sollten die Reifen für Euer Terrain gerüstet sein, die Bremsen zuverlässig funktionieren und alle Voraussetzungen für den Betrieb im Straßenverkehr erfüllt sein.

Diese E-Bikes empfiehlt NextPit in 2023

VanMoof S5 und VanMoof A5

Das VanMoof S5 ist überaus minimalistisch designed. / © NextPit

Die neusten Modelle des Herstellers VanMoof heißen S5 und A5. Damit gibt es in derselben Modellreihe nun ein Modell für größere Menschen und eines für kleinere Menschen. Das A5 ist mit kleineren Reifen und einem kleineren Radstand wendiger und eignet sich ein wenig besser für den Großstadtverkehr.

Affiliate Angebot VanMoof S5 Zur Geräte-Datenbank

Beide neuen Modelle sind zudem mit leistungsstärkeren Motoren, Drehmomentsensoren und neuen LED-Ringen für die Anzeige von Geschwindigkeit ausgestattet. In unserem Testbericht überzeugten uns vor allem der hohe Fahrspaß, die gute Verarbeitung sowie der clevere Diebstahlschutz. Ein großer Nachteil bei VanMoof: Der Hersteller kommt mit der Produktion kaum hinterher - die Wartezeit für neue Räder liegt bei mehreren Monaten.

Sushi Maki+ / Sushi Maki 3.0

Optisch gefällt mir das Sushi Maki+ wirklich gut! / © NextPit

Als E-Fixie zieht der Hersteller Sushi mit dem Maki+ auf eine Marktlücke - und füllt diese ziemlich gut. Im Test machte das Sushi-Bike viel Spaß und überzeugte durch seine Einfachheit. Dazu ist das Sushi Maki+ mit einem Gewicht von nur 16 Kilogramm für ein E-Bike zudem besonders leicht. Längeres Fahren ohne Unterstützung bei über 25 km/h war im Test kein Problem.

Affiliate Angebot Sushi Maki+ Zur Geräte-Datenbank

Ohne Komfort-Funktionen, Gangschaltung und integrierte Lampen wird das Maki aber einige Käufer abschrecken. Hier bietet das neue Sushi Maki 3.0 mehr. Für einen Aufpreis von 100 Euro gibt es eine integrierte und mit dem Akku verbundene Lichtanlage, bessere Lenkergriffe und mehr. Das getestete Maki+ kostet laut UVP 1.299 Euro und ist damit eines der günstigeren E-Bikes im Handel.

Cowboy Bike 4

Cowboy-Bikes haben ein eigensinniges Design – hier seht Ihr das Cowboy Bike 3. / © NextPit

Die dritte Generation des Cowboy Bikes überzeugte uns vor knapp drei Jahren im Testbericht. In der vierten Generation hat Cowboy 50 Prozent mehr Drehmoment eingebaut, wie VanMoof eine Variante mit Step-Through-Rahmen auf den Markt gebracht und die Companion-App überarbeitet. Vorteile wie der abnehmbare Akku, der Einsatz eines robusten Carbon-Riemens sowie integrierte Bremszüge blieben dabei behalten.

Für die Diebstahlerkennung und eine zusätzliche Versicherung müsst Ihr allerdings zusätzliche Kosten für ein Abonnement einplanen. Das ist bei einem Fahrrad, das 2.099 Euro kostet, ein wenig unverschämt. Ein Fahrradständer und ein Gepäckträger sollten ebenfalls vorhanden sein – bei Cowboy kosten sie allerdings noch einmal 99 Euro Aufpreis.

Brompton Electric C-Line

Das Brompton Electric lässt sich zusammenfalten. / © NextPit

Zwar führen wir zu faltbaren E-Bikes eine gesonderte Bestenliste, das Brompton Electric wollen wir in dieser Liste trotzdem aufführen. Denn es ist ein besonders transportables und hochwertiges Klapprad-E-Bike, das sich auch für Nicht-Pendler eignet. Denn die Sitzposition überzeugte uns im Test insofern, dass wir uns fühlten wie auf einem herkömmlichen Fahrrad.