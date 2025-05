Schon wieder Dreame: Darum wird dieser Saugroboter der neue Maßstab

Etwas überraschend gibt es Zuwachs im Produkt-Portfolio der Saugroboter von Dreame. Der L40 Ultra AE überzeugt auf dem Papier mit vielen technischen Besonderheiten. Mit von der Partie sind ein Haar-Schredder in der Hauptbürste und ein ausfahrbarer Wischmopp. Der Preis? 699 Euro. Warum dieser Saug- und Wischroboter der nächste Flaggschiff-Killer wird und warum ich der Meinung bin, dass dieser Saugroboter zu Recht das Doppelte kosten könnte, lest Ihr in diesem Beitrag.