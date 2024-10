Design und Verarbeitung des Roborock Qrevo Slim

Der Qrevo Slim hat eine unvergleichbare technische Zusammensetzung. Roborock verzichtet zwar auf den Navigations-Turm, verbaut eine branchenneue Navigationstechnologie. Durch den Verzicht des LiDAR-Turms gehört der Qrevo Slim zu den flachsten Saugrobotern von Roborock.

Gefällt:

Gerade mal 8,2 cm hoch

Erweiterbare Seitenbürste, schwenkbarer Wischmopp verbaut

Kompakte Basisstation

Gefällt nicht:

Kleiner Staubbehälter im Roboter

Kleiner Wasserbehälter

Der Roborock Qrevo Slim ist nur in einer schwarzen Farbvariante erhältlich. Der Roboter hat eine matte Abdeckung. Schnell wird der Nachteil des matten Stils eindeutig – die magnetische Abdeckung ist anfällig für Fingerabdrücke. Darunter befinden sich ein 220-ml-Staubbehälter und ein 72-ml-Wassertank. Beim Blick auf den Qrevo Slim staunen wir über etwas anderes – Roborock verzichtet auf den klassischen Navigations-Turm.

Huch? Wo ist denn der Navigations-Turm geblieben? © nextpit Der Staubbehälter hat ein recht geringes Fassungsvermögen. © nextpit

Stattdessen ist das die Premiere des neuen “StarSight”-Systems. Dabei handelt es sich um ein Doppellicht-Festkörper-LiDAR-System mit einer 3D-Time-of-Flight (ToF)-Technologie. Der Hersteller beschreibt das so, wie, als wenn der Qrevo Slim die Umgebung in 3D sehen würde. Wie gut die neue Navigations-Technologie in der Praxis ist, lest ihr im Abschnitt “Saug- und Wischleistung des Roborock Qrevo Slim im Test”.

Auf der Rückseite hält der Saugroboter weitere technische Finessen bereit. Roborock verbaut eine erweiterbare Seitenbürste, ein schwenkbares Wischpad und eine spezielle Hauptbürste, die aus zwei Gummi-Rollen besteht, in denen sich keine Haare verheddern sollen.

Der Qrevo Slim ist erstaunlicherweise nicht der flachste Saugroboter von Roborock. Diesen Titel behält weiterhin der Roborock Qrevo Plus (Test), der 9,65 cm misst. Mit der Bauhöhe von 8,2 cm macht der Qrevo Slim dennoch dem direkten Konkurrenten, dem Ecovacs X5 Omni (Test), mächtig Konkurrenz. Abgesehen davon hat der Saug-Wischer die sogenannten “Scratchsafe”-Räder, die verhindern, dass Böden durch Räder zerkratzt werden.

Die Station des Saugers ist erfreulich kompakt. Die Multifunktionsstation misst 34 × 48,7 × 52,1 cm. In der Station stecken zwei Wassertanks und ein Staubbeutel. Einzig auf eine automatische Putzmittelzufuhr müsst Ihr hier verzichten.