Eureka, Tochterunternehmen von Midea, bringt mit dem J15 Pro Ultra seinen neuen Top-Saugroboter auf den Markt. Um vergleichbaren Geräten von Dreame und Roborock ernsthafte Parole zu bieten, integriert der Hersteller in der Haushaltshilfe eine absurd hohe Saugkraft, ein flexibles Wischpad und einen integrierten Haar-Schredder. Im Test lest Ihr, ob gestandene Saugroboter-Hersteller nun einen neuen Konkurrenten fürchten müssen.

Haare werden in der Hauptbürste des Saugroboters zerschnitten

Design und Einrichtung des Eureka J15 Pro Ultra

Der Eureka J15 Pro Ultra hat ein schickes Design. Erfreulich ist, dass die Basisstation im Kontrast zu anderen Stationen, mit gleichem Funktionsumfang, kompakt wirkt. Abgesehen von einer automatischen Putzmittelzugabe bietet die Station alle Funktionen für die Wartung des Saugwischers.

Stärken des Eureka J15 Pro Ultra:

Hochwertiger Look des Saugroboters und der Station

Haar-Schredder in der Hauptbürste integriert

Schwenkbares Wischpad verbaut (in Fahrtrichtung rechts)

Schwächen des Eureka J15 Pro Ultra:

Hoher Saugroboter

Der Eureka J15 Pro Ultra ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Für den Testbericht hat uns Eureka das schwarze Modell zur Verfügung gestellt. Der Roboter ist hochwertig verarbeitet. Die Oberfläche ist matt und zieht keine Fingerabdrücke an. Nach dem Auspacken fällt als Erstes die Bauweise auf. Der J15 Pro Ultra ist 11,7 cm hoch. Anders als die meisten Saugroboter hat dieser Eureka eine leicht-quadratische Bauform. Allerdings wirkt das Modell nicht so eckig wie der ebenso quadratische Ecovacs X5 Omni (Test).

Auf der Rückseite wartet ein ausfahrbarer Wischmopp (in Fahrtrichtung rechts). Dieser hilft dem Saugwischer, in Ecken und schwer erreichbaren Stellen effizient zu wischen. Das Besondere sind aber ohne Frage die “Flexi-Razor”-Klingen. Diese befinden sich in der Hauptbürste des Roboters und zerkleinern Haare, damit sich diese nicht verheddern.

So sieht der Eureka J15 Pro Ultra in Schwarz aus. © nextpit Im Roboter steckt ein Staubbehälter. © nextpit Oben sitzt der übliche LiDAR-Turm für die Navigation. © nextpit

Erstaunlich, aber wahr: Einmalig ist so ein Haar-Schredder in einem Saugroboter nicht. Dreame hat bereits eine ähnliche Technik in den X40 Ultra verbaut, der als bester Saugroboter mit Wischfunktion gilt. Ansonsten sitzt der klassische LiDAR-Navigationsturm auf dem Roboter. Abgesehen davon verbaut der Hersteller eine RGB-Kamera im Gerät.

Die Basisstation hat ein futuristisches Design. Sie misst 39,5 × 45,8 × 46,8 cm. Im Dock stecken zwei Wassertanks und ein 3-L-Staubbeutel. Die All-in-One-Dockingsstation kümmert sich um die Reinigung und Wartung des Saug- und Wischroboters. Leider fehlt eine automatisierte Putzmittelzufuhr. Dafür integriert Eureka aber die folgenden Funktionen:

Ladefunktion

Absaugfunktion

Heißwasser-Moppwäsche

Heißlufttrocknung der Wischpads

Zwei Wassertanks stecken in der Station. © nextpit Außerdem gibt es einen Staubbeutel. © nextpit

Die Einrichtung des Saugers in der Eureka-App erfordert eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung. Scannt am besten den QR-Code unter der aufklappbaren Haube des Saugroboters und lasst Euch durch die Schritte in der App führen. Der Prozess kostet Euch etwa fünf Minuten.