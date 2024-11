Tapo, die Smart-Home-Marke von TP-Link, bietet mit dem RV30 Max Plus einen günstigen Saugroboter mit Wischfunktion an. Der Hersteller stattet die Haushaltshilfe mit einer Saugkraft von 5.300 Pa und einer Absaugstation aus – und verlangt nur 250 Euro!? Lest im ausführlichen Test des Tapo RV30 Max Plus, was der preiswerte Saugwischer taugt und mit welchen Abstrichen Ihr rechnen müsst.