Roborock S8 MaxV Ultra im Test: Neuer Maßstab für Saugroboter

Design und Verarbeitung

Der S8 MaxV Ultra hat eine schicke Station, die Ihr optional mit festem Wasseranschluss kaufen könnt – und dann logischerweise ohne Wassertanks. In der Station verstecken sich zahlreiche Selbstreinigungsfunktionen und eine raffinierte Lösung für Putzmittel.

Gefällt:

Modell mit Wasseranschluss erhältlich

Kompakte, moderne Multifunktionsstation

Putzmittel-Tank in der Station

Gefällt nicht:

-

Den Roborock S8 Maxv Ultra gibt es in zwei Versionen: Eine mit Wasseranschluss für die Station und eine mit den beiden altbekannten Wassertanks für sauberes Wasser und Dreckwasser. Für diesen Testbericht stand uns das Modell ohne Wasseranschluss zur Verfügung. Diese Variante misst 40,9 × 41,9 × 47 cm und ist damit deutlich kompakter als die Station des Top-Vorjahres-Modells, dem Roborock S8 Pro Ultra (zum Test).

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein hochwertiger Roboter mit einer sehr schicken Basisstation. / © nextpit

Auf den ersten Blick sieht der Roboter unspektakulär aus. Das Gerät ist 10,3 cm hoch, rund, hat einen Navigationsturm auf der Oberseite und eine RGB-Kamera an der Vorderseite. Wenn wir den S8 MaxV Ultra umdrehen, sehen wir die gleiche vibrierende Wischplatte wie beim Vorjahresmodell. Neu ist der ausfahrbare und rotierende Mini-Wischmopp, den der Saugroboter bei Bedarf in die Ecken schiebt. In Fahrtrichtung rechts vorne sitzt zudem noch eine kleine rotierende Seitenbürste, die Ecken zum Glänzen bringen soll.

Ein Blick auf die Rückseite des Roborock S8 MaxV Ultra verrät viele Neuerungen des Saug- und Wischroboters. / © nextpit

Roborock hat sich nicht nur um den Roboter gekümmert, sondern auch das Design der Station komplett überarbeitet. Im Vergleich zur Station des S8 Pro Ultra ist das Dock nun wesentlich kompakter. Noch dazu gibt es (endlich) einen Behälter für Putzmittel, den Ihr im Fach neben dem 2,7-L-Staubbeutel findet.

In der Station (rechts im Bild) verbirgt sich sogar ein 580-ml-Putzmittel-Behälter. / © nextpit

Die Einrichtung des Roboters ist denkbar einfach. Alles, was Ihr machen müsst, ist eine WLAN-Verbindung herzustellen. Um den Vorgang zu beschleunigen, nutzt Ihr am besten den QR-Code, der sich unter der magnetischen haftenden Haube versteckt. Hat der S8 MaxV Ultra den Weg in die Roborock-App gemeistert, steht die Kennlernrunde mit seinem neuen Arbeitsplatz an: das Mapping.

Die Hinderniserkennung während des Kartierungsprozesses ist vielversprechend. Sogar Tischbeine oder Lampenfüße, die schon so manch einen High-End-Saugroboter – etwa den Narwal Freo X Ultra (zum Test) – zur Weißglut getrieben haben, bringen den S8 MaxV Ultra nicht aus der Fassung.

Für das Mapping unserer 69-m2-Testfläche benötigt der Robo-Sauger zehn Minuten. Im Anschluss steht Euch das Abbild Eurer Wohnfläche in 2D oder sogar 3D in der Roborock-App zur Verfügung. Dabei unterteilt der MaxV Ultra alle Räume korrekt und erkennt noch dazu Möbel, die dann in der App angezeigt werden.

Der S8 MaxV Ultra hat vorne eine RGB-Kamera und oben einen Navigationsturm. / © nextpit

Zu guter Letzt hat der Roborock S8 MaxV Ultra noch eine RGB-Kamera verbaut – dafür steht übrigens auch das "V" im "MaxV" des Namens. Damit dient Euch der Saugroboter auch als fahrende Überwachungskamera. Dank Zwei-Wege-Kommunikation könnt Ihr damit auch aus dem Büro die Katze vom Soft scheuchen.