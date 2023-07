MIUI 14: Video-Calls im Dunkeln? So geht's mit Eurem Xiaomi-Handy

Diese Funktion ist Teil des Frontkamera-Assistenten. Im Grunde handelt es sich um eine schwebende Taste, die auf Eurem Bildschirm erscheint, wenn Ihr die Selfie-Kamera Eures Xiaomi-Smartphones benutzt.

Hier findet Ihr 20 versteckte Funktionen von MIUI 14 fürs Xiaomi-Smartphone.

Dieser Assistent erscheint nicht immer und nicht in allen Apps. Seltsamerweise erscheint er zum Beispiel nicht in der Kamera-App. Manchmal muss man bei Xiaomi wirklich nicht versuchen, alles zu verstehen.

Aber kommen wir zurück zur "Fill Light"-Funktion. Ich habe sie entdeckt, als ich mit meiner Schwester einen Videoanruf über WhatsApp gemacht habe. Wir telefonieren oft spät und ich lümmele oft im Dunkeln auf meinem Bett herum.

Ich sehe also diesen kleinen, schwebenden Knopf in der oberen linken Ecke meines Bildschirms. Wenn ich darauf drücke, erscheint ein größerer Knopf mit dem Text "Fill Light", ich drücke darauf und die Ränder meines Bildschirms beginnen in einem intensiven Weiß zu leuchten. Viele Smartphones, darunter auch Xiaomi selbst, bieten ähnliche Funktionen, um Eure Selfies zu beleuchten.

Es werde Licht! / © nextpit

Hier handelt es sich jedoch um einen kontextabhängigen Modus, der nicht immer aktiviert werden kann. Außer in WhatsApp erschien dieser Button auch in Metas Messenger und in Microsoft Teams. In Skype tauchte sie hingegen nicht auf.

Wie ich oben erkläre, ist der "Fill Light"-Modus Teil des "Frontkamera-Assistenten", einer der neuen Funktionen von MIUI 14 (Test). Um ihn zu aktivieren, geht wie folgt vor:

Geht zu Einstellungen und dann zu "Zusätzliche Einstellungen". Blättert zum Abschnitt Sonderfunktionen und tippt auf Frontkamera-Assistent. Aktiviert den Schalter mit der Bezeichnung Frontkamera-Assistent.

So einfach aktiviert Ihr die Funktion. / © nextpit

Ihr könnt dann die Intensität des gestreuten Lichts im "Fill Light"-Modus so einstellen, als würdet Ihr die Helligkeit Eures Bildschirms anpassen – mit einem einfachen Balken.

Was haltet Ihr von dieser Funktion in MIUI 14? Habe ich gerade den heißen Scheiß entdeckt, oder ist dieses Feature für Euch längst ein alter Hut?