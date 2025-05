Tester Michel hingegen war vor allem von der Montage ohne Verschraubung angetan. Denn Reolink legt Schnellspanngurte in die Box, wodurch Ihr das gesamte System via "Mastmontage" anbringen könnt. Beim Design gab es ebenfalls nichts zu beanstanden. Hier also noch einmal eine redaktionelle Anmerkung: Bei den Kameras handelt es sich um Overhead-Modelle. Das heißt, Ihr habt nicht das klassische Sicherheitskamera-Design, das Ihr vielleicht aus Filmen kennt. Sie ähneln eher den "Supermarkt"-Kameras.

App & smarte Funktionen

Bei einem Sicherheitssystem ist natürlich auch die Bedienbarkeit ein wichtiger Faktor. Daher wollten wir alles rund um die Reolink-App wissen. Interessant ist ebenfalls, welche smarten Funktionen die Geräte bieten oder ob es einen Abonnement-Zwang gibt. In diesem Bereich gab es bei unseren Testern die größten Unstimmigkeiten.

Schauen wir uns allerdings erst einmal die positiven Aspekte an. Die App bietet zahlreiche Funktionen. Dadurch stehen Euch etwa drei verschiedene Szenen vorab zur Verfügung und Ihr könnt drei weitere frei erstellen. Auch Automationen, wie etwa Szenenwechsel bei GPS-Zonen, sind problemlos einstellbar. Eine Integration in Home Assistant verlief ebenfalls reibungslos.

Auch spannend: Unser Test zur Reolink Altas PT Ultra

Spannend ist zudem, dass die Kamera im eigenen Netzwerk des Hubs arbeitet. Dadurch bleibt eine Verbindung beim Internetausfall bestehen, solange der Home Hub und die Kamera im selben Netzwerk sind. Ein weiterer Aspekt ist der Datenschutz. Dieser erhält durchweg positive Resonanz. So könnt Ihr beispielsweise Privatzonen ausschließen und sogar schwärzen – selbst im Livebild.

„Bis zu 8 Masken möglich – sehr sinnvoll für Datenschutz und öffentliche Bereiche.“ - Lesertesterin Andrea

Testerin Andrea sind auch die Privatsphäre-Masken aufgefallen. Dadurch könnt Ihr Kamerabilder mit "Masken" überdecken, was vor allem bei Aufnahmen im öffentlichen Bereich sinnvoll ist. Der Home Hub selbst ist zudem durch einen Benutzernamen und ein Passwort geschützt. Da hier allerdings ein eigenes Netzwerk zugange ist, sollten Hacker relativ große Probleme haben, an Eure Daten zu kommen.

„Reolink liefert mit dem Argus PT Ultra Kit ein durchdachtes Sicherheitskonzept.“ - Lesertester Volker

In diesem Punkt sollten wir auch noch etwas erwähnen, das uns in den Anforderungen an die Lesertester nicht auffiel. Es geht um die Netzwerktechnologie. Reolink wirbt mit 2,4 GHz- und 5-GHz-Kompatibilität. Während Tester Volker hier keine Probleme hatte und keine Unterschiede in der Stabilität feststellen konnte, gab es auch den Fall, dass eine Holzwand für den Verbindungsabbruch gesorgt hat. Hierbei kommt es wohl darauf an, welche Hindernisse zwischen der Kamera und dem Home Hub, der das Netzwerk erzeugt, stehen.

"Die Integration in Home Assistant erlaubt Automationen, z. B. automatisches Schwenken bei Personenerkennung." - Lesertester Volker

Schauen wir also noch kurz auf die genannten Nachteile. Obwohl die App als durchaus positiv zu bewerten war, gab es auch einige negative Stimmen. Hauptsächlich ist das Programm recht unübersichtlich gestaltet, wodurch man sich erst einmal mit den verschiedenen Funktionen genauer auseinandersetzen muss. Weiterer Nachteil ist, dass die Push-Benachrichtigungen teilweise zu spät kommen und Ereignisse sich nur via SD-Karte löschen lassen.

"Die Komplexität der App hat sich bei mir v. a. gezeigt, dass ich mehrere Tage gebraucht habe, bis die Push-Benachrichtigungen funktioniert haben." Lesertester Anonym

Allerdings sind das durchaus verkraftbare Nachteile, wenn Ihr Euch etwas mit dem System beschäftigt. Denn ein weiterer Vorteil ist die bereits genannte SD-Karte. Ihr habt also keinen Cloud-Zwang und könnt aufgenommene Videos lokal über den Home Hub speichern – und das dank Komprimierung mit dem H.265-Codec sogar recht platzsparend, meint Tester Michel.