Der SwitchBot S10 ist in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Saug- und Wischroboter. Die Haushaltshilfe erhält Unterstützung von zwei Stationen: Eine mit Absaugfunktion und eine reine Wasserstation, die an eine Sanitäranlage angeschlossen wird. Wie schlägt sich der Saugroboter bei der Reinigung? Das und welche weitere Besonderheit im Staubsauger steckt, verrät Euch nextpit im ausführlichen Testbericht.

Beim ersten Anblick des S10, kommen Erinnerungen an den SwitchBot K10+ (Test) hoch. Der S10 hat ein ähnliches Design, ist aber mit 11,5 cm ein vergleichweise hoher Saugroboter. Wer den Saugwischer umdreht, wird sich zunächst wundern, warum keine Wischpads oder eine Wischplatte verbaut sind. Stattdessen setzt SwitchBot beim S10 auf eine Wischwalze. Einige werden diese möglicherweise von Akku-Wischsaugern (Bestenliste) kennen. Bei Saugrobotern nimmt dieser technische Clou in der vergangenen Monaten ordentlich Fahrt auf. Sogar Ecovacs hat bereits ein Modell mit einer Wischwalze für 2025 angekündigt.

Der SwitchBot S10 ist ein hoher Saugroboter mit einer Wischwalze. Das Besondere an diesem Modell: Es gibt für den S10 gleich zwei Servicestationen. Die Wasserstation wird an eine Sanitäranlage angeschlossen. Allerdings besteht das gesamte Zubehör aus Plastik und hinterlässt keinen hochwertigen Eindruck.

In den erweiterten Einstellungen verpackt der Hersteller Details zur Restlebensdauer der einzelnen Komponenten. Eine Einstellung rückt dabei in den Vordergrund. Der SwitchBot S10 ist Matter -kompatibel. Somit könnt Ihr den Saug- und Wischroboter nahtlos in Euer Smart Home integrieren, vorausgesetzt Ihr habt alles, was für die Nutzung erforderlich ist. In diesem Falle sind das ein iPhone (Übersicht) mit iOS16 oder höher und ein Apple HomePod (Vergleich) oder Apple TV (Vergleich) . Gut gefällt uns, wie sehr SwitchBot bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei ins Detail geht.

Um dem SwitchBot schon vor der Reinigung unter die Arme zu greifen, kann in der SwitchBot-App die gescannte Karte nach Belieben verfeinert werden. Unter anderem sind No-Go-Zonen, das Hinzufügen von Möbeln oder des Bodentyps möglich. Für die Reinigung sind im Hauptmenü alle Saug- und Wischstufen enthalten. Leider gibt es in diesem Menü keine Anpassungen für die Navigation des Saugroboters.

Als Nächstes wird die Wasserstation in der Karte hinzugefügt. Hierfür markiert Ihr den Standort der Station im gescannten Grundriss. Im Anschluss fährt der S10 zum angegebenen Standort und parkt, wie in der Absaugstation. Das Koppeln hat bei uns im Test erst beim dritten Versuch geklappt. Endlich ist der Roboter für die Reinigung bereit!

Saug- und Wischleistung sowie Navigation des SwitchBot S10

Auch wenn der SwitchBot S10 nicht auf dem Top-Niveau von Dreame- und Roborock-Saugrobotern ist, hinterlässt der Robo-Sauger ein gutes Bild. Vor allem auf glatten Oberflächen zeigt der S10 eine starke Leistung. Einzigartig ist und bleibt die Tatsache, dass Ihr Euch selbst nur um den Austausch des Staubbeutels kümmern müsst.

Stärken der SwitchBot S10:

Gute Saugleistung auf glatten Oberflächen

Überzeugende Hinderniserkennung

Schwächen des SwitchBot S10:

Saugleistung auf Teppichen

Wischleistung nicht so gut, wie erwartet

Beim S10 funktioniert alles ein wenig anders, als wir das von bisherigen Saugroboter gewohnt sind. Sobald der S10 zum Putzen losgeschickt wird, fährt er zunächst zur Wasserstation, um die Wischwalze durchzuspülen und zu befeuchten. Die Wischwalze ist ein besonderes Merkmal des SwitchBot S10. Für gewöhnlich haben Staubsaugerroboter rotierende Wischpads. Einige wenige Modelle setzen noch auf eine Wischplatte. Roborock hat im Test des S8 MaxV Ultra bewiesen, dass auch damit eine gründliche Wischleistung erzielt werden kann.

Die Wischwalze kann entfernt werden. Die Wischleistung ist nur durchschnittlich. © nextpit Der Dreckwassertank des Saugroboters. © nextpit Das Dreckwasser wird hier während der Reinigung gesammelt. © nextpit

Der S10 zeigt beim Wischen ein gemischtes Bild. Frische Flecken sind für die Putzhilfe kein Problem. Bei leicht eingetrockneten Flecken tut sich er sich dagegen schwer. Dennoch hat der selbstreinigende Rollermopp einen Vorteil gegenüber rotierender Wischpads: Die Wischwalze kratzt den Ausfluss beim Wischen ab, während Mopp-Pads die Flecken gelegentlich verschmieren.

Die Wischausrüstung wird nach der Reinigung in der Wasserstation durchgespült und in der Absaugstation getrocknet. Einen Nachteil gibt es bei diesem Prozedere: Die Wischausrüstung wird nicht mit Heißwasser gereinigt.

Diese Tipps helfen: Tricks, um das Reinigungsergebnis des Saugroboters zu verbessern

Auf dem Papier hinkt der SwitchBot S10 mit der Saugkraft von 6.500 Pa deutlich hinter den besten Saugrobotern mit Wischfunktion hinterher. Nichtsdestotrotz ist das Saugergebnis des Saugwischers solide. Besonders auf glatten Oberflächen fühlt sich der S10 pudelwohl. Der SwitchBot gelangt auch gut in Ecken und bietet selbst hier eine gründliche Reinigung.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,1 g 91 % Sand (Fliesen) 10 g 9,0 g 90 % Sand (Teppich) 10 g 7,9 g 79 %

Auf Teppichen lässt die Saugleistung nach. Das Ergebnis ist immer noch im angemessenen Bereich, allerdings nicht mehr auf Flaggschiff-Niveau. Die Teppicherkennung des S10 funktioniert problemlos. Die Wischwalze wird vor dem Befahren auf Teppichen um 7 cm angehoben.

Bei der Navigation sammelt der Staubsauger nur Pluspunkte. Das Modell zeigt sich im Vergleich zur Kartierung stark verbessert und erkennt Hindernisse rechtzeitig. Der Roboter wirkte wie ausgetauscht. Die Wahl auf eine LiDAR-Navigation trägt auch im Dunkeln Früchte. Bei schlechten Lichtverhältnissen schmeißt der Sauger zwei Scheinwerfer an, um für bessere Sicht zu sorgen.

Der SwitchBot S10 hat eine integrierte LiDAR-Navigation, die in der Praxis überzeugt. © nextpit Im Dunkel schmeißt der Saugroboter zwei Scheinwerfer an. © nextpit

Die Akkulaufzeit ist auf einem guten Niveau. Holt Ihr das Maximale aus dem S10 heraus, stehen Euch nach 30 Minuten noch 65 Prozent des Akkus zur Verfügung. Nach dem Putzvorgang saugt die Absaugstation den Staubbehälter des Roboters leer. Wie schon beim Ecovacs X5 Omni (zum Test), saugt die Station den Staubbehälter doppelt ab. Abschließend übernimmt die gleiche Station die Trocknung der Walze. Wie gewöhnlich gibt es in der App Einstellungen, um die Trocknungsdauer zu konfigurieren.

Für den Test hat uns SwitchBot zudem den Luftbefeuchter zur Verfügung gestellt. In Anlehnung an die vollautomatisierte Wasserstation funktioniert der Luftbefeuchter genauso ohne Euer Eingreifen. In der SwitchBot-App könnt Ihr festlegen, dass der Saugroboter den Luftbefeuchter mit Wasser versorgt. Genial! Hierfür muss vorher lediglich die Position des Luftbefeuchters in der Karte hinzugefügt werden. Das Prinzip ist das Gleiche wie bei der Wasserstation. Für den Luftbefeuchter gibt es vier Feuchtigkeitsstufen, die Ihr via Software oder den verbauten Tasten am Gerät steuert.