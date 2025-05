Unverhofft: Neuer Netflix-Hit geht ab wie eine Rakete

Auf Netflix ist derzeit kein Film so beliebt wie eine neue Komödie, die auf den ersten Blick kaum Blockbuster-Potenzial hat. Dennoch sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Allein in der letzten Woche wurde der Streifen über 20 Millionen Mal aufgerufen – ein beachtlicher Erfolg.

Normalerweise dominieren visuell beeindruckende Action-Spektakel die Streaming-Charts. Doch aktuell zeigt sich ein anderes Bild. Ganz oben in der weltweiten Rangliste steht ausgerechnet ein Film, der vier italienischstämmige Großmütter in den Mittelpunkt stellt – an der Seite von Vince Vaughn.

Nonnas

Im Zentrum von „Nonnas“ steht eine berührende wie ungewöhnliche Geschichte. Nach dem Tod seiner Mutter beschließt Joe Scaravella, verkörpert von Vince Vaughn, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Auf Staten Island eröffnet er ein italienisches Restaurant namens „Enoteca Maria“ – zu Ehren seiner Mutter. Statt auf ausgebildete Chefköche zu setzen, stellt er jedoch Großmütter mit italienischen Wurzeln ein. Doch wie so oft im Leben läuft auch diesmal nicht alles reibungslos.

Verantwortlich für die Inszenierung der Komödie ist Stephen Chbosky, bekannt durch Filme wie „Vielleicht lieber morgen“ und „Wunder“. Auf der heimischen Leinwand geben sich Stars wie Susan Sarandon, Linda Cardellini, Drea de Matteo und Joe Manganiello die Ehre. Der Streifen ist derzeit exklusiv auf Netflix verfügbar.

Die Zahlen sprechen für sich

Seit dem 9. Mai 2025 ist „Nonnas“ auf Netflix abrufbar und hat seither in rasantem Tempo die Top-10-Liste des Streamingdienstes erobert. Zwischen dem 12. und dem 18. Mai kam der Film auf über 20 Millionen Abrufe, was andererseits etwa 38 Millionen gestreamten Stunden entspricht. Diese starke Resonanz spiegelt sich auch in den Kritiken wider: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film bei den Kritikern auf beeindruckende 81 Prozent Zustimmung, während das Publikum immerhin 74 Prozent vergibt. Bei IMDb fällt das Urteil mit durchschnittlich 6,9 von 10 Sternen dagegen etwas verhaltener aus.

Eine Geschichte, die das echte Leben schrieb

„Nonnas“ ist nicht bloß ein fiktives Drehbuch – die Geschichte dahinter basiert auf wahren Begebenheiten. Im Abspann des Films sind Originalaufnahmen aus dem echten Restaurant „Enoteca Maria“ zu sehen, das tatsächlich in New York existiert. Wer also nicht nur virtuell, sondern auch kulinarisch in diese Geschichte eintauchen möchte, muss sich auf den Weg in die USA machen.

In Deutschland rangiert „Nonnas“ derzeit auf Platz zwei der Netflix-Charts. Hierzulande gelang es dem spanischen Liebesdrama „Bad Influence“ eine höhere Streaming-Quote zu erreichen.