Der tragbare Akku ist besonders praktisch, denn er haftet dank MagSafe-Technologie am iPhone – ganz ohne Kabel. Ihr braucht also nichts mehr anschließen oder festhalten. Die Baseus-Powerbank lädt schnell, zuverlässig und ist so kompakt, dass sie mühelos in die Jackentasche passt. Mit dem aktuellen Amazon-Deal erwarten Euch zudem verschiedene Gutscheine, wodurch Ihr richtig Geld sparen könnt. Schauen wir uns zuerst einmal an, was die Qi2-Powerbank so auf dem Kasten hat.

Affiliate Angebot Baseus Qi2-Powerbank

Qi2-Powerbank: Das bietet Euch der tragbare Akku von Baseus

Die Powerbank bringt alles mit, was Ihr unterwegs braucht: 10.000-mAh-Kapazität, kabelloses Schnellladen mit bis zu 15 Watt und natürlich auch MagSafe. Besonders spannend: Dank Qi2-Technologie lädt sie kompatible iPhones doppelt so schnell wie herkömmliche Qi-Pads. Die starken Magnete sorgen zudem dafür, dass Euer iPhone sicher einrastet und stabil geladen wird.

Echt stark: Smartes Grillthermometer zum Bestpreis

Für den Notfall gibt’s zusätzlich kabelgebundenes Laden mit bis zu 22,5 Watt. Dadurch habt Ihr genug Power, um auch mal fix ein Tablet oder ein zweites Gerät zu versorgen. Zwei Ports (USB-C und USB-A) sorgen dabei für maximale Flexibilität.

Powerbank bei Amazon: Darum solltet Ihr hier zugreifen

Für nur 27,99 Euro bekommt Ihr hier ein stark ausgestattetes Lade-Gadget* – und das ist fast schon ein No-Brainer, wenn Ihr Euch die Technik anschaut. Die Baseus-Qi2-Powerbank kostete ursprünglich 49,99 Euro und ist derzeit bei Amazon für weniger die Hälfte zu haben. Ein Preis, der sich angesichts der Ausstattung wirklich sehen lassen kann.

Lest auch: iPhone 16 im Test

Gerade Apple-Nutzer mit MagSafe-iPhones profitieren hier besonders: kabelloses Schnellladen mit 15 Watt, stabile Magnetverbindung und eine hohe Energieeffizienz durch die neue Qi2-Technologie. Dazu kommen 10.000-mAh-Kapazität, kompakte Maße und zusätzlich kabelgebundenes Schnellladen mit bis zu 22,5 Watt.

Jetzt kaufen: Baseus Qi2-Powerbank bei Amazon!*

Baseus gibt zwei Jahre Garantie auf das Gerät, was den Deal zusätzlich attraktiv macht. Wer also eine zuverlässige und moderne Powerbank sucht, sollte bei diesem Amazon-Angebot nicht lange zögern. Falls Ihr noch mehr Geräte vom Hersteller möchtet, eignet sich der Deal übrigens besonders. Kauft Ihr Euch die Qi2-Powerbank, könnt Ihr nämlich von einer Aktion profitieren die Euch bis zu 20 Prozent Rabatt auf weitere Geräte von Baseus beschert. Den höchsten Rabatt erhaltet Ihr bei der Picogo AM41*. Immerhin 5 Prozent gibt's bei weiteren Geräten, die Ihr in der Aktionsübersicht* findet.

Affiliate Angebot Baseus Qi2-Powerbank

Was sagt Ihr zu der Powerbank von Baseus? Könnt Ihr mit einem solchen Gerät etwas anfangen? Schreibt es in die Kommentare!