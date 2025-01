Die Bedienung geschieht in der Dreame-Home-App. Hierfür muss zuerst ein Account erstellt werden, ehe eine WLAN-Verbindung hergestellt wird. Das Mapping ist beeindruckend präzise. Der X50 Ultra schafft es, alle Räume der Testfläche korrekt zu unterteilen. Auffällig ist zudem, wie leise das Gerät bei der Fahrt ist. Es wirkt fast so, wie wenn der Roboter gleiten würde.

Ebenfalls im Lieferumfang ist natürlich die funktionsreiche Basisstation, in der sich ein Frischwassertank, ein Schmutzwasserbehälter und ein 3,2-L-Staubbeutel befinden. Neben einer Absaugfunktion reinigt das Dock die Wischmopps mit 80 Grad heißem Wasser und gibt Putzmittel hinzu. Neu ist hingegen, dass zwei UV-Lichter nach der Selbstreinigung restliche Bakterien an den Wischmopps und dem Staubbehälter bekämpfen. Ist der Reinigungsprozess abgeschlossen, trocknet das Dock die Wischausrüstung mit Heißluft.

Zu guter Letzt steuert Ihr die Dock-Funktionen. Die App zeigt Euch, wie lange noch die Mopptrocknung dauert. Hier könnt Ihr einstellen, wie lange der Prozess dauern soll und mit welcher Intensität die Wischpads durchgespült werden sollen. Alles in allem gibt es viele Überschneidungen hinsichtlich der App-Funktionen für den X50 Ultra und X40 Ultra. Für Bestandskunden von Dreame wird es keine Überraschungen geben. Für Neukunden sehe ich ebenfalls keinen Grund, warum diese sich nicht in der Software zurechtfinden sollten.

In den weiteren Einstellungen kann angepasst werden, wie häufig die erweiterbaren Einsatzteile eingesetzt werden sollen. Die Software wird Euch bei häufigem Gebrauch warnen, dass die Akkulaufzeit heruntergehen wird, aber dazu mehr im nächsten Abschnitt des Tests. So viel vorab, für eine effiziente Eckenreinigung empfehle ich Euch, alle Einstellungen anzuschalten. Abgesehen davon legt Ihr fest, wie der X50 Ultra Hindernisse überwinden soll. Die beiden Optionen seht Ihr im nachfolgenden Bild.

Wenn nur gesaugt werden soll, bietet die Software fünf Stufen. Entscheidet Ihr Euch, ihn saugen und wischen zu lassen, habt Ihr die Wahl zwischen vier Saugstufen. In diesem Fall hebt sich der X50 Ultra die höchste Stufe für Teppiche auf. Stichwort Teppiche: In der App kann festgelegt werden, ob diese zuerst gesaugt werden und ob der Roboter eine Tiefenreinigung durchführen soll. Mit anderen Worten: Der Saugroboter erhöht die Saugleistung, sofern nicht die höchste Stufe im Einsatz ist, und fährt zweimal den Teppich lang.

Saug- und Wischleistung, sowie Navigation des Dreame X50 Ultra Complete

Die Saugleistung lässt keine Wünsche übrig. Der 20.000 Pa starke Motor verhilft dem X50 Ultra zu einer makellosen Reinigung der Testfläche. Ob er groben oder feinen Dreck bereinigen soll, spielt für das neue Flaggschiff keine Rolle. Selbst auf einem Hochflor-Teppich überzeugt die Performance.

Saug- und Wischleistung, sowie Navigation des Dreame X50 Ultra Complete im Überblick

Saugkraft: 20.000 Pa

360°-Navigation

Überwindet Schwellen, die 6 cm hoch sind

10-mm-Mopp-Anhebung

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Teppich) 10 g 9,9 g 99 %

Durch die ausfahrbare Seitenbürste und den erweiterbaren Wischmopp ist die Reinigung in Ecken und schwer erreichbaren Stellen kein Problem. Ein unerwartetes Problem gibt es dennoch. Wie schon erwähnt hat der X50 Ultra eine Bauhöhe von 8,9 cm, wenn der LiDAR-Turm heruntergefahren ist. Man könnte meinen, dass er somit gegenüber dem X40 Ultra einen Vorteil hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.

Der X40 Ultra misst 9,7 cm, mit LiDAR-Turm. Ohne Navigationsturm sind es etwa 8,3 cm. In der Praxis fährt der X40 so weit unter Küchenzeilen oder Sofas rein, bis es der Navigationsturm nicht mehr zulässt. Der X50 Ultra kommt hingegen überhaupt nicht unter die gleichen Möbel, was die Reinigung an diesen Stellen vollumfänglich verhindert. Ein Beispiel-Szenario seht Ihr im folgenden Bild.

Hier seht Ihr den X50 Ultra und X40 Ultra im Vergleich. Der X40 Ultra schafft es bis zum Turm unter die Couch. Der X50 Ultra hingegen gar nicht. / © nextpit

Schade, denn die Wischleistung des X50 Ultra ist die beste, die ich bislang in Saugroboter-Tests gesehen habe. Von eingetrockneten Flecken bis hin zu feuchten Unreinheiten zeigt er sich unbeeindruckt – und das, obwohl hierfür nicht einmal die höchste Wasserdurchflussrate notwendig ist. Das neue Dreame-Flaggschiff wischt mit warmem Wasser. Allerdings kann das Wischen mit warmem Wasser nur ausgewählt werden, wenn Ihr einen Zeitplan erstellt.

Wenn Ihr Zeitpläne erstellt, kann der Roboter mit Warmwasser wischen. / © nextpit

Teppiche werden vom X50 Ultra nicht befeuchtet. In der App stellt Ihr ein, ob der Saugroboter Teppiche meiden oder die Wischmopps vor dem Wischvorgang in der Station absetzen soll.

Eine der größten Stärken von Dreame-Saugrobotern waren die absurd guten Akkulaufzeiten. Der X50 Ultra schließt sich dem an und überzeugt auch in dieser Hinsicht. Nach einer 30-minütigen Saugtour auf der höchsten Stufe stehen 69 Prozent auf dem Tacho. Das ist der gleiche Wert wie beim Dreame L40 Ultra (Test). Was hier aber beeindruckend ist: Die Saugkraft des X50 Ultra ist 9.000 Pa höher als die des L40 Ultra. Saugt der X50 Ultra für 30 Minuten und schließt den Prozess mit einem 30-minütigem Wischvorgang ab, sind es noch 55 Prozent Restakku.

Die App zeigt Euch immer den Live-Standort des Roboters an. / © nextpit

Der KI-Modus „CleanGenius“ hat mich positiv überrascht. Hier passt der Saugroboter die Saugkraft und die Wasserdurchflussrate intuitiv an den Verschmutzungsgrad Eurer Wohnung an. Einerseits umgeht Ihr einen unnötig hohen Akkuverbrauch und zum anderen bleibt Eure einzige Sorge das Nachfüllen des Frischwassertanks und Leeren des Dreckwassertanks.

Die Hinderniserkennung funktioniert makellos. © nextpit Auch die Navigation ist auf Top-Niveau. © nextpit

Die Navigation und Hinderniserkennung sind schließlich weitere Stärken des Flaggschiffs. Die Putzhilfe erkennt neue Hindernisse zuverlässig und umkurvt diese ohne Berührung. Wenn ein Möbelstück oder sonst ein im Weg befindlicher Gegenstand erkannt wird, fährt der X50 nach der Reinigung an diesen Spot zurück, senkt den LiDAR-Turm und vervollständigt die Reinigungstour.