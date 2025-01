Ob beim Einkaufen im Supermarkt, beim Onlineshopping oder auf Reisen – eine Kreditkarte ist ein vielseitiger Begleiter im Alltag. Das Beste daran? Viele gute Karten gibt es komplett kostenlos! Einige Banken und Anbieter gehen sogar noch einen Schritt weiter und machen ihre Kreditkarten durch Bonuszahlungen noch attraktiver. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr bereits alle Kreditkarten mit den wichtigsten Eckpunkten einmal aufgelistet.

Kostenlose Kreditkarten mit Startguthaben

Kreditkarte Girokonto Digitale Karte? Prämie? Amazon Visa keine Neueröffnung notwendig Google Pay 10 Euro Hier beantragen* Hanseatic Bank GenialCard keine Neueröffnung notwendig Apple Pay

Google Pay 25 Euro Hier beantragen* Barclays Visa keine Neueröffnung notwendig Apple Pay

Google Pay 25 Euro Hier beantragen* American Express Blue Card keine Neueröffnung notwendig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 25 Euro Hier beantragen* Deutschland-Kreditkarte Classic keine Neueröffnung notwendig Apple Pay

Google Pay 25 Euro Hier beantragen* American Express Payback keine Neueröffnung notwendig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 4.000 Punkte

(40 Euro) Hier beantragen* comdirect Visa-Debitkarte Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay 150 Euro Hier beantragen* Consorsbank Visa-Debitkarte Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay

Fidesmo Pay

SwatchPAY!

Timex Pay

Tappy 200 Euro Hier beantragen*

Diese kostenlosen Kreditkarten bieten ein Startguthaben

Oft sind diese Prämien an gewisse Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an einen Mindestumsatz oder eine Werbeerlaubnis. Was jedoch alle hier vorgestellten Karten gemeinsam haben: Es fallen keine Jahresgebühren an, sodass Ihr dauerhaft von einer kostenfreien Nutzung profitiert. In der folgenden Übersicht haben wir für Euch die aktuellen Top-Angebote zusammengestellt. So könnt Ihr direkt sehen, welche Karte am besten zu Euch passt.

Amazon Visa mit 10 Euro Gutschrift

Der Versandriese Amazon bietet Euch eine Visakarte an. Hier bekommt Ihr für jeden generierten Umsatz Cashback in Form von Punkten. Diese Punkte können dann bei Amazon eingelöst werden. Außerdem habt Ihr hier die Möglichkeit, Eure Schulden flexibel per Teil- oder Vollzahlung auszugleichen. Die Karte eignet sich bestens zum Onlineshopping oder kontaktlosen bezahlen. Apple-Pay wird hier allerdings nicht unterstützt. Die zehn Euro Gutschrift erhaltet Ihr automatisch nach der ersten Abrechnung.

Amazon Visa Kreditkarte

GenialCard der Hanseatic Bank – 25 € Bonus

Mit der GenialCard sichert Ihr Euch eine flexible Visa-Kreditkarte mit individueller Ratenzahlung. Ihr entscheidet selbst, ob Ihr den Rechnungsbetrag komplett begleicht oder in Teilbeträgen (mindestens 20 Euro) zurückzahlt. Die ersten drei Monate sind dabei zinsfrei, danach fällt ein effektiver Jahreszins von 19,74 Prozent p. a. an. Bis zum 12. Februar erhaltet ihr ein Startguthaben von 25 Euro, wenn ihr innerhalb von vier Wochen einen Mindestumsatz von 100 Euro generiert habt. Außerdem müsst ihr der Bank eine Werbeerlaubnis erteilen und diese sechs Wochen lang aufrechterhalten.

Hanseatic Bank GenialCard

Barclays Visa – weltweit kostenlos zahlen und 25 € Startguthaben sichern

Auch die Barclays Visa ist eine Kreditkarte, mit der Ihr weltweit gebührenfrei bezahlen und Bargeld abheben könnt – ein echter Vorteil für alle, die viel reisen. Die Karte bietet eine flexible Rückzahlungsmöglichkeit. Wer die Ratenzahlung nutzt, muss allerdings mit einem effektiven Jahreszins von 22,71 Prozent rechnen. Bei einer vollständigen Rückzahlung per Lastschrift fällt eine monatliche Gebühr von zwei Euro an. Um Euch die 25 Euro Startguthaben zu sichern, müsst Ihr innerhalb der ersten vier Wochen nach Erhalt der Karte mindestens 100 Euro umsetzen und einer Werbeerlaubnis zustimmen. Die Prämie wird dann innerhalb von acht Wochen gutgeschrieben.

Barclays Visa

American Express Blue Card – Prämie für Vielnutzer

Die Amex Blue Card ist eine gute Wahl für alle, die oft in der Eurozone unterwegs sind und dabei von exklusiven Vorteilen profitieren möchten. Neben Rabatten für Event-Tickets, Mietwagen und Lifestyle-Angebote bietet die Karte eine Startprämie von 25 Euro. Im Gegensatz zu anderen Kreditkarten ist die Hürde für den Bonus hier allerdings etwas höher: Innerhalb von vier Wochen nach Kartenerhalt müsst Ihr Euch für die Aktion registrieren und über einen Zeitraum von sechs Monaten einen Umsatz von mindestens 1.200 Euro erzielen. Zahlungen in Fremdwährungen kosten bei dieser Karte zwei Prozent Gebühren, während Bargeldabhebungen in Deutschland mit vier Prozent zu Buche schlagen. Wer seine Kreditkarte regelmäßig nutzt, erhält zusätzliche Vorteile zu Mietwagen-Programmen, Event-Tickets und Lifestyle-Angeboten.

American Express Blue Card

Deutschland-Kreditkarte Classic – gebührenfrei weltweit bezahlen und 25 € geschenkt

Die Deutschland-Kreditkarte Classic ist eine weitere Visa-Kreditkarte, mit der Ihr weltweit kostenlos bezahlen könnt – auch in Fremdwährung. Wer Bargeld abheben möchte, zahlt allerdings eine Gebühr von 3,95 Euro. Umgehen könnt Ihr diese Gebühr, wenn Ihr bei einem teilnehmenden Händler wie Netto oder Rossmann abhebt. Die Karte bietet zudem eine flexible Rückzahlungsmöglichkeit mit einem Effektivzins von 21,78 Prozent. Zusätzlich gibt es bis zu sieben Prozent Rabatt auf Reisebuchungen bei Urlaubsplus. Um die 25 € Startgutschrift zu erhalten, müsst Ihr innerhalb der ersten vier Wochen nach Kartenerhalt einen Mindestumsatz von 100 € erreichen und eine Werbeerlaubnis erteilen. Das Angebot gilt bis zum 12. Februar.

Deutschland-Kreditkarte Classic

4.000 Payback-Punkte mit der Payback Amex

Wer beim Einkaufen gerne Punkte sammelt, sollte sich die Payback American Express Kreditkarte genauer anschauen. Diese Karte eignet sich besonders für den alltäglichen Gebrauch. Für jeden ausgegebenen Euro gibt es Punkte – auch bei Händlern, die nicht am Payback-Programm teilnehmen. Aktuell bietet American Express einen Willkommensbonus von 4.000 Payback-Punkten, was einem Gegenwert von etwa 40 € entspricht. Zwar ist die Karte nicht die beste Wahl für Reisen, doch für den täglichen Einkauf kann sie sich durch die vielen gesammelten Punkte lohnen.

American Express Payback

Bis zu 200 Euro Prämie für ein neues Girokonto

Falls Ihr nicht nur eine Kreditkarte, sondern auch ein neues Girokonto sucht, könnt Ihr mit bestimmten Angeboten zusätzlich eine hohe Prämie einstreichen. Die Kontoführung ist bei den folgenden Angeboten unter bestimmten Voraussetzungen sogar kostenlos.

comdirect – 150 Euro Startguthaben für Neukunden

Die comdirect lockt aktuell mit einer Prämie von 150 Euro, wenn Ihr ein neues Girokonto eröffnet. Die Prämie wird gestaffelt über fünf Monate ausgezahlt, wobei mindestens drei Transaktionen über jeweils 25 Euro nachgewiesen werden müssen. Zudem ist es erforderlich, eine Werbeerlaubnis zu erteilen und diese bis zur letzten Prämienauszahlung nicht zu widerrufen. Damit das Konto kostenlos bleibt, muss entweder ein monatlicher Geldeingang von mindestens 700 Euro erfolgen oder Ihr tätigt mindestens drei Zahlungen über Apple Pay oder Google Pay. Zum Konto gehört eine kostenlose Visa-Debitkarte, mit der Ihr weltweit dreimal im Monat kostenlos Bargeld abheben könnt. Für weitere Abhebungen werden 4,90 Euro fällig.

comdirect Visa-Debitkarte zum Girokonto

Consorsbank – satte 200 Euro als Willkommensbonus

Noch attraktiver ist das Angebot der Consorsbank, die Euch eine Prämie von bis zu 200 Euro bietet. Dafür müsst Ihr sicherstellen, dass auf Eurem neuen Girokonto monatlich mindestens 1.500 Euro eingehen – und das für zwölf Monate. Die Prämie wird dann gestaffelt ausgezahlt: Nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten gibt es jeweils 50 Euro. Das Konto selbst ist für alle unter 28 Jahren oder bei einem monatlichen Geldeingang von über 700 Euro kostenlos, andernfalls fällt eine Gebühr von vier Euro pro Monat an. Zum Konto gibt es eine kostenlose Visa Debit- und eine Girocard. Geld abheben könnt Ihr mit der Visa-Card in der gesamten EU gebührenfrei, sofern der Betrag mindestens 50 Euro beträgt.

Consorsbank Visa-Debitkarte zum Girokonto

