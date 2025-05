Gefahr für alle iPhone-Nutzer: Das solltet Ihr jetzt tun

Nachdem kürzlich dringende iOS-Updates auf iPhones ausgerollt wurden, hat Apple Benachrichtigungen an die betroffenen Nutzer/innen verschickt und vor möglichen Spionageangriffen in dieser Woche in bisher über 100 Ländern gewarnt. Das Unternehmen rät den Nutzer/innen, die Warnung ernst zu nehmen und die empfohlenen Maßnahmen zu befolgen, um ihre Geräte und Daten zu schützen. Es wird vermutet, dass die Angreifer die Pegasus-Spionagesoftware der NSO Group nutzen, um hochrangige Personen auszuspionieren.