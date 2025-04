Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Monitor für Euer heimisches Büro, wollt aber nicht gleich hunderte von Euro ausgeben, hat Amazon gerade das passende Angebot für Euch auf Lager. Beim Versandriesen gibt es derzeit den MP2412DE von Top-Hersteller MSI für weniger als 100 Euro. Was Ihr für Euer Geld bekommt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Tägliche Bildschirmarbeit sorgt dafür, dass Eure Augen mit zunehmendem Alter immer schwächer werden. Der alte Satz "Hör auf so viel vor der Flimmerkiste zu sitzen, sonst werden deine Augen noch quadratisch", den praktisch jede Mutter im Repertoire hatte, ist also nicht gänzlich falsch. Möchtet Ihr Eure Sehorgane etwas schonen, bieten sich Monitore mit Blaulicht-Filtern, wie der MSI PRO MP2412P, an. Und derzeit zahlt Ihr nicht einmal mehr 100 Euro für den PC-Bildschirm.

Perfekt fürs Homeoffice: 100-Hz-Monitor mit einigen Abstrichen

Der MSI PRO MP251P bietet eine Bilddiagonale von 23,8 Zoll. Das reicht für die tägliche Arbeit definitiv aus, es sei denn, Ihr sitzt gut einen Meter von Eurem Bildschirm entfernt. Entscheidend ist hier allerdings die genutzte Bildschirmtechnologie. Denn MSI setzt auf ein VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz, sowie Blaulicht-Filter und Anti-Flicker-Oberfläche. MSI nutzt zudem den hauseigenen "Eye-Q-Check", damit Ihr selbst prüfen könnt, ob Eure Augen überanstrengt sind.

Technisch steht Euch immerhin eine Full-HD-Auflösung zur Verfügung und auch Lautsprecher sind hier direkt integriert. Ergonomisch lässt sich der Standfuß des MP2412DE 4-fach verstellen oder Ihr montiert den Bildschirm mit einer 75-mm-VESA-Halterung an der Wand. Spannend ist hier auch die gute Bildqualität. Denn der Bildschirm deckt den sRGB-Farbraum zu 113 Prozent ab und bietet eine maximale Helligkeit von 300 Nits, während das Kontrastverhältnis von 4.000:1 beträgt. Ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Allerdings sollten auch einige Nachteile erwähnt werden, damit Ihr hier nicht die Katze im Sack kauft. Die beiden Lautsprecher sind aufgrund ihrer geringen Leistung leider unbrauchbar und die Ergonomie ist recht eingeschränkt. Zusätzlich sind die Anschlussmöglichkeiten mit HDMI 1.4b und DisplayPort-1.2-Anschlüssen zwar brauchbar, aber nicht gerade dem Standard von 2025 angemessen. Dank Display-Kit könnt Ihr das Anzeigeprofil allerdings nach Euren Wünschen optimieren.

Lohnt sich der MSI-Bildschirm für Euch?

Trotz der Nachteile überwiegen die Vorteile des Monitors. Natürlich bekommt Ihr hier keine Gaming-Monitor (Kaufberatung) für 100 Euro, sondern einen PC-Bildschirm, der sich vor allem für Menschen eignet, die hauptsächlich Büroarbeiten tätigen. Sicherlich könnt Ihr auch die ein oder andere Netflix-Serien schauen, aber einen Fernseher-Ersatz bekommt Ihr hier nicht. Dafür kann sich das Ganze preislich wirklich sehen lassen.

Gerade einmal 94,99 Euro verlangt Amazon derzeit für den Marken-Monitor*. Die UVP von 149,90 Euro wird somit um 37 Prozent unterboten. Der nächstbeste Preis ist derzeit bei MediaMarkt erhältlich. Hier bekommt Ihr den MSI PRO MP2412DE für 97,99 Euro*, falls Ihr mit Amazon nichts anfangen könnt. Möchtet Ihr das heimische Büro also um einen Monitor erweitern oder benötigt einen brauchbaren Zweitbildschirm für die Computerarbeit, ist das Angebot definitiv einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Setzt Ihr lieber auf ein Multi-Monitor-Setup oder soll es doch der 40-Zoll-Curved-Monitor sein? Lasst es uns wissen!