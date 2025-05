Smart-TVs bieten zwar immer bessere Bilder, allerdings vereint sie alle das große Audioproblem. Die Lautsprecher von Fernsehern sind für das echte Kino-Gefühl nicht stark genug, weshalb Soundbars sich großer Beliebtheit erfreuen. Ein Händler bietet jetzt die Solo Soundbar Series 2 von Top-Hersteller Bose zum aktuellen Bestpreis an.

Den neuen Film auf Netflix streamen oder das Bundesligaspiel vom Wochenende genießen – alles ist besser, wenn der Sound stimmig ist. Leider neigen Fernseher dazu in diesem Punkt zu enttäuschen. Mit einer Soundbar könnt Ihr diesem Problem allerdings an den Kragen. Hochwertige Modelle kommen allerdings mit einem gewissen Preisschild. Glücklicherweise reduziert Coolblue für kurze Zeit eine Audioleiste aus dem Hause Bose. So günstig war die Solo Soundbar Series 2 schon lange nicht mehr.

Affiliate Angebot Bose Solo Soundbar Series 2

Kein Bass? Kein Problem!

Eine Sache vorweg: Es handelt sich hier um eine einzelne Audioleiste ohne externen Subwoofer. Bedeutet, dass der Bass Euch nicht jede einzelne Zelle Eures Körpers fühlen lässt. Aber ist das unbedingt notwendig? Falls nicht, bekommt Ihr hier eine Soundbar geboten, die mit zwei abgewinkelten Full-Array-Treibern einen klaren Sound bieten. Aufbereitet wird der Ton über den integrierten Dolby Decoder.

Mit nur 8 cm Höhe passt die Bose Solo Soundbar unter fast jeden TV! / © Bose

Verschiedene Sound-Modi ermöglichen es Euch zudem, den Equalizer nach Euren Wünschen anzupassen. Dazu zählt etwa der Dialogue-Mode, durch den Gespräche besser zu verstehen sind, falls Musik im Hintergrund abgespielt wird. Dank Plug-and-Play ist die Einrichtung ebenfalls kinderleicht und mit einer Höhe von nur 8 cm dürfte die Audioleiste unter den meisten Fernsehern einen Platz finden. Im Test zur Bose Solo Soundbar Series 2 waren unsere Kollegen von inside digital vor allem vom hochwertigen Gehäuse und dem voluminösen Klang angetan.

Ist die Bose Solo Soundbar Series 2 ein echter Preis-Leistungs-Kracher?

Die Soundbar zählt seit Monaten zu den beliebtesten Modellen auf Amazon. In der Soundbar-Bestenliste des Versandriesen steht sie aktuell auf Platz 1 und ist aktuell sogar ausverkauft – zum Glück hilft hier aber ja Coolblue mit seinem aktuellen Angebot* aus. Bose ist generell bekannt für Top-Geräte und eigentlich recht hohe Kosten. Bei der Solo Soundbar Series 2 ist das mit dem Preis allerdings etwas anders.

Ihr wollt Eure Nachbarn nicht stören? Die besten Over-Ear-Kopfhörer im Test & Vergleich

Der bisherige Preis von 169,99 Euro wird derzeit nämlich um 18 Prozent reduziert. Dadurch zahlt Ihr nur noch 139,99 Euro für die Bose-Soundbar. Ein vergleichbares Angebot gab es zuletzt im Dezember 2024. Seitdem lag der Bestpreis laut Preisvergleich bei knapp 170 Euro. Auch das aktuelle nächstbeste Angebot ist mit 175 Euro datiert. Möchtet Ihr Euer Fernseh-Erlebnis also preiswert aufpolieren, solltet Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen.

Affiliate Angebot Bose Solo Soundbar Series 2

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Bose-Soundbar interessant für Euch oder reicht Euch der TV-Sound aus? Lasst es uns wissen!