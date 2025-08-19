Die französische Marke Tefal erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit, und so findet man die Küchengeräte des Herstellers mittlerweile in beinahe jedem Zuhause. MediaMarkt hat nun den Rotstift ausgepackt und den Preis von Heißluftfritteusen und Kontaktgrills ordentlich klein gestrichen. Was dabei für Euch herausspringt, schauen wir uns jetzt an.

Mit den richtigen Helferlein muss kochen keine Herausforderung sein. Wenn Ihr auf den Airfryer-Zug aufspringen wollt oder echten Grillgenuss unabhängig von Wetter genießen möchtet, sind die MediaMarkt-Angebote genau richtig. Alle Produkte sind bei MediaMarkt aktuell am günstigsten, das heißt kein anderer Händler führt sie zu einem besseren Preis.

Heißluftfritteusen im Preisrutsch: Diese Modelle sind im Angebot

Los geht's mit der Tefal EY5568 Easy Fry Silence*. Dieses Modell hat ein Fassungsvermögen von fünf Litern, wodurch Ihr hiermit auch große Portionen für mehrere Leute zubereiten könnt. Sie kommt mit zehn voreingestellten Programmen daher, für perfektes Fleisch, Fisch oder sogar Muffins. Das Gerät ist Tefals bisher leiseste Heißluftfritteuse, perfekt also für alle, die neben dem Kochen gerne Serien schauen. Dank des Sichtfensters habt Ihr den Garzustand der Lebensmittel immer im Blick, auch ohne die Schublade öffnen zu müssen. Nach dem Kochen verschwinden alle Einzelteile einfach in der Spülmaschine. Den UVP von 319,99 Euro reduziert MediaMarkt auf 119 Euro. Die Lieferung nach Hause ist kostenfrei.

Für nur zehn Euro mehr gibt es übrigens auch die Tefal EY905D Dual Easy Fry & Grill mit einem Fassungsvermögen von 8,3 Litern, aufgeteilt auf zwei Garkörbe.

Wenn Euch ein Basic-Modell mit acht voreingestellten Funktionen ausreicht, schießt Ihr mit der EY855D Easy Fry Mega* ein weiteres Schnäppchen. Dieses Gerät gibt es für 99 Euro, was einem Rabatt von 66 Prozent gegenüber dem UVP von 299,99 Euro entspricht. Trotz des vergleichbar geringen Preises schafft es der Garkorb auf ein Füllvolumen von 7,5 Litern.

Kontaktgrills für Hobbyköche: Jetzt richtig günstig

Neben den Heißluftfritteusen gibt's jetzt auch noch den beliebten OptiGrill in verschiedenen Ausführungen bei MediaMarkt im Angebot. Der OptiGrill ist bekannt dafür, Fleisch, Fisch oder Sandwiches auf den Punkt genau zu garen, indem er die Dicke des Grillguts erkennt und die Zeit automatisch anpasst. Er kommt je nach Ausführung mit einer unterschiedlichen Anzahl an voreingestellten Garprogrammen daher, die sich beispielsweise auch für Würstchen oder Burger eignen. Der Kontaktgrill eignet sich aufgrund der geringen Rauchentwicklung perfekt für drinnen, wodurch Ihr Grillabende unabhängig vom Wetter das ganze Jahr über genießen könnt. Die günstigste Variante, der OptiGrill+ inklusive Grillzange, ist für 119 Euro bei MediaMarkt* zu haben.

Für 199 Euro gib's den 4-in-1 Kontaktgrill* mit neun automatischen Programmen inklusive einer Backschale, in der Ihr Pommes zubereiten könnt. Praktischerweise gibt's in diesem Paket auch gleich noch ein Messer und ein Kochbuch obendrauf.

Die Elite-Ausführung des OptiGrills kostet Euch jetzt 159 statt 389,99 Euro. Hier ist Amazon aber um wenige Euro günstiger*. Das Gerät überzeugt mit zwölf Programmen und einer speziellen Grillboost-Technologie, für scharfes Anbraten wie im Restaurant.

All diese Angebote sind Teil der „Sommer-Wahnsinn“-Aktion von MediaMarkt, die noch bis zum 1. September um 9 Uhr läuft. Neben den Tefal-Highlights gibt es in diesem Zeitraum auch noch Deals zu Staubsaugern oder Kaffeemaschinen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.