Genialer iPhone-Trick: Dieses Feature ist ein Muss für Musik-Fans

In iOS 18 hat Apple die Sprachmemo-App auf dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max um die Funktion "Layered Audio Recording" erweitert. Diese neue Funktion macht sich dem A18 Pro-Chipsatz zunutze und ermöglicht es Nutzern, ein Voiceover oder eine neue Aufnahme über eine bestehende Instrumental- oder Musikspur zu legen. Hier erfahrt Ihr, wie es funktioniert und wie Ihr es auf dem iPhone nutzt.

Was ist eine überlagerte Aufnahme in Sprachnotizen?

Layered Recording ist eine neue Funktion in Voice Memos, mit der Ihr eine zusätzliche Aufnahmeschicht zu einer bestehenden Spur hinzufügen oder kombinieren könnt, in der Regel ein Instrumentalstück. So könnt Ihr z. B. ein Voiceover oder eine Gesangsdarbietung über eine Musikspur aufnehmen, ohne dass Ihr während der Aufnahme externe Kopfhörer (Bestenliste) für die Wiedergabe verwenden müsst.

Hinweis: Die Ausgabe wird als geschichtete Aufnahme bezeichnet. Sie enthält sowohl die ursprüngliche Musikschicht als auch die neu aufgenommene Gesangsschicht, die technisch voneinander getrennt sind. Ihr könnt diese Ebenen später miteinander kombinieren.

Diese Funktion nutzt das maschinelle Lernen im A18 Pro-Chipsatz, um nur deine Stimme zu isolieren und aufzunehmen, während das Instrumental ignoriert wird. Außerdem könnt Ihr nach der Aufnahme die einzelnen Layer innerhalb des Tracks mischen oder bearbeiten. Diese Funktion steht auch auf iPads (Vergleich) mit iPadOS 18.2 oder neuer zur Verfügung und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für Künstler und Gelegenheitsnutzer.

Diese Apple-Geräte unterstützen Layered Recording

Layered Recording erfordert den Apple A18 Pro-Chipsatz, d.h. es ist exklusiv für das iPhone 16 Pro (Test) und das iPhone 16 Pro Max, sollte aber auch auf zukünftigen iPhone- und iPad-Geräten unterstützt werden.

Allerdings können Geräte mit iOS 18.2 oder iPadOS 18.2 die Aufnahmen im QTA (QuickTime Audio)-Format öffnen und anhören. Ihr könnt diese Aufnahmen auch direkt in der App Voice Memos auf unterstützten iPhones und iPads mischen.

So erstellt Ihr eine mehrschichtige Aufnahme auf dem iPhone

Um eine mehrschichtige Aufnahme zu erstellen, müsst Ihr sicherstellen, dass Euer iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max auf iOS 18.2 oder höher aktualisiert ist.

Befolgt diese Schritte:

Öffnet die App " Sprachmemos" (zu finden im Ordner "Dienstprogramme"). Wählt die Musikaufnahme aus, der Ihr einen Vocal-Layer hinzufügen möchtet. Tippt auf das Wellenform-Symbol, um die Wellenform des Tracks anzuzeigen. Tippt auf die Schaltfläche"+" und wählt dann die Nummer der Ebene aus, die Ihr hinzufügen möchtet. Drückt auf das Mikrofon-Symbol, um mit der Aufnahme Eures Vocal-Layers zu beginnen. Drückt auf das Stopp-Symbol, um die Aufnahme zu beenden.

Wählt in der App Sprachnotizen den Musiktitel aus, dem Ihr eine Gesangsaufnahme hinzufügen möchtet. © nextpit Wenn Ihr eine neue Gesangsaufnahme oder eine Aufnahme mit Ebenen aufnehmt, tippt Ihr auf den Audiokanal, bevor Ihr beginnt. © nextpit Ihr könnt Eure Gesangsaufnahme unterbrechen oder auf Fertig tippen, um die Aufnahme zu beenden. © nextpit

Eure überlagerten Aufnahmen erscheinen in der Aufnahmeliste und sind mit einem Doppel-Layer-Symbol neben dem Titel gekennzeichnet.

So mischt und bearbeitet Ihr überlagerte Aufnahmen auf dem iPhone oder iPad

Bei überlagerten Aufnahmen werden die ursprünglichen und neuen Spuren nicht automatisch zusammengeführt. Ihr müsst sie manuell mischen. Diese Funktion funktioniert auf iPhones (Vergleich) und iPads mit iOS 18.2 oder neuer. Außerdem könnt Ihr über die App Sprachmemos auch auf anderen Apple-Geräten mit demselben Apple-Konto auf die überlagerten Aufnahmen zugreifen.

So mischt Ihr überlagerte Aufnahmen:

Öffnet die App Voice Memos und wählt die überlagerte Aufnahme aus, die Ihr mischen möchtet. Tippt auf das Wellenform-Symbol. Tippt auf die Schaltfläche Ebenen. Passt den Schieberegler für den Ebenenmix an, um die Ebenen zu mischen.

Um Ebenen zu trennen:

Befolgt die Schritte 1-2 oben. Anstatt den Schieberegler für die Ebenenmischung auszuwählen, tipptt Ihr auf die Schaltfläche "Ebenen trennen" (gekennzeichnet durch ein umrandetes Symbol mit drei Punkten).

Apples Funktion für überlagerte Aufnahmen in Voice Memos ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um Gesang oder Voiceover zu Instrumentalspuren hinzuzufügen, ohne dass externe Geräte wie Kopfhörer benötigt werden. Außerdem können überlagerte Aufnahmen geräteübergreifend synchronisiert und zur weiteren Bearbeitung in Logic Pro importiert werden.