Was sind die besten Android- und iOS-Apps der Woche? nextpit hat fünf Apps für dich ausgewählt, die alle getestet und für gut befunden wurden. Diese Woche empfehlen wir dir zwei große Spiele, darunter die lang erwartete mobile Umsetzung der Ninja Turtles und die mobile Version des Online-FPS Delta Force. Natürlich warten auch einige Produktivitäts- und Lifestyle-Apps auf dich.

Delta Force (Android und iOS)

Delta Force wurde ursprünglich für den PC veröffentlicht und ist ein beliebter Mehrspieler-First-Person-Shooter (FPS). Manche bezeichnen es als Battlefield-Killer, da es mit FPS-Größen wie Battlefield oder Call of Duty konkurrieren kann.

Was Delta Force von anderen Online-FPS, die für Android oder iPhone verfügbar sind, unterscheidet, ist, dass die Auseinandersetzungen in 24 gegen 24 Spielern stattfinden. Sehr große Teams auf sehr großen Maps mit Fahrzeugen etc.

Es gibt auch andere Spielmodi wie den "Operations"-Modus, der wie ein Escape from Tarkov-Shooter funktioniert: Ihr werdet auf einer Map abgesetzt, müsst so viel Loot wie möglich sammeln und fliehen, um den besagten Loot zu extrahieren, ohne von anderen Spielern oder KIs getötet zu werden. Es gibt sogar einen Kampagnenmodus für bis zu fünf Spieler im Koop-Modus!

Ihr könnt das Spiel kostenlos installieren und spielen. Es enthält natürlich Mikrotransaktionen, um kosmetische Gegenstände zu kaufen. Leider unterstützt das Spiel keine Controller, sodass Ihr die native Touch-Steuerung verwenden müsst.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Account erforderlich: Nein

Ladet das Spiel Delta Force aus dem Google Play Store und demApp Store von Apple herunter.

Run&Grow (Android)

Diese App braucht Euren grünen Daumen, um Euch einen Tritt in den Hintern zu geben und Euch zum Laufen zu motivieren. Run&Grow verfolgt Eure Laufeinheiten. Je nach deiner zurückgelegten Strecke schaltet Ihr verschiedene Belohnungen frei, mit denen Ihr einen virtuellen Garten dekorieren könnt.

Wenn Ihr mehrere Ziele hintereinander erfüllt und regelmäßig lauft, schaltet Ihr weitere Belohnungen - und damit Gartendekorationen - frei.

Die App ist leider kostenpflichtig. Das monatliche Abonnement kostet 7,99 Euro und 39,99 Euro für ein ganzes Jahr. Du kannst die App 7 Tage lang kostenlos testen. Die Option, eine Smartwatch zu koppeln, ist geplant, aber derzeit noch nicht verfügbar.

Preis: 7,99/Monat / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Account erforderlich: Ja

Run&Grow nutzt GPS, um deine Wege zu verfolgen, gibt aber keine Daten an Dritte weiter / © Screenshots: nextpit

Ladet die Run&Grow-App aus dem Google Play Store herunter.

Remember - A Brain Add-On (iOS)

Diese App hilft Euch dabei, nie wieder zu vergessen, wo Ihr etwas Wichtiges aufbewahrt habt. Das Ersatzladegerät für Euer Smartphone, Euren Reisepass oder den Torx-Schraubenzieher Größe 10, den Ihr braucht, um deinen Laptop zu zerlegen und zu entstauben, weil er überhitzt ist und Ihr ihn nicht mehr bedienen könnt, wenn Ihr daran arbeitet (keine persönliche Anekdote).

Die Idee ist, ein Foto von dem Gegenstand zu machen, wenn Ihr ihn aufbewahrt/versteckt, ein Etikett zu erstellen, um ihn später wiederzufinden, und das war's. Ihr könnt sogar die GPS-Position aufzeichnen, wenn Ihr möchtet.

Die App ist kostenlos, erfordert kein Konto, enthält keine Werbung und sammelt oder übermittelt keine deiner Daten. Lediglich die Erlaubnis, auf die Kamera zuzugreifen, ist für den Betrieb der App erforderlich.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Account erforderlich: Nein

Remember - A Brain Add-On ist praktisch, um Dinge zu finden, die du vor langer Zeit in deinem Haus versteckt oder weggeräumt hast / © Screenshots: nextpit

Ladet Remember - A Brain Add-On im App Store von Apple herunter.

Command Stick (Android)

Diese Android-App fügt Eurer Benutzeroberfläche ein schwebendes Widget hinzu. Dieses Widget verhält sich wie ein Befehlsrad, das Ihr mit einem Finger oder einem Stift aktivieren könnt.

Die Idee dahinter ist, dass Ihr eine multifunktionale, einfache und schnell erreichbare Schaltfläche hast, mit der Ihr Aktionen auf Eurem Smartphone ausführen könnt. In einem Video vor- oder zurückspulen, die Musik anhalten oder zum nächsten Stück springen, zwischen Apps oder Tabs wechseln usw.

Das Ganze ist am Anfang ziemlich kompliziert zu verstehen. Und Ihr müsst der Anwendung sehr aufdringliche Berechtigungen erteilen, damit sie den Inhalt auf Eurem Bildschirm sehen und verwalten kann. Aber sobald Ihr Euer Rad mit Lieblingsbefehlen angepasst habt, fangen die Reflexe an, sich zu entwickeln.

Der Entwickler sammelt oder übermittelt keine Eurer Daten. Die App ist kostenlos nutzbar, aber Ihr könntt 1,99 Euro pro Monat bezahlen, um mehr Befehle freizuschalten. Das Jahresabonnement kostet 16,99 Euro und das unbegrenzte lebenslange Angebot kostet 29,99 Euro (Einmalzahlung).

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Ich liebe diese Art von obskuren Nischen-Apps für Android / © Screenshots: nextpit

Ladet die App Command Stick aus dem Google Play Store herunter.

TMNT: Shredder's Revenge (Android und iOS)

Mit Spannung wurde auch die mobile Version des Spiels TMNT: Shredder's Revenge erwartet. Das Spiel ist ein Beat them all, bei dem Ihr Euch seitwärts bewegt und Horden von Gegnern in einem pixeligen, retro-orientierten Grafikstil verprügeln müsst.

Ihr könnt die Hauptcharaktere aus dem Universum der Ninja Turtles spielen: Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael, April O'Neil, Splinter und Casey Jones.

Jeder Charakter hat unterschiedliche Statistiken, was das Gameplay abwechslungsreich macht. Der Reiz des Spiels liegt darin, die verschiedenen Kombos zu lernen. TMNT: Shredder's revenge unterstützt auch externe Controller, was für diese Art von Spiel sehr praktisch ist.

Ihr könnt das Spiel kostenlos installieren und den Anfang des Spiels ausprobieren, ohne etwas zu bezahlen. Um den gesamten Inhalt freizuschalten, müsst Ihr jedoch eine einmalige Zahlung von 8,99 Euro leisten. Playdigious ist ein sehr renommierter Verlag, der sich auf Handy-Portierungen spezialisiert hat. Sie haben u. a. Dead Cells und Streets of RAge 4 für Mobiltelefone umgesetzt.

Preis: 8,99€/ Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Account erforderlich: Ja

Ladet das Spiel TMNT: Shredder's Revenge aus dem Google Play Store und dem App Store von Apple herunter.

Das war's für diese Woche! Wir hoffen, dass Euch diese Auswahl an Apps und Handyspielen gefallen hat oder dass sie nützlich war. Wenn Ihr Empfehlungen für Apps und Spiele für Android oder iOS hast, könnt Ihr sie gerne mit der Community teilen.