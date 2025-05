Google Fotos mit neuer Funktion: So entrümpelst du wie ein Profi

Google hat 2023 das automatische Stapeln von Fotos eingeführt und nutzt dabei maschinelles Lernen, um verwandte und ähnliche Fotos zu gruppieren. Diese scheinbar unbedeutende Funktion hat sich für Nutzer:innen mit großen Bildbibliotheken als äußerst nützlich erwiesen.

Ein paar Fingertipps zum Aufräumen einer unordentlichen Galerie in Google Fotos

Seit der Einführung von Google Fotos gab es jedoch keine Möglichkeit, gestapelte Fotos weiter zu organisieren, als Einträge aus einem Stapel zu löschen. Das war ein Nachteil, wenn es Aufnahmen gab, die in eine Gruppe hätten aufgenommen werden sollen, es aber nicht taten. Das Unternehmen kümmert sich endlich um dieses Problem.

In der neuesten Version von Google Fotos für iOS ( Android Authority berichtete) ist es jetzt möglich, gestapelte Fotos manuell zu organisieren. Das bedeutet, dass die Nutzer:innen diese Stapel verwalten können, indem sie Fotos und Videos zu einem bestehenden Stapel hinzufügen oder mehrere Stapel kombinieren.

Die Funktion erscheint als Schaltfläche mit der Aufschrift "Fotos stapeln", wenn du eines der gestapelten Fotosets in deiner Galerie auswählst. Wir haben das auch getestet und festgestellt, dass die Option "Fotos stapeln" voraussetzt, dass mindestens eines der ausgewählten Elemente ein bestehender Stapel ist. Daher wird sie nicht angezeigt, wenn kein Stapel markiert ist. Von hier aus könnt ihr mehrere einzelne Fotos hinzufügen oder sogar mehrere gestapelte Fotos zusammenführen.

Ihr müsst einen der Fotostapel auswählen, um das manuelle Stapeln in Google Fotos zu aktivieren. / © nextpit

Die automatische Stapelfunktion in Google Fotos muss vor der Verwendung in den Einstellungen der App aktiviert werden und ist sowohl in der Android- als auch in der iOS-Version verfügbar. Die neue Funktion zum manuellen Stapeln von Fotos ist derzeit jedoch nur auf iOS verfügbar. Es ist unklar, wann Google plant, diese manuelle Organisationsfunktion auf Android-Geräte zu bringen, obwohl es bereits Hinweise darauf gibt, dass das Tool für Android in Entwicklung ist.

Erst in diesem Jahr hat Google einige andere Verbesserungen in der App eingeführt, darunter den Massendownload für Fotos und Videos. Mit dieser Änderung können Nutzer/innen synchronisierte Mediendateien ganz einfach von einem Gerät auf ein anderes kopieren, was besonders dann nützlich ist, wenn die Dateien auf dem neuen Zielgerät nicht gefunden werden, was den Nutzer/innen viel Zeit spart.

Gleichzeitig wurde die App um die Funktion "Gerätesicherung rückgängig machen" erweitert, mit der gesicherte oder synchronisierte Mediendateien aus der Cloud entfernt werden können, ohne dass der lokale Speicher des Geräts beeinträchtigt wird. Außerdem hat Google in diesem Jahr die automatische Freigabefunktion für Fotos oder Screenshots aus Drittanbieter-Apps wieder eingeführt.