Im Gegensatz zu unseren regelmäßigen "Top 5 Apps der Woche" haben wir in dieser Sammlung einen besonderen Blickwinkel. Wir haben nicht jede Anwendung persönlich getestet, sondern unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf ihrer vorübergehenden kostenlosen Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass sie jederzeit wieder in den kostenpflichtigen Status zurückkehren können, also solltet Ihr sie am besten gleich ausprobieren. Achte auf Hinweise zu Werbung, In-App-Käufen und anderen Zahlungsoptionen, die möglicherweise enthalten sind.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und bleibt in eurer App-Bibliothek. Das bedeutet, dass Ihr die App, die Ihr gerade nicht braucht, von eurem Telefon löschen könnt - und sie wieder hinzufügen könnt, wenn Ihr sie braucht!

Android Apps und Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

Fake Call Screen: Eine App, die Euch aus angespannten sozialen Situationen hilft, indem sie einen gefälschten Anruf simuliert, damit Ihr Euch entschuldigen könnt.

Video stabilisieren: Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die optische Bildstabilisierung Eures Handys nicht so toll ist, warum lasst Ihr Euch nicht von einer App helfen?

Simple Quote Widgets: Es kann praktisch sein, Zitate immer griffbereit zu haben, um sie in einem günstigen Moment während des Tages abrufen zu können.

Number to Word Convert: Zahlen in Wörter umzuwandeln ist eine Aufgabe, die Ihr vielleicht nicht machen wollt, wenn Ihr todmüde seid, warum also nicht eine App, die euch hilft?

Quick Volume Control: Die meisten Smartphones sind heutzutage ein Kinderspiel, wenn es um die Lautstärkeregelung geht, aber wenn Ihr eine App braucht, die Euch dabei hilft, dann probiert diese aus.

Kostenlose Android-Spiele

Jewels Premium 3-Gewinnt-Puzzle: Ein 3-Gewinnt-Spiel, das die Form von Juwelen annimmt und euch mit seinen Rätseln in den Wahnsinn treibt.

World of Chess 3D: Von einem der bekanntesten Strategie-Brettspiele in der Geschichte der Menschheit gibt es hier eine digitale Version, um euch zu beschäftigen.

Dungeon Princess RPG: Hacke und schlage dich mit deiner Gruppe von Prinzessinnen durch zahlreiche, gefährliche Verliese!

Defense Zone 2 HD: Dieses Tower-Defense-Spiel bietet eine tolle Grafik, die euch mit ihren ausgeklügelten Spielstrategien fesseln wird.

Word Connect Pro: Liebst du Wörter und alles, was damit zusammenhängt? Warum probierst du nicht dieses Spiel aus und siehst, wie gut deine Wortkraft ist?

iOS-Apps und -Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Pillenzähler: Wollt Ihr sicherstellen, dass ihr auf euren Reisen oder zu Hause genau die richtige Anzahl an Pillen dabei habt? Mit dieser App kannst du Fehler vermeiden.

Word2Art: Habt Ihr einen Haufen Wörter, die ihr gerne in Kunst verwandeln würdet? Diese App erledigt diese Aufgabe für euch.

Sono+: Ein Widget für den Startbildschirm von Sonos-Nutzern, das die Dinge vereinfacht.

Music Box: Musik für später speichern: Hattet Ihr schon mal einen Ohrwurm, der euch in den Wahnsinn getrieben hat, weil Ihr Euch den Namen des Liedes nicht merken konntet? Diese App hilft Euch, Lieder für später zu speichern.

Sky Safari ( $4.99 ): Ihr wisst nicht, wie Ihr die verschiedenen Himmelskörper am Nachthimmel erkennen könnt? Diese App hilft Euch bei der Navigation durch die Sternbilder und Planeten.

Kostenlose iPhone Spiele

Spider Solitaire: Ein schnörkelloses Spiel, mit dem Ihr Solitaire so spielen könnt, wie es sein soll.

Secret Stories Phonics Reading: Gehirngerechtes Lernen für Kinder auf spielerische Art und Weise, das ihnen den Einstieg in die Welt des Lesens erleichtern soll.

Ninja Boy Adventures: Bomberman Edition: Ein Labyrinth-Strategiespiel, bei dem Ihr als Ninja antretet, allerdings in einem Bomberman-ähnlichen Szenario.

Some Peace of Mind: Glaubt Ihr, Ihr seid ein Genie, wenn es um Escape-Room-ähnliche Spiele geht? Warum probiert Ihr es nicht aus und lasst uns wissen, wie Ihr abschneidet?

Bully: Anniversary Edition: Spiele bis zu 30 Minuten als kostenlose Testversion, danach müsst Ihr den vollen Preis zahlen, um den Rest des Spiels zu genießen.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbeanzeigen: Keine Überraschungen!

Sei sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn du Spiele für Kinder herunterlädst. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lies das Kleingedruckte!

In der dynamischen Landschaft der mobilen Anwendungen nutzen zahlreiche Unternehmen clevere Strategien, um an Eure persönlichen Daten zu gelangen. Aber keine Angst, Technikbegeisterte! Wir haben wichtige Tipps zusammengetragen, die Euch helfen, eure wertvollen Daten zu schützen. Ein wichtiger Schritt ist es, die Berechtigungen, die Ihr den Apps, die Ihr herunterladet, erteilt, genau zu prüfen.

Nehmt Euch einen Moment Zeit zum Nachdenken: Warum sollte eine einfache Wecker-App auf deine Kamera oder deine Kontakte zugreifen dürfen? Oder welchen Grund könnte eine Taschenlampen-App haben, deinen genauen Standort abzufragen? Indem Ihr die Berechtigungen, die Ihr akzeptiert, sorgfältig abwägt, könnt Ihr eure persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen schützen.

Erkunde die große Auswahl an kostenlosen Apps, die sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen verfügbar sind, und sorge dabei für den Schutz deiner Daten.

Damit sind wir am Ende des heutigen Artikels über die kostenlosen Apps der Woche angelangt! Bleib dran für unsere zweite Ausgabe, die in ein paar Tagen veröffentlicht wird.