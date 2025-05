Schnell zugreifen: Diese Apps kosten bald wieder Geld

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Resume Builder – CV Maker ( 5,99 Euro ) – In der heutigen Zeit hat man ohne einen überzeugend gestalteten Lebenslauf häufig schlechte Karten. Umso besser, dass sich ein passendes Design bereits in kurzer Zeit eigenständig erarbeiten lässt. Mit Hilfe dieser App und einer Prise Kreativität gelingt es ganz leicht, einen professionellen und ansprechenden Lebenslauf zu erstellen, der Eindruck hinterlässt. (4,3 Sterne, 2.300 Bewertungen)

) – Dank dieser Anwendung ist es ganz einfach, hochwertige Passbilder direkt und komfortabel von zu Hause aus aufzunehmen – ganz ohne den Weg zum Fotografen. In Deutschland werden selbst aufgenommene Passbilder seit Mai allerdings nur noch eingeschränkt angenommen. Stitch Photos: Long Screenshot ( 3,49 Euro ) – Wer schon einmal versucht hat, eine komplette Webseite oder einen ganzen Chatverlauf per Screenshot festzuhalten, kennt das Problem: Oft werden dabei unerwünschte Elemente wie Werbeanzeigen, Menüs oder die Bildlaufleiste mit aufgenommen. Diese App schafft Abhilfe, indem sie ermöglicht, überflüssige Bestandteile mühelos zu entfernen. (4,6 Sterne, 2.750 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Minesweeper Classic ( 4,99 Euro ) – Wer nostalgisch veranlagt ist und früher einen Windows-PC genutzt hat, dürfte an diesem Spiel große Freude finden. Das Spielprinzip orientiert sich klar am bekannten Windows-Klassiker: Ziel ist es, Minenfelder korrekt zu kennzeichnen und alle sicheren Felder aufzudecken – ganz wie in alten Zeiten. Schade ist lediglich, dass die App auf In-App-Käufe setzt. (4,6 Sterne, 249 Bewertungen)

) – Dieses Spiel lehnt sich stark an den Arcade-Klassiker Bomberman an – mit einem entscheidenden Twist: Statt eines Bombenlegers schlüpft man in die Rolle eines Ninjas. Zudem sind die Level sind etwas raffinierter gestaltet. Das Gameplay ist jedoch nach wie vor unterhaltsam. Queen Rules ( 2,99 Euro ) – Bei diesem Puzzle-Spiel handelt es sich um den idealen Zeitvertreib. Das Ziel ist es, die eigenen Soldaten so zu positionieren, dass sie die Soldaten der bösen Hexe zu besiegen vermögen. Hinzu kommen interessante Level-Designs und Knetfiguren. (4,8 Sterne, 111 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.