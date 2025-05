Wenn Ihr WhatsApp als Euren primären Messenger verwendet, erhaltet Ihr möglicherweise mehrere 100 Nachrichten am Tag. Diese sind gefüllt mit Bildern, animierten Gifs, Videos, Links und sonstigen Dokumenten. Da verliert man schnell die Übersicht, wer Euch welches Foto geschickt hat. Das Problem haben auch die Entwickler erkannt und arbeiten nun an einer Lösung. Wie WABetaInfo schreibt, soll ein „Chat Media Hub“ die zentrale Anlaufstelle in der App werden, die Euch in Zukunft unter die Arme greifen soll.

WhatsApp: Alle Medien an einem Ort

Ursprünglich hatten die WhatsApp-Entwickler das Feature für die Community-Funktionen des Messengers geplant. Nun hat man in den Tiefen der derzeitigen Web-App entdeckt, dass diese zentralisierte Übersicht auch für alle Chats erscheinen soll. Konkret bedeutet das, dass du alle Medien, Dokumente und Links aus deinen Unterhaltungen an einer Stelle finden kannst.

Die WhatsApp-Entwickler arbeiten an einer neuen Medienübersicht / © WABetaInfo

Wie in dem Screenshot zu erkennen ist, unterteilt WhatsApp die neue Medienübersicht aktuell in diese drei Kategorien. Zusätzlich könnt Ihr diese Übersicht auch sortieren, durchsuchen und mehrere Objekte gleichzeitig markieren. Damit könnt Ihr diese auf einen Schlag weiterleiten oder löschen.

Mit Hilfe des neuen „Hubs“ wird Euch das Finden von Bildern & Co. deutlich erleichtert. Ihr müsst nicht länger alle WhatsApp-Chats einzeln öffnen und durchsuchen, um beispielsweise das gewünschte Foto zu finden. Gleichzeitig seht Ihr in der Medienübersicht auch weitere Metadaten zu jedem Objekt. Dazu gehört der Absender, der es mit Euch geteilt hat und wann. Aber auch die Größe der einzelnen Inhalte wird Euch angezeigt. Damit ist es einfacher, große Dateien schnell aufzufinden und bei Bedarf zu löschen.

Derzeit befindet sich diese zentrale Medienübersicht noch in Entwicklung. Ob und wann sie für Euch verfügbar sein wird, ist unklar. WhatsApp testet viele Features über Jahre hinweg. Es kann also unter Umständen noch sehr lange dauern, bis Ihr diese Neuheit nutzen könnt.