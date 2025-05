Die Playstation 5 ist immer wieder zu genialen Preisen erhältlich. Auch MediaMarkt bietet die Konsole gerade besonders günstig an. Im Zuge der "Days of Play" findet Ihr aber auch allerhand Zubehör und Games mit starken Rabatten beim Elektronikfachmarkt. Grund genug also, sich das Ganze näher anzuschauen.