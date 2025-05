Endlich da: Samsung-Smartphones bekommen Android 15

Android 15 ist da

Nachdem im Mai zunächst die Flaggschiff-Modelle der Galaxy-S- und Galaxy-Z-Reihe mit Android 15 ausgestattet wurden, folgen jetzt früher als angekündigt die Mittelklasse-Modelle. Das Update steht ab sofort für das Galaxy A55 und Galaxy A35 zum Download bereit. Damit erhalten zwei der beliebtesten Smartphones des Jahres 2024 nicht nur die neue Android-Version, sondern auch Samsungs aktualisierte Benutzeroberfläche One UI 7.

Mit einer Größe von rund 3,5 Gigabyte bringt das Update diverse Verbesserungen. Optisch fällt insbesondere der neu gestaltete Startbildschirm sowie die überarbeiteten Schnelleinstellungen ins Auge, die die Bedienung intuitiver machen. Auch die Helligkeitssteuerung wurde angepasst und ist nun prominenter platziert. Eine weitere Neuerung ist die Now Bar – eine Funktion, die an die Dynamic Island des iPhones erinnert, aber eine eigene Interpretation und keine plumpe 1:1 Kopie darstellt. Sie zeigt auf dem Sperrbildschirm Live-Aktivitäten wie laufende Musik oder einen Timer an. Bei aktiver Nutzung des Smartphones bleibt die Now Bar in der oberen linken Ecke sichtbar und ermöglicht schnellen Zugriff auf diese Funktionen. Allerdings bleiben sämtliche KI-Features den günstigeren Galaxy-A-Modellen verwehrt. Wer diese nutzen möchte, muss auf ein neueres Modell wie das Galaxy A56 umsteigen.

Diese Samsung-Smartphones erhalten das Update

Neben dem Galaxy A55 und A35 soll Android 15 im Laufe des Junis für weitere Geräte aus der A-Serie ausgerollt werden. Dazu gehören: Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A16, Galaxy A15 und Galaxy A14. Einzig das Galaxy A05s muss sich noch bis Juli gedulden.

Samsung nennt keine festen Termine für jedes Modell – die Verteilung erfolgt wie üblich in Wellen, um Server-Überlastungen zu vermeiden. Auch ermöglicht dieser Prozess, dass eventuelle Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können. Wer prüfen möchte, ob das Update bereits verfügbar ist, kann dies direkt in den Einstellungen tun: Öffne die Einstellungen-App, navigiere zu "Software-Update" und tippe auf "Herunterladen und installieren".