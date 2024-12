Das "One UI 7"-Update auf Basis von Android 15 wurde offiziell auf Anfang 2025 verschoben, obwohl das Beta-Programm bereits im Dezember starten könnte. Während Leaks bereits eine Vorschau auf One UI 7 enthüllten, tauchen jetzt auch offizielle Leaks auf, die die spannendsten neuen Funktionen und Änderungen des Updates bestätigen.

Bevor wir in die Details eintauchen, hier ein kleiner Einblick in die bestätigten Funktionen des "One UI 7"-Updates. Samsung hat auf der Entwicklerkonferenz im Oktober einige Highlights vorgestellt – siehe Minute 17:00 im Video für eine Vorschau auf das nächste Betriebssystem:

Zufälligerweise sind inzwischen auch offizielle Leaks aufgetaucht, die uns ein klareres Bild von dem geben, was uns erwartet. Auch wird teilweise bestätigt, welche Galaxy-Smartphones, -Tablets und andere Geräte auf das große Update hoffen dürfen.

Benutzeroberfläche: Sperrbildschirm und Schnelleinstellungen

Ursprünglich wurde gemunkelt, dass One UI 7 eine aktualisierte Benutzeroberfläche bringen würde. Jetzt gibt es genauere Informationen zu den Änderungen, die unter anderem den Sperrbildschirm, die App- und Widget-Symbole, die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungsleiste betreffen.

Wie auf der One UI-Website von Samsung Spanien zu sehen ist, wird One UI 7 neue Stile für den Sperrbildschirm einführen und eine Widget-Karte enthalten, die eine Schnellansicht für Apps und Aktivitätsinformationen anzeigen kann. Auch die Schnelleinstellungen erhalten ein neues Design mit abgerundeten Schaltflächen und einem überarbeiteten Layout für Kippschalter und Bedienelemente.

One UI 7 bietet einen aktualisierten Sperrbildschirm und eine neue Benachrichtigungs- und Schnelleinstellungs-Ansicht. / © Samsung Spanien

Das abgerundete Design setzt sich auch bei den Benachrichtigungskarten fort und sorgt für eine kohärentere Ästhetik, die Samsung als "smartes Benachrichtigungskontrollzentrum" bezeichnet. Außerdem werden die Schnelleinstellungen und die Benachrichtigungsfelder, ähnlich wie bei Xiaomis HyperOS, voneinander getrennt, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Die offiziellen App-Symbole von Samsung erhalten eine deutliche Überarbeitung, behalten aber ihre ikonische Eichhörnchenform. Geht davon aus, dass sowohl das Einstellungsmenü als auch die System-UI aktualisierte Icons und Schriftarten erhalten, die zum insgesamt aufgefrischten Look von One UI 7 beitragen.

Galaxy Avatar und Portrait Studio

Neben den visuellen Updates wird Samsung auch weiterhin generative KI in One UI 7 integrieren. Eine bestätigte Neuerung ist Galaxy Avatar, mit dem Ihr personalisierte Avatare und Sticker erstellen könnt, ähnlich wie bei Apples Genmoji.

Ein weiteres verwandtes Bearbeitungstool namens Portrait Studio, das seinem Namen alle Ehre macht und, wie auf Samsungs Website zu sehen ist, verschiedene Stile und Effekte für Porträtfotos bieten wird. Es ähnelt Sketch to Image mit verschiedenen Effekten wie 3D-Cartoon und Aquarell, aber Ihr müsst nicht von Grund auf zeichnen oder skizzieren.

Die Porträtstudio-Funktion von Samsung One UI 7. / © Samsung

Bessere Akkulaufzeit

Auch das Akkumanagement erhält KI-basierte Verbesserungen, die es dem System ermöglichen, den Stromverbrauch anhand der Nutzergewohnheiten und des Ladeverhaltens zu optimieren. Dies soll zu einer verbesserten Akkulaufzeit und einer längeren Lebensdauer des Akkus führen.

Bixby und Hausaufgaben mit Circle to Search

Samsungs Galaxy AI 2.0 wird ein zentraler Bestandteil von One UI 7 sein und bietet fortschrittlichere KI-Modelle, die tief in die Apps und Dienste von Samsung integriert sind. Diese Integration zielt darauf ab, bestehende Funktionen zu verbessern und neue Möglichkeiten für die Galerie, die Kamera, die Bearbeitungstools und mehr hinzuzufügen.

Samsungs Sprachassistent Bixby erhält mit One UI 7 ein umfassendes Upgrade, das eine genauere Spracherkennung und Unterstützung für komplexe Befehle bietet. Dank der verbesserten Kontexterkennung kann Bixby besser verstehen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und relevantere Antworten geben.

"Hausaufgaben mit Circle to Search" kommt mit One UI 7 auf das Samsung Galaxy. / © Android Headlines

One UI 7 wird auch ein Tool namens "Hausaufgaben mit Circle to Search" einführen, eine verbesserte Version von Samsungs KI-Tool für den Bildungsbereich im Rahmen von Circle to Search. Diese Funktion soll dabei helfen, Mathe- und Physikaufgaben zu lösen, indem sie Bildschirminhalte analysiert.

Samsungs Kindersicherung wird überarbeitet, sodass die separate Life360-App nicht mehr benötigt wird. Diese Änderung soll den Eltern die Verwaltung der Geräte und Konten ihrer Kinder erleichtern.

Verbesserungen an der Kamera

Im Bereich der Bildbearbeitung fügt Samsung der Kamera Live-Bokeh-Effekte und einen adaptiven KI-Zoom hinzu. Außerdem gibt es neue Effekte für die Fotobearbeitung in der Galerie-App und ein Sketch-to-Image-Tool für kreative Erweiterungen.

Andere Upgrades mit Android 15

One UI 7 wird auch Android-15-spezifische Änderungen mit sich bringen, darunter eine optimierte Benutzeroberfläche für Geräte mit großen Bildschirmen, Datenschutz- und Sicherheitsverbesserungen und native Unterstützung für Satellitenverbindungen. Obwohl wir noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für das "One UI 7"-Betaprogramm haben, deutet das jüngste Posting auf der offiziellen Seite von Samsung darauf hin, dass die Beta im Dezember starten könnte.

One UI 7 Kompatibilität

Samsung hat noch nicht verraten, welche Galaxy-Smartphones und Galaxy-Tablets mit One UI 7 kompatibel sein werden. Wir können aber davon ausgehen, dass die Liste veröffentlicht wird, sobald das Beta-Programm beginnt. Samsung Spanien deutete jedoch bereits an, dass One UI 7 und die kommenden Galaxy-AI-Funktionen für Geräte verfügbar sein werden, die bereits Galaxy AI unterstützen.

Dazu gehören namentlich die folgenden:

Handys:

Galaxy-S24-Serie

Galaxy-S23-Reihe

Galaxy-S22-Reihe

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Tablets:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Abgesehen von diesen High-End-Modellen können wir davon ausgehen, dass One UI 7 auch auf einige Galaxy-Geräte der Mittelklasse und der Einstiegsklasse aufgespielt wird. Werft einen Blick auf die Liste der Galaxy-Modelle, die für One UI 7 in Frage kommen, um herauszufinden, ob auch Euer Handy auf die neueste Version aktualisiert wird.

Was haltet Ihr von den neuen Funktionen? Und habt Ihr vor, Euch für das Beta-Programm anzumelden? Erzählt uns von Euren Plänen.