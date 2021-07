Good Lock für Samsung Galaxy: wie ein offizielles Custom-ROM

Samsung One UI: 11 Tipps und Tricks für Euer Galaxy-Smartphone

Inhalt

Was ist Samsung Good Lock

Good Lock nennt sich eine Sammlung von Tools, die Euer Samsung-Smartphone um neue Funktionen ergänzen und den Grad der Personalisierung erhöhen. Sie ergänzen das OneUI-Interface um neue, erweiterte Optionen – ähnlich wie die PowerToys in Windows.

Die Good-Lock-App selbst funktioniert als eine Liste von Verknüpfungen zu verschiedenen Komponenten, die aus dem Galaxy Store – Samsungs App Store – heruntergeladen werden. Einige der Tools funktionieren unabhängig und können auch direkt aus der APK-Datei installiert werden.

Good Lock funktioniert wie ein erweitertes Einstellungen-Menü / © NextPit

Wichtig: Die Tools funktionieren in der Regel nicht mehr mit jeder neuen Version von Android oder OneUI, da sie das System des Smartphones erheblich verändern, so dass die Veröffentlichung einer kompatiblen Version erforderlich wird.

Samsung hat Good Lock bislang in nur 23 Ländern veröffentlicht, darunter auch in Deutschland. Falls erforderlich, könnt Ihr jedoch die geografische Einschränkung umgehen – dazu später mehr.

So installiert Ihr Good Lock aus dem Galaxy Store

Wenn Good Lock in Eurem Land offiziell verfügbar ist, öffnet einfach die Galaxy-Store-App auf Eurem Smartphone oder Tablet, sucht nach der Good-Lock-App und ladet sie herunter.

Die Good-Lock-App ist erst in wenigen Ländern verfügbar / © NextPit

Wer nicht so viel Glück hat, kann einen VPN-Dienst verwenden, um die App zu installieren und Samsungs Store-Geokontrolle zu umgehen. Aber Ihr müsst möglicherweise Eure SIM-Karte entfernen und die Daten sowie den Cache des Galaxy Stores löschen. Dann könnt Ihr ein Land auswählen, in dem Good Lock verfügbar ist – beispielsweise Indien oder eben auch Deutschland.

Eine vermutlich unkompliziertere Möglichkeit ist es, die Good-Lock-APK einfach direkt bei APKMirror herunterzuladen.

VPN für Android: Tipps und Apps zum sicheren Surfen

So installiert Ihr Good-Lock-Module

Wenn Good Lock installiert ist, listet die App alle Module auf. Diese sind in die zwei Gruppen "Unit" und "Family" unterteilt. Durch Antippen eines Moduls öffnet Good Lock die entsprechende Seite des Moduls im Galaxy Store, wo das Tool wie eine herkömmliche App aus dem Store heruntergeladen und installiert werden kann. Je nach Grad der Anpassung, die das Modul bietet, muss vor der Verwendung eine Systemberechtigung erteilt werden.

Die regionalen Beschränkungen von Good Lock mit Nice Lock umgehen

Eine Alternative zu Good Lock fürs Installieren und Verwalten von Modulen ist die Verwendung einer eigenständigen App, wie z. B. Nice Lock, die aus dem Google Play Store heruntergeladen werden kann. Nice Lock ist voll von Werbung, aber Ihr könnt diese durch den Kauf der Premium-Version für vier Euro loswerden.

NiceLock kann über den Play Store installiert werden, enthält aber viel Werbung / © NextPit

So installiert Ihr Module über Nice Lock

Nice Lock ist dem Good Lock recht ähnlich, listet die verschiedenen Module auf und zeigt an, welche bereits installiert sind. Um ein neues Programm zu installieren, reicht es jedoch nicht aus, auf das jeweilige Icon zu tippen. Dazu müsst Ihr die APKs der gewünschten Tools manuell installieren. Nice Lock selbst bietet auf dieser Seite einen Index an. Alternativ verwaltet Ihr die Installation der Module mit der "NiceLock Downloader Companion"-App, die per Sideload installiert werden muss.

Good Lock listet nur die Module auf, die mit den Funktionen Eures Samsung Galaxy kompatibel sind. Tools, die den S-Pen oder das Curved Display verwenden, werden beispielsweise für nicht unterstützte Geräte gar nicht erst angeboten. Hier möchten wir Euch jetzt jedenfalls einige der von Good Lock angebotenen Werkzeuge vorstellen:

LockStar – ermöglicht es Euch, den Sperrbildschirm anzupassen, indem Ihr die Position von Widgets und Benachrichtigungen, das Hintergrundbild und sogar das Uhrendesign ändert.

Module funktionieren wie die Einstellungs-Screens von OneUI / © NextPit

QuickStar – bietet Optionen zum Ändern des Aussehens des Quick Panels. Beispielsweise könnt Ihr die Symbole konfigurieren, die in der Statusleiste des Geräts angezeigt werden (z. B. könnt Ihr die WLAN- oder Mobilfunksignalanzeige ausblenden), oder die Position der Uhr verändern.

Mit QuickStar könnt Ihr sogar die Signalanzeige des Mobilfunkanbieters ausblenden / © NextPit