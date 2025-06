Eine neue Heißluftfritteuse soll her, aber ich wisst nicht genau, welches Modell Ihr Euch kaufen möchtet? Dann haben wir den perfekten Deal für Euch. Denn Amazon reduziert aktuell den Testsieger der Stiftung Warentest auf ein neues Rekordtief. Im Vergleich mit der beliebten Ninja Foodi Max kann sich dieses Cosori-Modell wirklich sehen lassen.

Ninja zählt seit geraumer Zeit zu den Trend-Herstellern schlechthin. Vor allem bei Heißluftfritteusen hat das Unternehmen häufig die Nase vorn. Doch ein Modell soll laut einem Vergleich aus dem Januar 2025 der Stiftung Warentest noch besser sein. Genauer gesagt geht es um die Cosori CAF-R903-AEU. Das Gerät bietet zwei Frittierkammern und kann sich auch in der Amazon-Bestenliste zum Thema "Fritteusen" den ersten Platz* schnappen. Jetzt gibt es den Airfryer zum bisherigen Tiefpreis bei Amazon.

Affiliate Angebot Cosori CAF-R903-AEU

Ninja vs. Cosori: Wer bietet mehr?

Natürlich lohnt sich hier ein Vergleich der beiden beliebtesten Modelle. Im Vergleich stehen also die im Angebot befindliche Cosori* und die Ninja Foodi Max Dual Zone. In beiden Fällen erhaltet Ihr eine Heißluftfritteuse mit zwei Frittierkörben. Allerdings beginnen hier bereits die Unterschiede. Die Cosori fasst insgesamt 8,5 Liter, während die Konkurrenz auf 9,5 Liter kommt. Auch bei der Leistung hat der Verkaufsschlager von Ninja die Nase vorn: 2.470 Watt erreicht die Heißluftfritteuse, während das Deal-Gerät mit 1.700 Watt aufwartet.

Die Cosori-Heißluftfritteuse bietet zwei Sichtfenster und eine Sync-Finish-Funktion. / © Cosori

Ähnlich ist es bei der Temperatur. Die Cosori-Fritteuse bietet einen Bereich zwischen 80 und 205 °C, die Ninja Foodi Max kommt auf bis zu 240 °C. Einen Unterschied gibt es auch in den Kochfunktionen, obwohl beide mit einem 6-in-1 Feature werben. Gut, sie tun beide das, was sie sollen, nämlich möglichst Ölfrei frittieren, allerdings gibt Ninja noch eine "Max Crisp"-Funktion mit, die bei der Cosori fehlt. Dafür bietet zweitere eine Shake-Erinnerung.

Die Ninja Foodi Max bietet eine höhere Gesamtleistung als das Konkurrenzmodell! / © Ninja

Es gibt jedoch auch Punkte, bei denen der Testsieger der Dual-Kammer-Fritteusen der Stiftung Warentest die Nase vorn hat. Zum einen fehlt der Foodi Max ein Sichtfenster und auch die Shake-Erinnerung bleibt hier aus. Darüber hinaus soll die Zubereitung von Lebensmitteln in der Cosori CAF-R901-AEU besser sein, als beim Konkurrenzprodukt. Wie Ihr Euch entscheidet, hängt also von Euren Vorlieben ab. Möchtet Ihr eine höhere Maximalleistung, ist die Ninja Foodi Max eher für Euch geeignet. Ist Euch Sichtfenster und eine vermeintlich bessere Zubereitung wichtig, sollte es die Cosori werden.

Affiliate Angebot Cosori CAF-R903-AEU

Affiliate Angebot Ninja Foodi Max Dual Zone

Amazon-Bestseller zum Tiefstpreis: Die Cosori-Heißluftfritteuse war nie günstiger

Vorab sei gesagt, beide Modelle sind in einem ähnlichen Preissegment unterwegs – zumindest im Moment. Denn Amazon reduziert beide Geräte aktuell. So zahlt Ihr für die Cosori-Fritteuse 149,99 Euro*, was einer Ersparnis von 100 Euro im Vergleich zur UVP entspricht. Dahingegen kostet Euch die Ninja Foodi Max noch 155 Euro* und somit 74,99 Euro weniger als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers vorgibt.

Smarte Reinigung: Ecovacs Deebot T50 Pro Omni zum Bestpreis

Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich verrät, dass Ihr die Cosori CAF-R903-AEU bisher nie günstiger* erhalten habt. Die Ninja gab es allerdings schon für 131 Euro im Netz. Egal, wie Ihr Euch entscheidet, Ihr erhaltet mit beiden Geräten einen Bestseller. Die Cosori ist unserer Meinung aktuell allerdings etwas interessanter, aufgrund des etwas geringeren Preises, der kürzeren Lieferzeit und des Sichtfensters, was durchaus hilfreich sein kann.

Affiliate Angebot Cosori CAF-R903-AEU

Wie ist es bei Euch? Welches Modell findet Ihr spannender? Lasst es uns wissen!