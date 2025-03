In anderen Sprachen lesen:

Samsung hat seine Flaggschiff-Handys im Jahr 2025 aktualisiert, wobei sich die meisten Änderungen am Design und an den technischen Daten auf das größere S25 Ultra konzentrieren. Aber was ist mit dem normalen S25+? Wir haben das aktualisierte "Standard"-Flaggschiff getestet und verraten euch alles über seine Leistung, Kameras, Akkulaufzeit und mehr.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy S25+ Pro Großartige Verarbeitungsqualität

Ausgezeichnetes Display

Die beste Software-Update-Politik

Gute Leistung

Keine regionalen SoC-Unterschiede Contra Upgrades fühlen sich zu klein an

Enttäuschende Nachtfotos

Langsame Ladezeiten

Keine Qi2-Unterstützung Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25+: Alle Angebote

Das Galaxy S25+ hat ein großes Display und ein dünnes Design Design und Verarbeitungsqualität Display 6,7-Zoll-OLED

3120 × 1440 Pixel

1 ~ 120 Bildwiederholfrequenz Abmessungen und Gewicht 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

190 g Widerstandsfähigkeit IP68

Gorilla Glass Victus 2 Das Galaxy S25+ besitzt ein schlankes Gehäuse, das vom großen 6,7-Zoll-OLED-Display auf der Vorderseite und den mittlerweile traditionellen Kameramodulen auf der Rückseite dominiert wird. Das Design ist größtenteils vom Galaxy S24+ übernommen worden. So kommt es auch mit flachen Kanten zu Euch. Das Gehäuse des S25+ ist nur 7,3 mm dick. / © nextpit Trotz der ausladenden Abmessungen lässt sich das Galaxy S25+ gut handhaben, was auch daran liegt, dass es nur kleine Ränder um das Display hat. Das hat dazu beigetragen, dass das Handy etwas kleiner ist als sein Vorgänger. Dazu ist es mit 7,3 mm dünner (7,7 mm beim S24+), und mit 190 Gramm (196 g beim S24+) auch leichter als das 2024er-Modell. Die Tasten auf der rechten Seite sind für den Daumen der rechten Hand oder den Zeigefinger der linken Hand gut zu erreichen. Dafür ist der Fingerabdrucksensor auf dem Display nicht so leicht zu erreichen, wenn Ihr aus der Position nicht umgreift. Besonders spürbar ist das, wenn man einen kurzen Daumen hat. Das Design des Galaxy S25+ folgt dem visuellen Stil von Samsung der letzten Jahre. / © nextpit Samsung hat uns die blaue Version des Handys geschickt. Die Verarbeitung des Aluminiumrahmens und des Gorilla Glass Victus 2 auf der Rückseite ist dabei tadellos. Außerdem gibt es kaum Fingerabdrücke auf der matten Rückseite. Die Materialien sind die gleichen wie beim Vorgängermodell, genau wie die IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz. Das Display verwendet im Grunde dasselbe 6,7-Zoll-OLED-Panel wie sein Vorgänger mit einer scharfen Auflösung von 3120 × 1440 (QHD+) und verfügt über eine variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz, die sowohl Energieeffizienz als auch flüssige Animationen auf dem Bildschirm bietet. Die Display-Helligkeit kann sowohl sehr hoch als auch sehr niedrig eingestellt werden. / © nextpit Die Helligkeit hat auch im Freien massig Reserven. Selbst bei direktem Sonnenlicht muss man die volle Helligkeitseinstellung nicht verwenden. Genauso wichtig ist, dass die Helligkeit auf eine sehr niedrige Stufe eingestellt werden kann, um das Telefon im Dunkeln zu benutzen. Und auch das bietet das Galaxy S25+.

Sieben Jahre Software-Support für das S25+ Software Betriebssystem Android 15, One UI 7 Update-Politik 7 Jahre Sicherheitsupdates

7 Jahre Versions-Upgrades Obwohl Samsung mit seinen Android-15-Updates zu spät dran ist, hat es seine 2025er-Flaggschiffe mit der neuesten Betriebssystemversion ausgestattet. Hinzu kommt die One UI 7, die einige Änderungen an der Benutzeroberfläche mit sich bringt, nachdem sie in den vergangenen 5 Jahren größtenteils gleich geblieben ist. Das Galaxy S25+ kommt mit nur zwei vorinstallierten Third-Party-Apps. © nextpit Ab Werk sind 36,6 GB Speicher belegt. © nextpit Bei Samsung One UI 7.0 ist das Schnelleinstellungsmenü getrennt von ... © nextpit Die wichtigsten Änderungen haben wir bereits im Test des Galaxy S25 Ultra erwähnt, also könnt ihr die nächsten beiden Absätze überspringen, wenn ihr den Test schon gelesen habt. Erstens wurden der Benachrichtigungsbereich und die Schnelleinstellungen wie bei anderen Android-Skins und iOS getrennt, aber das kann im Einstellungsmenü des Displays geändert werden. Bei Samsung One UI 7.0 ist das Schnelleinstellungsmenü getrennt von ... © nextpit ... den Benachrichtigungen. © nextpit So sieht die Kalender-Integration von der Gemini-KI aus. © nextpit Lasst Ihr Gemini an Euren Kalender dran? © nextpit So könnte das Morning Briefing aussehen, mit dem Euch das S25+ morgens begrüßt. © nextpit Eine weitere Änderung ist, dass Bixby Gemini den Rang abläuft. Das KI-gestützte Tool übernimmt die Rolle des Standardassistenten im Galaxy S25+. Dabei wurde die KI von Google besser in die Samsung-Tools integriert, sodass du von fast jedem Bereich der Benutzeroberfläche aus Notizen speichern oder Termine vereinbaren kannst.

Erstklassige Leistung des S25+ Leistung Prozessor Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5x Speicher 256 / 512 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Das Galaxy S25+ wird vom gleichen Snapdragon 8 Elite angetrieben, der in fast allen Android-Flaggschiffen des Jahres 2025 zu finden ist, und hat in Sachen Leistung nicht enttäuscht. In den meisten unserer Tests übertraf das Handy sogar sein Ultra-Geschwisterchen. Im täglichen Gebrauch werdet Ihr aber keinen Unterschied zwischen den beiden feststellen. Multitasking und App-Wechsel verliefen reibungslos. Das kommt auch von der Unterstützung durch die 12 GB schnellen LPDDR5x-RAMs. Wartezeiten oder Ruckler in der Benutzeroberfläche oder in den üblichen Apps für soziale Medien, Nachrichten, Videoanrufe und das Surfen im Internet konnten wir ebenfalls nicht feststellen. Galaxy S25+

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy S24+

(Exynos 2400) AnTuTu 2,429,871 2,341,216 2,695,676 2,013,101 1,851,716 - 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Beste Schleife: 7264

Schlechteste Schleife: 3714

Stabilität: 51.1% Beste Schleife: 6986

Schlechteste Schleife: 3253

Stabilität: 46,6% Beste Schleife: 8751

Schlechteste Schleife: 4410

Stabilität: 50,4% Beste Schleife: 2983

Schlechteste Schleife: 2633

Stabilität: 88,3% Beste Schleife: 5160

Schlechteste Schleife: 3013

Stabilität: 58,4% Beste Schleife: 4242

Schlechteste Schleife: 2637

Stabilität: 62,1% 3DMark Steel Nomad Light Stresstest Beste Schleife: 2178

Schlechteste Schleife: 1408

Stabilität: 64,4% Beste Schleife: 2581

Schlechteste Schleife: 1363

Stabilität: 52,8% - Beste Schleife: 1132

Schlechteste Schleife: 1086

Stabilität: 95,4% - - Geekbench 6 Einzel: 3210

Mehrfach: 10210 Einzel: 3187

Mehrfach: 9947 Einzeln: 3125

Mehrfach: 9697 Einzeln: 2188

Mehrfach: 7158 Einzeln: 2252

Mehrfach: 7107 Einzeln: 2131

Multi: 6676 In den synthetischen Tests schlug das S25+ sogar das S25 Ultra, und auch wenn der Unterschied innerhalb der Fehlermarge lag, waren sie in den verschiedenen Tests und Durchläufen immer noch gleich. Die obige Tabelle zeigt auch, dass dies im Jahr 2024 nicht der Fall war: Das S24+ mit Exynos-Chip verlor deutlich gegen das S24 Ultra mit Snapdragon-Chip. Zum Glück gibt es bei der S25-Serie keine Unterscheidung zwischen Modellen und Regionen. Im AnTuTu-Benchmark schlägt sich das S25+ ähnlich gut wie andere Flaggschiffe aus 2025. © nextpit Das S25+ erzielt im Wild Life Extreme Stress Test einen guten 3D-Wert, kann die maximale Leistung aber nicht lange durchhalten. © nextpit Bei den Geekbench-Ergebnissen ist das Galaxy S25+ absolute Spitze, was die bislang von uns getesteten Handys angeht. © nextpit Gleiches Bild im Steel Nomad Light Stress Test wie schon zuvor im Wild Life Extreme Stress Test: Auch hier erzielt das S25+ einen guten 3D-Wert, hält die Leistung aber nicht lange durch. © nextpit Hier sind noch weitere Ergebnisse uas dem 3D Mark zu sehen. © nextpit Die Gaming-Leistung war ebenfalls einwandfrei: Der SoC konnte hohe Grafikeinstellungen mit flüssigen Frameraten bewältigen. Das S25+ bot interessanterweise sogar eine stabilere Leistung als das Ultra, mit weniger Schwankungen zwischen den Durchläufen bei den 3D Mark Stresstests, ohne dabei zu heiß zu werden.

Samsung S25+ Kameras: Gut bei Tag, schlecht bei Nacht Kamera Hauptkamera 50 MP, f1.8, OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 12 MP, f2.2 Tele-Kamera(s) 10 MP, f2.4, OIS, 3-facher Zoom Selfie-Kamera 12 MP, f2.2 Max. Videoauflösung 8K30, 4k120, 1080p240

Die Kameraausstattung des S25+ ist im Vergleich zu seinem Vorgänger unverändert: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und einer Blende von f/1.8, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit f/2.2 und ein 10-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und einer Blende von f/2.4. Standardmäßig speichern alle Kameras Dateien mit einer Auflösung von 12 Megapixeln, einschließlich des Teleobjektivs, was etwas verwundert, hat sie ja nur 10 Megapixel zur Verfügung. Der wichtigste kosmetische Unterschied beim S25+ (im Vergleich zum S24+) sind die Ringe um die Kameras. / © nextpit Bei Tageslicht schnitten alle drei Kameras gut ab, mit scharfen Bildern und guter Farbwiedergabe - zumindest so weit, wie es die bewölkten Tage zuließen. Die Bilder der Telekamera waren etwas weniger gesättigt, aber immer noch sehr brauchbar. Wenn du weiter in den Zoombereich gehst, vor allem bei 10-facher Vergrößerung und darüber hinaus, werden die Bilder zu stark geglättet, daher ist es besser, näher an das Motiv heranzugehen. Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy S25+: Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit Die Fotos mit dem Galaxy S25+ bei Nacht enttäuschten mit einer spürbaren Menge an Rauschen, auch wenn der Nachtmodus aktiviert war, was wiederum zur Folge hatte, dass einige Texturen verwischt wurden. Die Fotos der Hauptkamera und der Ultraweitwinkel-Kamera können zwar in sozialen Medien und Messaging-Apps ohne Probleme geteilt werden, aber man sollte nicht erwarten, dass man sie ausdrucken kann. Die dunklen Balken, von denen andere Nutzer/innen bei Fotos mit wenig Licht berichteten, sind uns nicht aufgefallen, aber auch ohne diesen Fehler scheint es, als müsse Samsung beim S25+ noch etwas Feinschliff betreiben. Samsung Galaxy S25+: Selfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy S25+: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Die Selfies, die bei Tageslicht gemacht wurden, waren gut, hatten einen hohen Detailgrad und eine gute Schärfe und der Porträtmodus ermöglichte eine gute Motivtrennung. Bei Nacht waren die Selfies nicht so scharf, aber immer noch brauchbar, und der Porträtmodus hatte etwas mehr Schwierigkeiten, die verschiedenen Ebenen zu trennen.

Lange Akkulaufzeit auf dem Galaxy S25+ Batterie Akku-Kapazität 4900 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 45 W Kabellose Ladegeschwindigkeit 15 W Was den Akku angeht, waren unsere Erfahrungen mit dem S25+ sehr gut. Das Telefon hat einen ganzen Tag mit normaler Nutzung von sozialen Medien, Nachrichten, leichter Hotspot-Nutzung und Musikstreaming überlebt, ohne dass der Akku leer war. Bei weniger intensiver Nutzung konnte das Telefon sogar zwei Tage an der Steckdose bleiben, aber wie immer gilt: Der Verbrauch schwankt stark, je nachdem, wie hart Ihr das Smartphone rannehmt. Galaxy S25+

(4900 mAh | Samsung 45 W PD) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Xiaomi 14T Pro

(5000 mAh | 120W ) ["Schnelle" Option] Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) Galaxy S24+

( 4900 mAh | 45 W USB-PD) 10 Minuten 28% 27% 41% [50%] 24% 26% 30 Minuten 73% 73% 95% [-] 57% 70% 1 Stunde 98% 99% 91% Volle Ladung 66 min 61 min 32 min [25 min] 1h20 55 min PC Mark Batterietest 16h28

20850 17h06

21028 13h11

16337 15h39

12986 15h06

18099 Die Ladezeiten waren, wie bei Samsung-Handys üblich, nicht so richtig berauschend. Mit einem kompatiblen Adapter (Modell EP-T4510) brauchte das Galaxy S25+, das mit bis zu 45 W aufgeladen werden kann, etwas mehr als eine Stunde zum Aufladen. Das Ladegerät ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten, wie es mittlerweile üblich ist. Das Galaxy S25+ bietet sowohl kabelloses als auch umgekehrtes kabelloses Laden, aber es gibt keine Unterstützung für die magnetische Qi2-Befestigung. Das Samsung Galaxy S25+ schlägt sich im Battery Test von PC Mark wacker mit 16 Stunden und 28 Minuten. © nextpit Auch mit maximaler Auflösung (QHD+/1440p) ändert sich das Ergebnis kaum. © nextpit Im PCMark Battery Test, der eine Arbeitsbelastung mit eingeschaltetem Display simuliert und die Zeit zwischen 80 und 20% Ladung zählt, hat das Galaxy S25+ gut abgeschnitten. Trotz des um 7 % kleineren Akkus im Vergleich zum konkurrierenden Xiaomi 15 hatte es nur eine um 4 % kürzere Laufzeit, während es mehr Arbeit verrichtete, und erzielte damit mehr Leistungspunkte im Test. Der Ladeanschluss ist für USB 3.2 ausgelegt und lädt mit bis zu 45 W. / © nextpit Im Vergleich zum S24+ zeigte sich das Galaxy S25+ rundum effizienter, sowohl mit einer längeren Laufzeit als auch mit mehr Leistung. Es ist erwähnenswert, dass der Test mit der Standardauflösung von 1080p durchgeführt wurde. Wenn du auf die maximale Auflösung von 1440p (QHD) umschaltest, hat das S25+ eine kürzere Laufzeit von 16h04 und eine etwas höhere Leistung von 20.996 Punkten.

Solltest du das Galaxy S25+ kaufen? Das Galaxy S25+ scheint ein einfaches Upgrade gegenüber seinem Vorgänger zu sein. Es ist zwar schön, dass Samsung die unterschiedlichen Regionen nicht mit unterschiedlichen Chips versorgt hat, aber abgesehen vom Prozessor gab es keine nennenswerten Änderungen gegenüber dem Vorgänger S24+. Für Besitzer des S24 und des S23 lohnt sich die Investition also einfach nicht, zumal beide Generationen die meisten Funktionen der S25-Familie per Update erhalten sollen. Wenn ihr euren Vertrag verlängern wollt und das S25+ sehr günstig (oder sogar kostenlos) zu haben ist, ist es selbstverständlich ein tolles Handy mit einem hervorragenden Display, einer Top-Leistung und einer hervorragenden Verarbeitungsqualität. Aber das Gleiche kann man auch über jedes andere Flaggschiff-Handy sagen, das 2025 auf den Markt kommt. One UI 7 bringt ein KI-gesteuertes Widget, das persönliche Informationen zusammenfasst. / © nextpit Samsung hat immer noch einige Vorteile, die es wert sind, bedacht zu werden, vor allem sein großes Ökosystem an Geräten, das das S25+ zu einer guten Option für Haushalte macht, die bereits in das Galaxy- oder SmartThings-System investiert haben. Und Samsungs Versprechen von sieben Jahren Software-Updates wird nur noch von Google übertroffen, was die Lebensdauer des Galaxy S25+ verlängert, falls ihr ein Gerät so lange wie möglich nutzen oder es nach ein paar Jahren an einen Verwandten oder Freund verschenken wollt. Dennoch: Das Fehlen von Verbesserungen bei der Kamera und dem Akku hält uns davon ab, dem Galaxy S25+ eine höhere Punktzahl zu geben.