Kein iOS 19: Apple hat andere Pläne für iPhone & Co.

Bislang hat die Apple-Gemeinde damit gerechnet, dass das Unternehmen aus Cupertino in diesem Jahr unter anderem iOS 19, watchOS 13, macOS 16, tvOS 19 und visionOS 3 vorstellt. Das alles soll sich auf einen Schlag ändern, wenn der iPhone-Hersteller Anfang Juni im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC die neuen Betriebssysteme vorstellt. Wie Bloombergs Mark Gurman schreibt, folgt Apple in den Fußstapfen von Microsoft oder auch Samsung und hat andere Pläne. Was auf den ersten Blick als großer Sprung aussieht, macht die Namensgebung in Zukunft deutlich einfacher.