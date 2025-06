Bei MediaMarkt haben wir ein echtes Spar-Gadget für Euch entdeckt: Eine Powerbank für gerade mal neun Euro! Kein Scherz – so wenig zahlt Ihr aktuell während der Gutscheinheft-Aktion für ein Gerät, das im Alltag Gold wert ist. Was die kompakte Stromquelle alles kann und warum sich das Angebot richtig lohnt, erfahrt Ihr hier.

Kleines Gadget, große Wirkung – Powerbank für nur 9 Euro

Normalerweise kostet die Powerbank der Marke Realpower 24,99 Euro. Doch bis zum 9. Juni bekommt Ihr sie bei MediaMarkt für gerade einmal 9 Euro – ein satter Rabatt von 63 Prozent. Zwar kommen noch 4,99 Euro Versand hinzu, doch selbst dann bleibt der Deal wahnsinnig günstig. Für eine Kapazität von 10.000 mAh ist das ein echter Top-Preis, denn vergleichbare Geräte kosten oft deutlich mehr.

Die Kundschaft zeigt sich überzeugt: Mit einer Bewertung von 4,2 von 5 Sternen schneidet die Powerbank richtig gut ab. Heißt für Euch: Ein kleines Investment, das sich durchaus lohnt.

Was steckt in dem Gadget?

Die Powerbank liefert genug Saft, um Euer Smartphone bis zu dreimal komplett aufzuladen – natürlich abhängig von dem Modell. Aber auch Tablets, Kameras oder Kopfhörer könnt Ihr damit unterwegs mit Energie versorgen. Zwei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Port ermöglichen das gleichzeitige Laden von bis zu drei Geräten.

Sicherheitsfeatures wie Schutz vor Überladung, Entladung und Kurzschluss sind mit an Bord. Und über das integrierte Display behält Ihr immer den Überblick über den Ladezustand und die verbleibende Kapazität. Ist die Powerbank mal leer, schließt Ihr sie via mitgelieferten Kabel an eine Steckdose oder einen Laptop an. Nach etwa 5,5 Stunden Ladezeit ist sie wieder startklar.

Ob für den Alltag, auf Reisen oder für Notfälle – eine Powerbank gehört einfach in jede Tasche. Und wenn sie nur neun Euro kostet, gibt’s wirklich nichts zu überlegen. MediaMarkt liefert Euch mit diesem Deal ein echtes Preis-Leistungs-Wunder – ideal für alle, die auf smarte Technik zum kleinen Kurs setzen.

Nutzt Ihr regelmäßig eine Powerbank oder reicht Euch der Smartphone-Akku im Alltag?