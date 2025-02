Corning wirbt auch damit, dass das neue Glas Stürze aus bis zu 2,2 Metern Höhe übersteht, also hoch genug für den normalen Gebrauch (es sei denn, Ihr seid in Wikipedia aufgeführt ), statt der üblichen 1 Meter aus Hüfthöhe bei herkömmlichen Glaskeramikmaterialien. Wir haben diese Behauptungen nicht getestet, aber andere Tests deuten darauf hin, dass das Glas nicht so kratzfest ist wie die vorherige Generation, die im Galaxy S24 Ultra verwendet wurde .

Android 15 mit sieben Jahren Unterstützung

Software Update Politik Android 15, One UI 7 Besonderheiten 7 Jahre Sicherheitsupdates

7 Jahre Android-Updates

Das Galaxy S25 Ultra wird mit der neuesten Android-Version ausgeliefert, auf die One UI 7 aufgesetzt ist. Samsung verspricht sieben Jahre lang Software-Updates, sowohl für Systemversionen als auch für Sicherheitspatches.

Während frühere Versionen von One UI schrittweise Verbesserungen enthielten, die die eher kleinen Änderungen von Android in den letzten drei Jahren nachahmten, bietet One UI 7 einige Änderungen an der Benutzeroberfläche. Vor allem wurde der Benachrichtigungsschirm von den Schnellzugriffstasten getrennt, ähnlich wie es bei iOS, HyperOS und anderen Android-Skins der Fall ist.

Samsung Galaxy S25 Ultra Standard-Startbildschirm © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra Vorinstallierte Apps © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra Software-Update-Details © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra Speicherverwaltung - 37,4 GB Gebraucht © nextpit Samsung One UI 7.0 Menü Schnelleinstellungen © nextpit Samsung One UI 7.0 Benachrichtigungs-Screenshot © nextpit

Außerdem gibt es auf dem Galaxy S25 Ultra die üblichen KI-gesteuerten Funktionen, die dem Trend des letzten Jahres entsprechen. Neu für 2025 ist Gemini, das Bixby als Standard-Assistent auf dem Handy ablöst.

Gemini hat nicht nur Bixby abgelöst, sondern auch Erweiterungen für die Interaktion mit Samsungs Kalender-, Notizen- und Erinnerungs-Apps erhalten. Die Integration ähnelt dem, was Google bereits in seinen First-Part-Apps wie YouTube anbietet, und kann z. B. genutzt werden, um ein Veranstaltungsdatum auszuwählen und eine Erinnerung oder einen Kalendertermin festzulegen.

Gemini AI-Erweiterungen mit Samsung Kalender © nextpit Samsung Galaxy S25 Ultra: Gemini AI & Kalender-Integration © nextpit Bewölktes Wetter-Briefing am Morgen auf dem Samsung Galaxy S25 Ultra © nextpit

One UI 7 auf den Galaxy S25-Flaggschiffen hebt auch das neue Widget "Now brief" hervor - sowohl auf dem Start- als auch auf dem Sperrbildschirm. Es listet eine Reihe von KI-Zusammenfassungen aus den Bereichen Wetter, Termine, Gesundheitsnachrichten, Smart Home und anderen Quellen auf. Da wir nicht viele Informationen hatten, mit denen wir die KI-Maschine füttern konnten, war Ihr Nutzen in unserem Test eher begrenzt, aber das kann sich ändern.