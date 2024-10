Circle to Search nutzt KI, um zu analysieren, was auf Eurem Bildschirm zu sehen ist, und liefert verwandte Suchergebnisse. Es kann sogar die Echtheit und die Quelle von Bildern überprüfen und hilft Euch, Fälschungen zu erkennen.

Ursprünglich wurde Circle to Search mit dem Samsung Galaxy S24 (Test) eingeführt, doch schon bald war es auch für das Google Pixel und weitere Galaxy-Modelle verfügbar. Überraschend war die Ausweitung auf chinesische Marken wie Xiaomi, Tecno und Honor.

Kürzlich hat Google die Verfügbarkeit auf noch mehr Geräte ausgeweitet. In der folgenden Liste findet Ihr heraus, ob Circle to Search auch für Euer Handy oder Tablet verfügbar ist.

Samsung Galaxy

Circle to Search unterstützt eine breite Palette von Samsung-Galaxy-Geräten, von Flaggschiff- und Premiumgeräten bis hin zu Mittelklasse- und Einsteigermodellen.

Google Pixel

Viele der Pixel-Telefone von Google, wie das neue Pixel 9 Pro (Testbericht) und das Pixel-Tablet, verfügen über Circle to Search, wobei es out of the Box lediglich beim Pixel 9 am Start war – auf die anderen Modelle kam es nachträglich per Software-Update.

Google-Pixel-9-Serie: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Google-Pixel-8-Serie: Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google-Pixel-7-Serie: Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro

Google-Pixel-6-Serie: Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro

Xiaomi

Die Verfügbarkeit von Circle to Search für Xiaomi-Geräte ist noch begrenzt. Aber wir sollten davon ausgehen, dass die chinesische Marke die Funktion in Zukunft auf mehr Modelle, einschließlich Redmi und Poco, ausliefern wird.

Tecno

Auch Tecno hat nur seine neuesten faltbaren Smartphones, die die Vorteile von Circle to Search nutzen.

Tecno Phantom V Flip 2

Tecno Phantom V Fold 2

Honor

Bei Honor stehen das neue Honor Magic V3 und die 200er-Serie auf der Liste.

Motorola

Die Handys von Motorola sind die neuesten, die Circle to Search bekommen. Zurzeit ist diese Funktion auf dem Razr 2024 und der Moto-Edge-50-Serie verfügbar.

Steht Euer Android-Gerät auf der Liste? Vielleicht habt Ihr die Funktion bereits und wir haben sie übersehen? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen.