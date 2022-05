Was ist Matter? Diesen Smart-Home-Standard werden wir alle nutzen

Mit der Unterstützung von Apple, Amazon, Google, Samsung und sogar Ikea sieht Matter wie der Standard aus, der im Bereich Smart Home alles beherrscht. Aber was ist Matter und warum solltet Ihr Euch dafür interessieren? NextPit stellt Euch den Standard vor.

NEXT PIT TV

Inhalt:

Was ist Matter?

Matter wurde Ende 2019 von Amazon, Apple, Google und der Zigbee-Alliance als "lizenzfreier Konnektivitätsstandard zur Verbesserung der Kompatibilität von Smart-Home-Produkten" angekündigt. Ursprünglich Connected Home over IP (CHIP) genannt, nutzt der Standard das Internetprotokoll (IP), um verschiedene Geräte, Ökosysteme und Apps miteinander zu verbinden.

Man kann ihn sich als den USB-Anschluss für Smart-Home-Geräte vorstellen. Der heute verbreitete "Universal"-Stecker schickte vor allem serielle (DE-9), parallele (DB-25), Gameport- (DA-15) und neuerdings auch DisplayPort- (DP) und sogar Ladeanschlüsse in den Ruhestand. Matter hingegen will die Zweifel beseitigen, sich zwischen Siri, Alexa oder Google Assistant für die Steuerung von Geräten oder Z-Wave, Thread oder Zigbee für deren Kommunikation entscheiden zu müssen.

Das führt natürlich zur klassischen Situation, die durch den berühmten xkcd-Comic am besten veranschaulicht wird. Aber die schiere Schlagkraft aller beteiligten Unternehmen lässt vermuten, dass sich Matter als Marktstandard durchsetzt.

Die meisten großen Smart-Home-Unternehmen stehen hinter Matter. / © Matter

Wann wird Matter für den Einsatz verfügbar sein?

Der Standard sollte 2021 veröffentlicht werden, wurde dann aber auf "Sommer 2022" verschoben – und erst jüngst diesen März auf "Herbst 2022" Wir sind gespannt.

Ähnlich wie bei der Wi-Fi-Norm arbeiten die Unternehmen bereits mit Entwurfsversionen der Spezifikation, und einige erste Validierungstests sind bereits im Gange. Dennoch werden Produktankündigungen erst nach der Einführung der endgültigen Spezifikationen erwartet. Rechnet also vor dem 4. Quartal 2022 nicht mit Produkten in den Regalen.

Welche Art von Geräten wird Matter unterstützen?

Genau wie USB wird auch Matter eine Reihe von Produktkategorien (oder Klassen) definieren. Bei der Markteinführung wird Matter voraussichtlich kompatibel sein mit:

Türen und Zugangskontrollen

Licht und Beleuchtung (Glühbirnen, Schalter, Jalousien, Rollläden)

Sicherheit (Tür- und Fenstersensoren, Bewegungs- und Schadstoffdetektoren)

Temperaturregelung

Fernsehgeräte, Mediaplayer

Affiliate Angebot Philips Hue Starterkits

Darüber hinaus hat Google bereits die Arbeit an Streaming-Funktionen für Sicherheitskameras, intelligente Displays und Videotürklingeln angekündigt. Nach der ersten Standardversion wird das Ökosystem voraussichtlich um Kategorien wie Luftreiniger, Staubsauger, Wetterstationen und vieles mehr erweitert.

Werden aktuelle Geräte mit Matter kompatibel sein?

Nicht unbedingt. Produkte müssen für den neuen Standard zertifiziert werden, einige werden ein Firmware-Update benötigen. Sowohl Amazon als auch Google kündigten zusammen mit den Geräteherstellern eWeLink, Ledvance, Sengled, TP-Link, Tuya und Lifx an, dass viele Geräte ein Firmware-Update erhalten, um mit Matter kompatibel zu sein. Die vorläufige Liste umfasst viele Echo-, Nest- und SmartThings-Geräte – und natürlich Alexa und den Google Assistant.

In einigen Fällen wird das Firmware-Upgrade nur für ein einzelnes Gerät im Haus erforderlich sein. Beispielsweise das von Signify angekündigte Matter-Upgrade für seine Philips-Hue-Bridge, das bestehende Lampen in das neue Ökosystem integriert. Auch Samsung kündigte an, dass einige seiner intelligenten Fernsehgeräte/Monitore und sogar Kühlschränke als Matter-Hubs zur Steuerung kompatibler Geräte dienen werden.

Ich bin immer noch skeptisch, was intelligente Kühlschränke angeht, aber Samsung scheint voll dabei zu sein. / © Samsung