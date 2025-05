Ist Euer Pixel bereit? Android 16 Beta kommt mit großem UI-Makeover

Die Google I/O 2025 ist zu Ende und die zweitägige Entwicklerkonferenz wurde vor allem von Gemini überschattet. Für einige Fans ist die Veröffentlichung von Android 16 QPR1 Beta, das die neue Designsprache Material 3 Expressive mitbringt, jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung. Hier erfahrt Ihr, was in diesem Update neu ist und wie Ihr die Beta ausprobieren könnt.

Android 16 QPR1 ist das erste Quarterly Platform Release (QPR), das auf das stabile Android-16-Beta-Programm folgt. Sie ist zwar stabiler als frühere Betas, richtet sich aber immer noch an Entwickler und Tester, da sie noch Bugs und Probleme enthält. Außerdem dient diese Version als Vorschau auf den nächsten Pixel Feature Drop, der nächsten Monat erscheinen soll.

Android 16 QPR1 Beta markiert die Ankunft von Material 3 Expressive Design, oder M3E, Googles neuer Designsprache, die mutigere und verspieltere Akzente setzt. Das M3 Expressive Design wird auch in Wear OS 6 für Wearables übernommen.

Ich habe die Android 16 QPR1 Beta auf meinem Pixel 9 Pro XL (Testbericht) installiert, um einen Eindruck von M3 Expressive zu bekommen. Die Änderungen sind sofort an UI-Elementen und Bereichen wie den Schnelleinstellungen und dem Hintergrundbild zu erkennen. Es gibt auch Funktionen, die noch nicht aktiviert sind, wie z. B. benutzerdefinierte Icons im Pixel Launcher.

Was ist neu in Android 16 QPR1: Material 3 Expressive Design

Eine wichtige Änderung auf dem Startbildschirm ist, dass jetzt mehr Platz für Widgets und Apps zur Verfügung steht, nämlich eine ganze Reihe. Dies ist auf das geschrumpfte "Auf einen Blick"-Widget zurückzuführen, das zuvor den oberen Teil des Startbildschirms einnahm.

Android 16 QPR1 Beta führt die neue Designsprache ein. / © nextpit

Außerdem enthält die Statusleiste jetzt neue Systemsymbole für Akku, Mobilfunk und Wi-Fi. Außerdem werden in den Systemeinstellungen in jedem Bereich mehr thematische Glyphen-Symbole angezeigt.

Die auffälligsten Änderungen finden sich in den Schnelleinstellungen, in denen die Widgets und Shortcuts nun farbenfroher und lebendiger gestaltet sind und die Google als "frühlingshaft" bezeichnet. Außerdem gibt es erweiterte Anpassungsoptionen für die Positionierung und Größenänderung von Symbolen und Schaltflächen, so dass die Nutzer:innen durch die Verwendung von 1x1-Symbolen mehr Elemente unterbringen können.

Diejenigen, die ihren Startbildschirm und den Sperrbildschirm gerne individuell gestalten, werden feststellen, dass Android 16 mehr Steuerelemente und Effekte für eigene Fotos bietet. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Farben mit Formen zu überlagern und KI-gesteuerte Wettereffekte hinzuzufügen. Eine weitere Option ist der Cinematic-Effekt, der aber auf meinem Gerät noch nicht funktionierte.

Android 16 QPR1 Beta Wallpaper unter Material 3 Expressive UI / © nextpit

Material 3 Expressive kommt für mehr Apps und Geräte

Es wird erwartet, dass Google die M3 Expressive Touches auf seine Apps und Dienste ausweitet, darunter Google Fotos und Keep.Jetzt liegt es vor allem an den Herstellern von Android-Skin-Versionen wie Samsungs One UI, das Material 3 Expressive Design zu übernehmen. Diejenigen, die ein Stock- oder Near-Stock-Android anbieten, sollten viele dieser Verbesserungen und neuen Elemente übernehmen.

Wenn Ihr geduldig genug seid, wird der Juni-Pixel-Feature-Drop auch all diese Änderungen und möglicherweise zusätzliche Fehlerbehebungen sowie Optimierungen enthalten, die in der ersten Android 16 QPR-Version nicht enthalten sind.

Das Android 16 QPR1 Beta-Update ist über das Beta-Programm für das Pixel 6 bis hin zur Pixel 9-Serie verfügbar.