Meta Quest Pro im "Heads-on": Das ist aktuell die teuerste Standalone-VR-Brille!

Die Meta Quest Pro ist aktuell die fortschrittlichste Standalone-VR-Brille auf dem Markt. Zumindest so lang, bis Apple endlich die "Apple Reality One"- oder "Apple Reality Pro"-Mixed-Reality-Headsets zum offiziellen Pflichtgerät für jeden Haushalt kürt. Bis dahin bleibt das All-in-One-Headset von Mark Zuckerberg das Maß aller Dinge, welches wir in der Meta-Zentrale in Berlin das erste Mal testen durften. Hier unser erster Eindruck!

Pro Sehr gute Darstellung durch Pancake-Linsen

Schnellster Prozessor am Markt

Face and Eye Tracking

Hoher Tragekomfort

Gute Speicherkonfiguration

Selbstrackende Controller Contra Zu teuer

RGB-Passthrough

Akku-Ladezeit

Nur 72/90 Hz Bildwiederholrate

Meta Quest Pro: Preis und Verfügbarkeit Mit der Oculus Quest und Quest 2 (später in Meta Quest 2 umbenannt) gab uns der ehemalige Facebook-Konzern das Gefühl, dass die virtuelle Realität auch mit All-in-One-Headsets bezahlbar bleibt. Doch bereits die als deutlich leichter angekündigte Meta Quest Pro sollte diese Seifenblase platzen lassen. Seit dem 9. Dezember kann man die "professionelle" Meta Quest für 1.799,99 Euro (12/256 GB) weltweit kaufen. Die Meta Quest Pro ist beileibe kein Schnapper. / © NextPit Kleine Zusatzinformation: Die Meta Quest 2 war lange Zeit aufgrund der damaligen Pflicht zu einem Facebook-Konto in Deutschland nicht erhältlich. Zusammen mit der Präsentation des Pro-Modells wurde die Auflage gestrichen und auch diese hierzulande ab einem Preis von 449,99 Euro (128 GB) verkauft. Nun hat Mark Zuckerberg nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Meta Quest 2 mehr oder weniger subventioniert ist. Wie? Mit Euren Daten. Mehr Details rückt der Konzern nicht raus. Sprich, niemand weiß so genau, inwieweit die durch die VR-Brille gesammelten Informationen selbst ausgewertet oder zu Werbezwecken verkauft werden. Spannender wäre jedoch die Frage, wie es sich mit der Meta Quest Pro verhält: Sammelt diese trotz des horrenden Preises noch Daten? Auf die Antwort warten wir allerdings noch.

Design und Display Ja – die Meta Quest Pro ist im Vergleich zur Quest 2 bedeutend schlanker und ergonomischer gebaut. Sie erinnert optisch ein wenig an eine Skibrille und ist weniger ein Kasten auf der Nase, wie es die Quest 2 darstellt. Die Waage zeigt jedoch gegenüber den 503 g der Quest 2 stolze 722 g an. Sind wohl Muskeln, oder? Nein, es ist das rückseitige "Headstrap", in welchem der Akku verbaut ist und für einen deutlich besseren Tragekomfort sorgt. Gleiche Haltefunktion hatte ich für die Quest 2 nachträglich erworben. Dann kommt die "preiswertere" Standalone-VR-Brille auch auf ihre 670 g. Dennoch scheint mir die Halterung an der Stirn ein wenig zu schmal gestaltet, beziehungsweise zu wenig gepolstert zu sein. Ich habe daher den Verdacht, dass bei intensiven Spielessessions die Stirn als Erstes leidet. Langes Tragen der 265 x 127 x 196 mm großen Quest Pro war uns leider bei der Veranstaltung nicht vergönnt, sodass diese Beurteilung nachgereicht werden muss. Schmales Stirnpolster, dafür aber zwei überragende Pancake-Linsen. / © NextPit Generell kommt das Pro-Headset je nach Einsatzgebiet insgesamt auf knapp zwei Stunden Betrieb mit einer Akku-Ladung. Nutzt Ihr viele Mixed-Reality-Anwendungen, dann wird es deutlich weniger. Dann muss das Headset in die Ladeschale, welche für die Controller gleichermaßen vorgesehen ist. Die durchschnittliche Ladedauer beträgt ebenfalls zwei Stunden, für die Ihr nun eine Zwangspause verordnet bekommt. Das hat die HTC Vive XR-Elite tatsächlich in unserem Test besser gelöst. Meta bietet eine kombinierte Ladeschale für das Headset und die Controller. / © NextPit Das Display Entschädigt werden wir aber beim Aufsetzen der VR-Brille. Meta verbaut zwei Pancake-Linsen, welche je mit einer Auflösung von 1.920 x 1.800 Pixel bei 72 oder 90 Hz Bildwiederholrate pro Auge daher kommen. Korrekt, das ist geringfügig weniger als die Meta Quest 2 (zum Test) und ordentlich weniger als die Pico 4 von ByteDance (2.160 x 2.160). Aber genannte Linsen bieten ein gleich scharfes Bild ohne einen Sweetspot über das gesamte Sichtfeld von 106 Grad in der Horizontalen (96° vertikal). Wüsste ich es nicht besser, würde ich aufgrund der guten Kontraste, Farben und Schwarzwerte von einem OLED-Panel ausgehen. Es sind aber eben wie bei der Konkurrenz nur zwei LCDs. Das Display der Meta Quest Pro ist nicht zuletzt aufgrund der Pancake-Linsen deutlich schärfer. / © NextPit

Meta Quest Pro im Einsatz Meta hatte auf dem Event in Berlin für die Pressevertreter mehrere Spots aufgebaut, bei der die Meta Quest Pro auf ihre jeweiligen speziellen Fähigkeiten getestet werden konnte. Also unter anderem das Eye- und Face-Tracking, die Mixed-Reality-Funktionen oder das spezielle Hand-Tracking. Jeder Pressevertreter durfte unterschiedliche Stationen durchlaufen. / © NextPit Schnell wurde mir klar, was später auch in einem Video-Call mit dem Team im Menlo Park, Kalifornien bestätigt wurde: Die Meta Quest Pro sucht seine Zielgruppe nicht bei dem typischen Konsumenten, der VR-Spiele zockt, Fitness in der virtuellen Welt betreibt oder via Link, bzw. Air-Link (WiFi 6E) mit dem PC verbindet und sich im Oculus- und Steam-VR-Store verlustigt. Nein, die 1.800 Euro teure Meta Quest Pro ist für den gewerblichen Einsatz vorgesehen, auch wenn man mit ihr all das kann, was man auch mit der Consumer freundlichen Quest 2 kann – und noch viel mehr. Im Nachgang kommt mir das ein wenig wie eine Ausrede vor, weil sich natürlich kaum einer, der in der virtuellen Reality spielen will, 1.800 Euro ans Bein bindet. Der wird sein Glück vermutlich eher bei der knapp 600 Euro teuren PlayStation VR2 suchen. Doch man darf bei den Überlegungen nicht vergessen, dass Mark Zuckerberg mehr oder weniger auch schon die Meta Quest 3 für den Herbst 2023 angekündigt hat. Diese dürfte mit angrenzender Sicherheit einige Features der Quest Pro übernehmen. Mit diesem Hintergrundwissen verwunderten uns auch die auf dem Meta-Event aufgestellten Teststationen nicht. So simulierte der Konzern praktisch ein Architekturbüro in der Mixed Reality, wo Straßen, Häuser und Räume virtuell geplant und auch erlebt werden konnten. Neben einem virtuellen DJ-Pult wurde auch ein Arbeitsplatz im Büro simuliert. Hier ging es primär darum, mit seinem eigenen Avatar das Face- und Eye-Tracking zu erleben. Die Meta Quest Pro ist nun die erste All-in-One-VR-Brille, die ein solches Tracking beherrscht. Vive möchte das seiner XR-Elite (zum Test) optional nachträglich bieten. MaTT versetzt in der virtuellen Realität Häuser. / © NextPit Kurze Frage: funktioniert das? Kurze Antwort: Ja. Aber es benötigt schon deutliche Gesichtsverrenkungen, damit Euer Gegenüber etwas von Deiner Mimik erkennt. Führt Ihr ein ganz normales Gespräch, wird man nur einfache Lippenzuckungen erkennen. Aber hey, wir sind noch ganz am Anfang. Eine weitere Station widmete sich dem Hand-Tracking, welches in seiner Entwicklung schon deutlich weiter erscheint, als es die Quest 2 realisiert. Aber auch hier wartet bitte unseren ausführlichen Testbericht ab.

Meta Quest Pro: Performance Meta verbaut in der Quest Pro als einziger Hersteller einen Snapdragon XR2+ Gen 1. Das Witzige daran ist, niemand will sich so richtig in die Karten schauen lassen, wozu der in einer 7 nm Strukturbreite gefertigte Octa-Core-Prozessor in der Lage ist. Von Qualcomm-Seite ist lediglich zu hören, dass der Snapdragon XR2+ Gen 1 hochmoderne Interaktionen mit 50 Prozent höherer Dauerleistung im Vergleich zur vorherigen Generation leistet. Vermutet wird von Fachleuten ein von 2,84 GHz auf 3,2 GHz hoch getakteter Prime-Core. Fabian Nappenbach (HTC) behauptet hingegen, es wäre lediglich eine bessere Kühlung. Wie auch immer: Die Adreno 650 GPU (Graphics Processing Unit) bleibt in beiden Fällen gleich. Einen echten Unterschied bietet die Meta Quest Pro jedoch auf der Speicherseite. Hier startet der ehemalige Facebook-Konzern mit stattlichen 256 GB internen Programmspeicher und 12 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher. Inwieweit dieser unter Umständen über den zweiten USB-Type-C-Port (Oculus Link) erweitert werden kann, muss noch geklärt werden. Performance-Probleme hat die Meta Quest Pro keine. / © NextPit

Tracking-Kameras & Sensoren Der Vorteil einer Standalone-VR-Brille ist, dass sie kein Kabel zu einem Computer oder einer NextGen-Konsole benötigt, wie es bei der jüngst präsentierten PlayStation VR2 der Fall ist. Auch sogenannte Basisstationen müssen nicht montiert werden. Die gesamte Technik steckt in der Brille und den beiden Hand-Controllern. Insgesamt vier 6DoF-"Inside-out"-Tracking-Cameras und eine RGB-Passthrough-Camera sind an der Meta Quest Pro außen verbaut. / © NextPit In unserem Fall sind es vier 6DoF-Inside-out-Tracking-Cameras und eine RGB-Passthrough-Kamera. Diese hat in unserem ersten Test vor Ort unsere spezielle Aufmerksamkeit erregt. Wer unser "Heads-on" der HTC Vive XR-Elite gelesen hat, erinnert sich unter Umständen an meine Begeisterung der Mixed Reality welche die "drübergelegte" Farbkamera bietet. Die funktionierte bei HTC so gut, dass wir sowohl das Smartphone oder Notebook ablesen und bedienen konnten. Tatsächlich ist das mit der Quest Pro nicht so gut möglich. Dafür konnte der Tiefensensor durchaus beeindrucken. Er erscheint uns ein wenig präziser als bei der 1.400 Euro teuren Vive XR-Elite. Die Meta Quest Pro kommt mit zwei neuen "Pro-Controllern" welche optisch aufgrund des fehlenden Trackingring auffallen. Sie besitzen jetzt je Controller drei 6DoF-Tracking-Cameras und einen eigenen Snapdragon 662. Ihr eigenes Tracking ermöglicht ihnen nun praktisch eine 360-Grad-Nutzung – also auch hinter Eurem Rücken. Das bedeutet ein deutlich präziseres Tracking, welches gerade bei schnellen Spielen seine Stärken ausspielen kann.

Meta Quest Pro: Akku Das Thema Stromversorgung gehört bei den One-in-All-Headsets zu einem wahren Dreh- und Angelpunkt. Denn schließlich macht ja die autarke Nutzung ein All-in-One-Headset aus. Da enttäuscht es fast schon ein wenig, dass nach ersten Aussagen die Laufzeit des unbekannt großen und fest verbauten Akkus auch nur mit zwei Stunden angegeben wird. Gleiches gilt für eine volle Aufladung in der Ladestation. Die Ladeschale der Meta Quest Pro ist für das Headset und den beiden Controllern gleichermaßen. / © NextPit Hier ist wiederum die HTC Vive XR-Elite klar im Vorteil, dessen Akku sich im Betrieb (Hotswap) wechseln lässt. Natürlich kann die Meta Quest Pro über den USB-Type-C-Port mit einem externen Akku versorgt werden, was die Laufzeit rein theoretisch verlängern würde. Ein wenig enttäuscht waren wir, als wir erfahren haben, dass die Akkus der Controller nicht wechselbar sind. Vermutlich sagt man sich, bei einer Laufzeit von durchschnittlichen 8 Stunden, werden diese ohnehin automatisch häufiger durch die Zwangsladungen der VR-Brille mehr als ausreichend Strom speichern. Meta hat seine Controller grundlegend überarbeitet. / © NextPit Das stimmt auch so weit, insofern man die neuen 164 g Controller in der Zwischenzeit nicht anderweitig einsetzt. Denn diese funktionieren auch für die Quest 2 und könnten im "Beat Saber"-Gefecht durchaus Vorteile bieten.

Meta Quest Pro: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Meta Quest Pro Abbildung Display und Optik 2x 1.800 x 1.920 (3.600 x 1.920) Pixel

72/90 Hz Bildwiederholrate

106° horizontales Sichtfeld

96° vertikales Sichtfeld

Pancake Glass Lens

55 - 75 mm (IPD) Maße 265 x 127 x 196 mm (H x B x T) Gewicht 722 g (inkl. Akku) SoC Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1

7 nm Strukturbreite

Octa-Core

max. 3,2 GHz

Adreno 650 GPU Speicher 12 GB LPDDR5

256 GB ROM Erweiterbarer Speicher unbekannt Kamera / Tracking 4x 6DoF-"inside-out"Tracking-Camera

1x RGB-Camera

IR-Eye-Tracking

IR-Face-Tracking Akku / Laufzeit mAh unbekannt

1-2 Stunden Laufzeit

Charging Dock (48W) Konnektivität WiFi 6E - 2,4 GHz - 5 GHz - 6 GHz

Bluetooth 5.2 Sound Stereo Lautsprecher

3D Spatial Sound

3x Mikrofone Sonstiges USB-Type-C-Anschluss

2x 3,5 mm (R/L) Klinkenanschluss

Air Link Verbindung zum PC

Link-Kabel-Verbindung zum PC (USB-C auf USB-A)

RGB Passthrough Controller Angaben pro Controller: Qualcomm Snapdragon 662

3x 6DoF

Joystick und Buttons

6-Achsen Sensor (Gyroscope)

HyperSense-Vibrationsmotor

Wiederaufladbare Akkus

10 Stunden Laufzeit Betriebssystem Android Verkaufsstart und Preis 25. Oktober 2022 (USA)

UVP 1.500 US-Dollar

9.Dezember 2022 (GER)

UVP 1.799,99 Euro