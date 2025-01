Das erste Samsung Unpacked des Jahres 2025 ist vorbei und wie immer haben wir neue Galaxy-Flaggschiffe bekommen. Entgegen den Gerüchten hat die Galaxy S25-Familie wieder einmal drei Mitglieder: Galaxy S25, Galaxy S25+ und Galaxy S25 Ultra. Hier erfahrt Ihr, welche Unterschiede es in diesem Jahr zwischen den Samsung Galaxy Premium-Handys gibt, und welches Handy am besten zu Euren Bedürfnissen passt.

Samsung Galaxy S25-Reihe im Vergleich

Galaxy S25-Serie Produkt Galaxy S25 Ultra Galaxy S25+ Galaxy S25 Display 6,9-Zoll LTPO OLED

3120 × 1440 Pixel

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,7-Zoll-LTPO-OLED

3120 × 1440 Pixel

1-120 Hz Bildwiederholfrequenz 6,2-Zoll-LTPO-OLED

2340 × 1080 Pixel

1-120 Hz Bildwiederholrate Prozessor Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5X

256/512/1024 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung 12 GB LPDDR5x

256/512 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung 12 GB LPDDR5x

128 GB UFS 3 | 256/512 GB UFS 4.0

Keine Speichererweiterung OS One UI 7 basierend auf Android 15

Sieben Jahre Software-Updates One UI 7 auf Basis von Android 15

Sieben Jahre Software-Updates Eine UI 7 auf Basis von Android 15

Sieben Jahre Software-Updates Kameras Hauptkamera: 200 MP, f/1.7, OIS

Ultra-Weitwinkel: 50 MP, f/1.9

3x Teleobjektiv: 10 MP, OIS

5x Teleobjektiv: 50 MP, OIS

Selfie: 12 MP, f/2.2 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultra-Weitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4, OIS

Selfie: 12 MP, f/2.2 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultra-Weitwinkel: 12 MP, f/2.2

3fach-Tele: 10 MP, f/2.4, OIS

Selfie: 12 MP, f/2.2 Akku 5000 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

15 W kabelloses Aufladen

4,5 W drahtlose Reverse Charging

Ladegerät nicht enthalten 4900 mAh

45 W kabelgebundenes Laden

15 W drahtloses Laden

4,5 W drahtlose Reverse Charging

Ladegerät nicht enthalten 4000 mAh

25 W kabelgebundenes Laden

15 W drahtloses Aufladen

4,5 W kabelloses Aufladen in umgekehrter Richtung

Samsung hat ein viertes Modell angekündigt, das Galaxy S25 Slim, das ähnliche Spezifikationen wie das S25+ in einem dünneren Design bietet. Offizielle Details waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht verfügbar, aber wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald sie bekannt sind. Das S25 Slim wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommen.

Dieser Vergleich konzentriert sich jedoch auf die drei ursprünglich angekündigten Smartphones und wird mit unseren Testberichten aktualisiert. Wenn weitere Modelle, wie das Galaxy S25 Slim oder eine mögliche "Fan Edition", veröffentlicht werden, werden wir diese Seite aktualisieren.

Galaxy S25-Serie: Display und Design

Das Jahr 2025 markiert eine weitere kleine Änderung am Design der Galaxy S25-Telefone. Die größte Neuerung im Bereich Design ist jedoch, dass das Ultra-Modell jetzt den Basismodellen ähnlicher ist. Bisher war das Ultra-Modell eher quadratisch gebaut, was wahrscheinlich auf das Erbe des Galaxy Note zurückzuführen ist, aber Samsung hat sich im Jahr 2025 für ein einheitlicheres Design entschieden.

Neu für 2025 ist das Ultra-Modell, das dem Gesamtdesign der anderen Modelle folgt. / © nextpit

Das Ergebnis ist, dass das Galaxy S25 Ultra nun wie seine Vorgängermodelle abgerundete Kanten an den vier Ecken hat und nicht mehr so kastenförmig aussieht wie seine Vorgänger. Auf der Rückseite sind die getrennten Kamera-Inseln wieder zu sehen, die an das Design der Galaxy S23-Familie angelehnt sind.

Auf der Vorderseite sind die Unterschiede noch deutlicher, denn jedes Modell hat ein unterschiedlich großes Display. Das S25 Ultra hat einen kleinen Zuwachs von 0,1 Zoll bei der Displaygröße, von 6,8 auf 6,9 Zoll für das QHD+ Display. Die anderen Modelle haben das gleiche 6,2- und 6,7-Zoll-Display wie die vorherige Generation, mit FHD+- und QHD+-Auflösung für die Vanilla- bzw. Plus-Modelle.

OLED-Displays sind auch bei den Galaxy S-Modellen wieder die Hauptdarsteller. / © nextpit

Die OLED-Panels sind für eine Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz ausgelegt und passen die Display-Updates je nach Inhalt an, um den Stromverbrauch zu optimieren. Die maximale Helligkeit beträgt bei jedem Modell 2.600 nits, genau wie beim Vorgängermodell S24 Ultra.

Galaxy S25 Ultra: Leistung und Konnektivität

Trotz Gerüchten über ein Exynos-Comeback im Jahr 2025 hat Samsung den Prozessor für das Galaxy S25 von dem konkurrierenden Halbleiterhersteller Qualcomm bezogen. Alle Modelle werden von dem Snapdragon 8 Elite Chip angetrieben. Wir haben bereits ein Smartphone getestet, das mit demselben Chip ausgestattet ist, das OnePlus 13, und die Ergebnisse haben uns nicht enttäuscht.

Samsung wirbt mit einer um 37 % verbesserten CPU-Effizienz und einem Leistungssprung von bis zu 30 % bei der GPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration, genauer gesagt mit einer um 40 % verbesserten Leistung im 3DMark Solar Bay Test mit fortschrittlichen Raytracing-Beleuchtungs- und Grafikeffekten.

Galaxy S25

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) AnTuTu tbc 2,695,676 1,875,576 3DMark Wild Life Extremer Stresstest tbc Bester Loop : 8,751

: 8,751 Schlechtester Loop: 4,410 Bester Loop : 5,160

: 5,160 Schlechtester Loop: 3,013 3DMark Solar Bay Stresstest tbc Bester Loop : 11,816

: 11,816 Schlechtester Loop: 7,528 Bester Loop : 7,922

: 7,922 Schlechtester Loop: 4,963 Geekbench tbc Einzel: 3.125

3.125 Mehrfach: 9.697 Einzel: 2.252

2.252 Multi: 7.107

Unser Test mit dem Snapdragon 8 Elite zeigte eine starke Leistungsdrosselung bei längeren Aufgaben, wie beim OnePlus 13 im 3DMark Stresstest. Um dem entgegenzuwirken, hat Samsung das S25 Ultra mit einer 40 % größeren Dampfkammer zur Kühlung des Prozessors ausgestattet, während die anderen Modelle im Vergleich zu den Vorjahresmodellen eine um 15 % größere Ableitfläche erhalten haben.

Bei der Konnektivität gibt es keine Neuigkeiten im Vergleich zu den S24-Modellen. Alle S25-Handys unterstützen eSIM, Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4. Leider unterstützt das Galaxy S25 immer noch kein Ultrabreitband (UWB), was bedeutet, dass das Basismodell nicht mit dem Smart Tag Item Tracker oder dem Proximity Unlocking in unterstützten Autos von Hyundai und BMW kompatibel sein wird.

Galaxy S25-Reihe: Kamera-Spezifikationen

Im Vergleich zur letzten Generation gibt es nur beim S25 Ultra Verbesserungen bei der Kamera. Die Basismodelle des S25 verfügen über die gleichen Spezifikationen wie die Vorgängermodelle des S24: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und ein Teleobjektiv mit 10 Megapixeln und 3-fachem optischen Zoom im Vergleich zur Hauptkamera. Nicht nur die Auflösung und die Objektive sind die gleichen, sie decken auch die gleichen Brennweiten ab und haben die gleiche Blendenzahl.

Das S25 und das S25+ haben die gleichen Kamera-Spezifikationen, während das Ultra (wortwörtlich) noch weitergeht. / © nextpit

Beim Galaxy S25 Ultra hat Samsung die Auflösung der Ultraweitwinkelkamera von 12 auf 50 Megapixel erhöht. Außerdem wurde das Objektiv "heller" (von f/2.2 auf f/1.9), was bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen verspricht als beim Vorgänger S24 Ultra und den Basismodellen des S25.

Die anderen Kameras des S25 Ultra folgen dem Rezept des S24 Ultra: eine 200-Megapixel-Hauptkamera und zwei Telekameras: Eine mit 10 Megapixeln und optischem 3fach-Zoom und eine zweite mit 50 MP, aber einem 5fach-Zoom, um näher an Euer Motiv heranzukommen.

Die Spezifikationen für die Selfie-Kameras sind bei den S25-Modellen in etwa gleich. / © nextpit

Was die Selfie-Kameras angeht, so haben alle Modelle die gleiche Auflösung von 12 MP und eine Blende von f/2.2. Die Galaxy S25-Handys haben nicht nur die gleichen Nummern, sondern auch die gleichen wie die Galaxy S24-Modelle vor ihnen.

Samsung Galaxy S25-Serie: Software und Updates

Die Software ist nach wie vor eines der Verkaufsargumente für das Samsung Galaxy-Ökosystem. Das Unternehmen bietet die besten Software-Updates für seine Flaggschiff-Modelle, und das gilt auch für die Galaxy S25-Modelle.

Alle Modelle werden mit Android 15 mit One UI 7 auf dem Basissystem ausgeliefert, mit allen KI-Funktionen von Samsung und Google. Samsung verspricht sieben Jahre lang Software-Updates, einschließlich Android-Upgrades. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Marke sein wird, wenn es darum geht, schnelle Updates zu liefern, da der Rollout von Android 15 viel langsamer war als die beiden vorherigen Android-Versionen.

Die Bar unterstützt jetzt offizielle und Drittanbieter-Apps. © nextpit Die neue Now Bar von One UI 7 in Aktion. © nextpit Der neue Startbildschirm von One UI 7 mit den neu gestalteten App-Symbolen und Widgets. © nextpit Der neue Startbildschirm von One UI 7 mit den neu gestalteten App-Symbolen und Widgets. © nextpit Das neue Editor-Panel für den Startbildschirm von One UI 7. © nextpit Das überarbeitete Schnelleinstellungsfeld in One UI 7, in dem die Helligkeits- und Lautstärkeregler größere Schieberegler erhalten. © nextpit One UI 7 unterstützt nach wie vor die Anpassung der Verknüpfung und der Steuerelemente im Schnelleinstellungsbereich. © nextpit Der Fotomodus in der Kamera-App von One UI 7 ist einfacher und übersichtlicher gestaltet. © nextpit Die Kamera-App in One UI 7 wurde mit einem neuen Layout und neu positionierten Bedienelementen überarbeitet. © nextpit One UI 7 ermöglicht das native Format für die Aufzeichnung von Protokollvideos. © nextpit Die Avatar-Erstellung in One UI 7 erhält einige KI-Verbesserungen. © nextpit Selfie bei der Erstellung eines AI-Avatars in One UI 7 aufnehmen. © nextpit Anpassen der Avatar-Erstellung in One UI 7. © nextpit Das neue Kantenbedienfeld in One UI 7 fügt das Werkzeug AI Select hinzu. © nextpit

Für das S25 integriert Samsung mehr KI-gestützte Funktionen, darunter Werkzeuge, die Googles Best Take ähneln, einen Audio-Radiergummi und verbesserte generative Funktionen für die Bildbearbeitung. Außerdem bietet das Gerät eine verbesserte Gemini-KI-Integration mit Samsung-Apps wie Notizen, Kalender und Erinnerungen - genau wie in den Gerüchten vermutet.

Galaxy S25-Serie: Akku und Aufladen

Wenn es um den Akku geht, bringen die neuen Modelle keine Überraschungen für diejenigen, die die Galaxy S24-Modelle gewohnt sind. Und wenn Ihr erwartet habt, dass Samsung die Schnellladestandards chinesischer Unternehmen herausfordert, müsst Ihr Euch noch gedulden: Das S25 Ultra und das S25+ haben eine maximale Ladeleistung von 45 Watt, während das Galaxy S25 genau wie die S24-Modelle mit maximal 25 Watt geladen werden kann.

Für das kabellose Laden wird Qi mit bis zu 15 W unterstützt, aber die magnetische Ausrichtung nach dem Qi2-Standard wird nicht unterstützt. Und für Notfälle wird auch wieder das kabellose Rückwärtsladen angeboten. Ob kabelgebunden oder kabellos, ein Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schade.

Welches Samsung Galaxy S25-Modell ist das Richtige für Euch?

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Galaxy S25-Handys in Bezug auf Preis und Spezifikationen klar definiert. Diejenigen, die ein kompaktes und leistungsstarkes Handy suchen, sollten sich das Galaxy S25-Basisgerät ansehen. Das S25+ ist die richtige Wahl, wenn Ihr ein Flaggschiff mit großem Bildschirm sucht, während das Galaxy S25 Ultra die Option für diejenigen ist, die ein Produktivitäts-Kraftpaket suchen, das nicht nur den S Pen, sondern auch die fortschrittlichsten Kameras hat.

Für aktuelle Galaxy-Besitzer/innen ist es schwierig, ein Upgrade auf ein Galaxy S25 zu rechtfertigen, wenn Ihr ein Galaxy S24 oder S23 habt. Das einzige spürbare Upgrade ist der Wechsel des Prozessors, besonders für diejenigen, die die S24-Modelle mit dem ineffizienten Exynos-Chip nutzen. Auch die neuen Softwarefunktionen des Galaxy S25 sollten auf die aktuellen Flaggschiffe übergreifen, sobald One UI 7 auf den Markt kommt.